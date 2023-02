The World Is A Vampire: el nuevo festival en México producto de la imaginación de Billy Corgan

Con la premisa “sean bienvenidos a un nuevo mundo”, a finales de noviembre de 2022, Ocesa anunció un festival musical en México llamado The World Is A Vampire (TWIAV).

Encabezado por The Smashing Pumpkins, Interpol, Turnstile y Peter Hook & The Light, este evento promete a los asistentes un día dentro de la playlist de Billy Corgan.

Se trata de una nueva propuesta que combina lo mejor del rock alternativo, post-punk, hard rock y gothic rock, con una de las tradiciones más mexicanas como lo es la lucha libre. Y aunque en el país se han presentado eventos similares, “no hay ningún otro festival en México curado por un artista”, a decir de sus organizadores. Te contamos más de ello.

TWIAV, un festival especial para el público mexicano

Si bien es cada vez más frecuente encontrar festivales ‘de nicho’ en el mundo, son pocas las propuestas curadas por figuras como Billy Corgan, un músico, cantante, compositor y empresario estadounidense fanático de la lucha libre.

“The World Is a Vampire es un producto de la imaginación de Billy Corgan. Se acercó a nosotros con esta idea: quería hacer una presentación musical encabezada por The Smashing Pumpkins, que tuviera otros artistas de su gusto personal y además una especie de fusión entre dos empresas de lucha libre”, dijo Ricardo Gómez, promotor de Ocesa, en entrevista con Forbes México.

En 25 años, esta será la quinta visita de la mítica banda de Chicago al país, pero su octavo concierto. La última vez fue en mayo de 2022, cuando ofrecieron una residencia de cuatro noches (totalmente agotadas) en el Teatro Metropólitan. Hecho que influyó en la realización del festival.

“Para Billy Corgan y el equipo de The Smashing Pumpkins, México es un país muy especial, es en el que probablemente más fans tengan. El año pasado la respuesta fue increíble y por lo mismo quisieron regresar y hacer el lanzamiento de este proyecto global”, relató el promotor Gómez.

Un día en la playlist de Billy Corgan

El cartel estará compuesto por 12 bandas y artistas, cuatro de ellas nacionales. Una curaduría especial que combina diversas generaciones, géneros y nacionalidades que darán vida a la primera edición del festival en el mundo. Al idearlo, Corgan y su equipo tenían una línea musical muy clara, “querían algo que fuera post-punk, no tan alternativo, sino en su faceta más oscura del rock”.

¡ESTO ES #TheWorldIsAVampire! 😈

Sean bienvenidos a un nuevo 🌎#PreventaCitibanamex: 28 de noviembre.

Venta general a partir del 29 de noviembre. pic.twitter.com/ITrRes5PNe — The World Is A Vampire (@TWIAV_Mx) November 23, 2022

De los regresos de Interpol y la leyenda del post-punk, Peter Hook, a la búsqueda de la consolidación de proyectos internacionalmente poderosos como Turnstile y Deafheaven. “Podemos decir que vamos a entrar a la playlist de artistas favoritos de Billy Corgan y la vamos a tener en vivo. Es como sumergirnos en su cabeza por un día”, explicó la organización al presumir un line up “de primera clase mundial”.

México estará representado por proyectos de renombre en la escena independiente, como Acid Waves, El Shirota y Margaritas Podridas. Además de The Warning, un trío de hermanas que poco a poco se transforman en la cara mexicana del rock.

“Se están convirtiendo en la agrupación punta de lanza en un género en el que tal vez no teníamos tanta representación. Ahora están tocando en festivales de todo el mundo y nos hace sentir muy orgullosos”.

Dos escenarios y un ring de lucha

Los músicos alternarán en dos escenarios, el principal dentro del Foro Sol y uno secundario en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez. Con una organización que promete no hacer “empalmes importantes” y donde, si se quiere, “se podrán ver todas las bandas y todas las luchas”.

Un evento único para nuestros aficionados de la Ciudad de México:



Festival @TWIAV_Mx con @SmashingPumpkin de @billy y el enfrentamiento @luchalibreaaa Vs @nwa



4 de marzo, Foro Sol



Boletos en: https://t.co/FqRrj7ZRUo pic.twitter.com/yxVtWnS54z — Marisela Peña (@MPenaAAA) February 16, 2023

Otro de los factores diferenciadores del festival será su encuentro entre Lucha Libre AAA y la National Wrestling Alliance (NWA), empresa estadounidense de la que Billy Corgan es dueño desde el 2017. Las acciones se darán en un ring detrás de la consola de audio, en la plancha del Foro.

“Quería aprovechar el evento para crear una plataforma en la que pudieran convivir ambas asociaciones y hacer algo único e irrepetible, que combinara la pasión de la lucha libre que tenemos los mexicanos, con el rock y la música de The Smashing Pumpkins”, comenta Ricardo Gómez.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Un trampolín para las nuevas generaciones

Aunque la idea de volverse itinerante va tomando fuerza, al anunciar 10 fechas del festival en Australia para abril, los organizadores no tienen claro si The World Is A Vampire México se volverá a repetir. Lo que sí saben es que “el mercado está ahí, simplemente queremos ayudar a que la gente entienda un poco el concepto, es una experiencia que de verdad no se pueden perder”.

El próximo sábado 4 de marzo se realizará por primera vez en el mundo este evento que, en voz de Ocesa, pretende “darle visibilidad a un género que tal vez estuvo un poco apagado. Y a las nuevas generaciones de artistas empezar a posicionarlas y darles una plataforma para que más y más gente pueda conocerlos, y que el género siga con la fuerza con la que se dio a conocer a finales de los 90”.

Al concierto se espera una asistencia de 50,000 mil personas, que ha tomado más de 10 meses de preparación y “varios millones de dólares” (sin especificación exacta por parte de la promotora). Si quieres sumergirte un día en la cabeza de Billy Corgan, aún hay boletos.

Lee más: Interpol regresa a México con una renovada faceta, “resistente y optimista”