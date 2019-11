Tener un perro en la oficina baja el estrés y ¿mejora la productividad?

View this post on Instagram

Alle video’s uploaden op 1 dag⁣ ⁣ Niet doen! Stel je hebt meerdere video’s gemaakt/laten maken. Je staat dan natuurlijk te trappelen om die mooie video’s te delen met de wereld. Maar… doe dat toch rustig aan.⁣ ⁣ Social Media (en YouTube is ook een social media) geven namelijk de meeste exposure als je regelmatig iets upload. Door steeds een video te plaatsen of posten, bouw je een trouw publiek op. Plaats je alles in 1x dan bouw je dus geen publiek op, maar verschiet je al je kruid in 1x (lekker ouderwetse uitspraak 😉 ).⁣ ⁣ Hoe vaak je een video het beste kunt plaatsen hangt af van je doelgroep, doel en platform. We hebben een blog geschreven over de algemene richtlijnen van diverse kanalen. Benieuwd of jij vaak genoeg (en de juiste) videocontent uploadt? Lees of kijk dan het blog van mijn collega Esther. Link in bio: @joep_de_kantoorhond⁣ ⁣ Vragen? Stel ze gerust! Ik was erbij toen ze de video opnamen, dus ik weet er alles van😇.⁣ ⁣ Poot🐾,⁣ Joep⁣ ⁣ #zichtbaarzijnopsocialmedia #instasuccesclub #marketingvideo #workforyourself #vloggendoejezo #filmpjes #succesvol #empirebuilding #bedrijfinbeeld #ambitieuzevrouwen #eigenbedrijf #enterpeneurher #ambiteuzemannen #meerklanten #marketingspecialist #ondernemen #meervolgerskrijgen #knuffeldier #contentmarketingspecialist #ondernemerschap #lerenisleuk #communicatietips #marketingtips #videomarketingtips #sharetheknowledge⁣