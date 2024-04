Storytelling: El cuentacuentos de los adultos

Por Lucrecia Iruela*

2024 se ha coronado como el año de la narrativa, con un enfoque especial en el entorno corporativo. En inglés, el concepto de storytelling se distingue claramente de “cuentacuentos”, ya que en español, este último se asocia principalmente con fábulas, leyendas y, por supuesto, niños.

Sin embargo, a través del storytelling, la innovación está adquiriendo una forma más concreta. Esto es evidente en Silicon Valley, desde la concepción de ideas hasta la materialización de las startups más vanguardistas.

Una de las dificultades con las que se enfrentan las firmas de capital de riesgo (VC, por sus siglas en inglés), tanto en Silicon Valley como en el resto del mundo, es la capacidad de traducir lo que en papel puede parecer espectacular, generado por la Inteligencia Artificial, a la realidad palpable.

La magia del storytelling radica en su capacidad para llevar a los espectadores a un viaje emocional y persuasivo. En el entorno corporativo, esta habilidad se traduce en la capacidad de comunicar la visión de una empresa, inspirar a empleados y clientes, y captar la atención de inversores.

En mi experiencia asistiendo a fundadores de empresas en la creación de la narrativa de su historia única, conectada con la identidad de la marca y su auténtica forma de comunicarse, he observado un bloqueo palpable. Nos encontramos bombardeados por las historias de éxito de TED Talks, bloggers y audio books. La excelencia y exposición de los demás nos lleva a dudar de nuestra propia valía. Nos preguntamos si nuestras anécdotas están a la altura y si nuestra marca posee suficiente potencia.

Sin embargo, es importante recordar que cada empresa tiene una historia única y valiosa que contar. No se trata de competir con los demás, sino de encontrar nuestra propia voz y autenticidad. Las experiencias individuales, los desafíos superados y los valores fundamentales de la empresa son lo que hacen que nuestra narrativa sea única y poderosa.

En lugar de aspirar a estándares inalcanzables, debemos abrazar nuestras imperfecciones y singularidades. Es precisamente esta autenticidad la que resuena con las audiencias y establece conexiones emocionales genuinas. Al compartir nuestras historias de manera honesta y sincera, podemos inspirar confianza y lealtad en aquellos que nos rodean.

Por lo tanto, en lugar de sentirnos intimidados por las expectativas externas, debemos mirar hacia adentro y abrazar nuestra propia singularidad. Al hacerlo, descubriremos el verdadero poder del storytelling para transformar nuestras empresas y nuestras vidas.

Como ejemplo a seguir en México me gustaría ensalzar el ejemplo de storytelling y de branding de Maria Castillo, CEO de Ben & Frank que con su historia genuina hace que la empresa esté creciendo desde el 2015.

Lo mas valioso que tenemos en la era de la Inteligencia Artificial, donde todo puede ser parte del ilusionismo y el talento de un tercero, es encontrar el coraje y hacer que las cosas pasen.

Como siempre digo Do Better. Get Better. Be Better®

Contacto:

*Abogada, Coach Ejecutivo, Empresaria y Escritora



IG @melioranet



Twitter: lucreciart



LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/lucreciai/

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México