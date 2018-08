The University of the Incarnate Word: el impulso de los líderes del futuro

Los ecosistemas empresariales contemporáneos exigen líderes en constante evolución, profesionales que estén conscientes del enlace entre conocimientos y habilidades específicas, en donde el expertise internacional es una imperante clave en la formación de estudiantes de excelencia, terreno en donde The University of the Incarnate Word hace frente a los desafíos del entorno empresarial moderno.

Articulada por una plana de profesionales especializados en el sector educativo de alta calidad, y con presencia internacional a través de sus distintos campus en Francia, Alemania y dos sedes en México, The University of the Incarnate Word es reconocida por haber preparado alumnos con excelencia desde ya hace más de un siglo.

Con ese legado a cuestas, en donde la vanguardia educativa y la visión global son dos de los punteros comprobados de su calidad, The University of the Incarnate Word posee planes de estudio diseñados exclusivamente para desarrollar la competencia y confianza del alumnado en todas y cada una de las áreas funcionales de los negocios. Además, proporciona las herramientas necesarias y transmite las habilidades técnicas requeridas para un puesto de negocios de alto nivel ejecutivo, enfatiza a su vez las consideraciones éticas de hacer negocios.

Actualmente una de las ofertas más atractivas de The University of the Incarnate Word es el Posgrado de MBA que se enfoca en preparar personas capaces de ser ciudadanos ejemplares y convertirse en líderes y mejores seres humanos, elemento destacado tomando en cuenta que The University of the Incarnate Word es una de las universidades más grandes del Estado de Texas y cuenta con más de 9000 estudiantes en 80 programas entre nivel licenciatura, maestría y doctorado, así como 17 programas por enseñanza virtual, programas acreditados por la SACS (Commission on Colleges, Southern Association of Colleges and Schools).

El MBA se encuentra regido por un avanzado modelo que equilibra de forma integral la metodología y la práctica, con las mejores herramientas de aprendizaje entre los estudiantes, enfocados principalmente en los casos prácticos, situaciones que ocurren en las empresas, día a día, y que requieren de soluciones integrales, rápidas y sanas para los involucrados.

La Maestría en Administración de Negocios de Incarnate Word, te permitirá ser capaz de dirigir organizaciones, incorporando perspectivas innovadoras de liderazgo, además de poder identificar oportunidades de negocios internacionales a través del uso de instrumentos de análisis económicos, generando soluciones para desarrollar negocios en base a técnicas de vanguardia.

Así, los programas de MBA tanto en el campus de la Ciudad de México, como en el campus de Irapuato, ofrecen:

* Doble Titulación (México y Estados Unidos), brindando un valor agregado a los egresados para que tengan una ventaja competitiva en el mundo laboral actual.

* Cuentan con un horario flexible, ya que sólo es sabatino.

* El programa permite vivir una experiencia única, ya que integra una visión multicultural e intercultural.

* Tiene un reconocimiento progresivo de estudios, lo que permite obtener dos diplomados durante el programa: diplomado en factores clave de negociación empresarial y diplomado en dirección estratégica de negocios.

