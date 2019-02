Tesla reduce el precio de su Model 3 por segunda vez este año

Reuters.- Tesla dijo el miércoles que bajó el precio de su sedán Model 3 por segunda vez este año, una decisión que se conoce después de que el fabricante de vehículos eléctricos perdió un crédito fiscal que hacía que sus autos fueran más accesibles para los compradores estadounidenses.

La compañía está aumentando la producción del Model 3 y para hacerlo más asequible para los compradores de automóviles convencionales. Tesla también ha estado recortando costos en un intento por generar ganancias este año.

Un crédito fiscal que le daba Estados Unidos a Tesla comenzó retirarse gradualmente en enero, lo que elevó el precio de sus automóviles en 3,750 dólares. Tesla dijo que había reducido el precio del Model 3 en 1,100 dólares, luego de recortarlo hasta en 2,000 dólares en enero.

El cambio deja el precio básico de un Model 3 en 42,900 dólares, aún muy por encima del precio de 35,000 dólares que el presidente ejecutivo de Tesla, Elon Musk, había prometido originalmente.

Musk le dijo a un usuario de Twitter que la compañía está “haciendo todo lo posible” para reducir el precio base del Model 3 a 35,000 dólares sin créditos. “Es un trabajo súper duro”, escribió.

Model 3 starting cost now ~$35k (after ~$8k of credits & fuel savings) https://t.co/46TXqRrsdr

— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2019