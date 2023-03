The World Is A Vampire: horarios, mapa y bandas que no te puedes perder 

The World Is A Vampire, el nuevo festival producto de la imaginación de Billy Corgan, está listo para nacer este sábado 4 de marzo en el Foro Sol, Ciudad de México. Más de 10 horas de música y lucha libre que unirán a un público poco atendido, hasta ahora.

En conferencia de prensa, el líder de The Smashing Pumpkins, originario de Chicago, donde existe una gran población mexicana, explicó que fueron dos los motivos principales de seleccionar al país como la primera sede del festival en todo el mundo.

“Lo vives tú mismo, sabes que la cultura mexicana en Chicago es muy fuerte, pero hasta que no vienes a Ciudad de México no lo entiendes de verdad. Vienes aquí, te das cuenta del corazón de la cultura mexicana y te vas con un respeto inmenso”, afirma Billy Corgan.

“En segundo lugar por la tecnología: cuando miramos nuestros números de streaming, Ciudad de México es la ciudad número uno para The Smashing Pumpkins en todo el mundo. No sólo me vuela la cabeza, es un gran honor”.

El año pasado la banda regresó a México después de 10 años y lo hizo con una residencia de cuatro noches en el Teatro Metropólitan. Este fin de semana el público mexicano disfrutará de una experiencia nueva, más de 10 horas de rock alternativo, post-punk, hard rock y lucha libre.

MAPA

The World Is A Vampire tendrá su primera edición en el Foro Sol, al oriente de la CDMX, y contará con dos escenarios, el principal dentro del estadio y el segundo en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez, a la altura de la Carpa Intolerante del Vive Latino.

El ring de lucha libre estará situado atrás de la consola de audio, en la plancha del Foro. Te compartimos el mapa donde podrás encontrar la ubicación de las secciones, baños, puntos de venta de comida y más.

Conoce lo que será nuestro mundo. 🔥 ¡Nos vemos el sábado en #TheWorldIsAVampire! 😈



No te quedes con las ganas. 🤘



🎟️ en https://t.co/yW3g8BM4cE pic.twitter.com/istR6TKoQ4 — The World Is A Vampire (@TWIAV_Mx) March 2, 2023

HORARIOS

Corgan y su equipo estuvieron a cargo de la curaduría del festival. Aunque confesó en conferencia no ser “una persona de playlists”, más bien un “papá futbolero”, indicó que para el talento nacional se asesoró por gente del país y le mostraron propuestas alineadas a la esencia del evento.

Fue así como el cartel quedó conformado por 12 bandas, cuatro de ellas mexicanas: Acid Waves, El Shirota, Margaritas Podridas y The Warning. Las dos primeras abrirán ambos escenarios en punto de las 14:20h.

A continuación te presentamos los horarios, que en redes sociales generaron polémica tras empalmes importantes, como el de Deafheaven y Chelsea Wolfe.

Los horarios para #TheWorldIsAVampire ya están aquí, ¡El mundo será nuestro! 😈🖤



Adquiere AHORA tus 🎟️ en https://t.co/yW3g8BM4cE pic.twitter.com/DvVAezwdib — The World Is A Vampire (@TWIAV_Mx) February 28, 2023

Además de la música, se vivirá un encuentro inédito entre Lucha Libre AAA y la National Wrestling Alliance (NWA), propiedad de Billy Corgan. Aunque originalmente la empresa mexicana había anunciado ocho luchas, en conferencia de prensa y en los horarios oficiales se informa de dos:



NWA World Tag Team Championship

(campeones) Bestia 666 y Mecha Wolf Vs Vampiro Canadiense y Blue Demon Jr. (retadores)

15:00 – 15:50h

NWA World Title

(campeón) Tyrus Vs Daga (retador)

18:00 – 18:45h

ACTOS IMPERDIBLES

Si bien los actos principales son garantía entre el público mexicano, como el regreso de la leyenda del post-punk Peter Hook, hay joyas ocultas en el cartel que no te puedes perder. Te explicamos por qué vale la llegar temprano.

El festival sera inaugurado simultaneamente por dos bandas mexicanas. En el escenario B estará Acid Waves, un dúo de Mérida con sonidos electrónicos/psicodélicos, ideal para abrir la tarde. Si te gusta la música de Ratatat o Justice, dale una oportunidad al grupo mexicano con “Inferno Club”, “Ultraviolent Desser” y “No Superficial Bullshit”.

El Shirota, banda originaria de Ciudad Satélite, abrirá el escenario principal con su noise y garage rock. Un proyecto que lleva una década girando por la escena independiente nacional e internacional, llegando a las emblemáticas sesiones de KEXP. Te recomendamos escuchar “Carreta Furacão”, “Niebla” y su reciente sencillo “Así No Fue”.

In the Valley Below, dúo de Los Angeles, calmará los ánimos de la tarde con su dark electro-pop, previo a la enérgica presentación de Deafheaven. Si quieres conocerlos escucha “Peaches” o “Lie With Me”. Del otro lado del recinto se presentará EKKSTACY, un joven canadiense de 21 años que combina el post-punk con el new wave, conócelo con “i walk this earth all by myself” y “im so happy”.

Dos de los actos que tendrán fuerte competencia serán Chelsea Wolfe y Margaritas Podridas. La primera fue uno de los nombres inesperados en el anuncio del cartel, pues la cantautora estadounidense regresa al país después de 10 años. Escucha su doom metal y gothic rok en “Feral Love” o “Carrion Flowers”.

La segunda se trata de una banda sonorense de noise y grunge, que el año pasado abrió el primer concierto en México de Idles y ha tenido diversas giras por Estados Unidos. Conócelos con “Ceremonia”, “No Quiero ser Madre” o “Ultraviolento”.

Si te decimos que no tienes que perderte a @rotten_daisies en #TheWorldIsAVampire, es por algo. 😈🔥



¡Corre por tus 🎟️ en https://t.co/yW3g8BM4cE! 🤘 pic.twitter.com/Y4uJffg1L8 — The World Is A Vampire (@TWIAV_Mx) February 8, 2023

Previo a la primera edición de The World Is A Vampire, Billy Corgan comentó que no dudadon en arrancar este proyecto en México porque sabían que sería un público que los apoyaría. Para este sábado se esperan 50,000 mil personas en el Foro Sol, en el que quizá sea el inicio de un festival que se realice año con año. ¿Serás parte de la playlist de Corgan por un día?

También lee: The World Is A Vampire: el nuevo festival en México producto de la imaginación de Billy Corgan