Los tiburones salen de nuevo a cazar negocios: Vuelve Shark Tank México

El Hotel St Regis de la avenida Paseo de la Reforma se convirtió esta mañana en un tanque para recibir a los tiburones de la televisión mexicana, quienes presentaron la tercera edición de “Shark Tank: Negociando con tiburones”.

El canal de televisión Sony Latin America traerá de vuelta el próximo 13 de abril a las 9 pm su negocio del espectáculo convertido en espectáculo de negocios.

Emprendedores, inventores, creadores, innovadores y personas de negocios son los protagonistas de este reality, cuya tercera temporada ya tiene 19 episodios en stock con más de 90 propuestas entre ideas, proyectos y empresas ya en marcha.

Qué trae la nueva edición del negocio de, con y para tiburones

Los negocios son como la música: nunca se agotan. Pero como el lema es renovarse o morir, esta nueva edición presenta novedades.

“Yo pensaba que los proyectos iban a ser cada vez menos atractivos, pero está pasando lo contrario. Los concursantes ya vieron las temporadas anteriores y vienen más preparados. Me sorprendió que la tercera temporada es la de los mejores proyectos”, comentó Carlos Bremer, director general de Value Grupo Financiero y uno de los tiburones del panel.

Las anteriores ediciones dejaron claro que Shark Tank es un test para los concursantes, pues si tener una buena idea es difícil, aún lo es mas ponerla en práctica. Y de eso se encargan los tiburones, coprotagonistas del espectáculo, de evaluar las propuestas de los participantes.

En esta ocasión repiten Carlos Bremer, Patricia Armendáriz, la única tiburona, fundadora y directora de Financiera Sustenable; y Rodrigo Herrera, fundador y CEO de Genomma Lab, que se mostró muy optimista ante las oportunidades que ofrece México en el ámbito de los negocios.

“México es un terreno definitivamente fértil para emprender. Hay 120 millones habitantes y apertura para entrar en cadenas comerciales, lo que resulta muy difícil en Estados Unidos o en Europa”, comentó.

Se incorporan al tanque por primera vez Luis Harvey, especialista en inversión de capital privado y director general de Nexxus Capital, y Marcus Dantus, líder del campamento de emprendimiento Startup México.

“México está en un proceso de cambio del tercer mundo al primero. Nosotros tenemos la responsabilidad de preparar a los emprendedores a hacer este paso. Es muy divertido compartir nuestros errores pasados con ellos para evitar que cometan las mismas fallas”, comentó Harvey, quien se mostró agradecido de participar en el programa.

El veterano Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas de Telmex, esta vez participará como invitado especial. Y el único que sale del programa es Jorge Vergara, fundador de Omnilife y dueño del Club Deportivo Guadalajara.

“Por cuestiones de tiempo y trabajo no he podido estar toda la temporada completa. Por esto agradezco a Sony y a Marcus que me hayan dado el chance de participar en los capítulos en los que él no pudo estar”, comentó Elías Ayub en el evento de presentación.

La productora del programa, Quiren Miret, asumirá el rol de host y entrevistará a los concursantes luego de la presentación de su proyecto ante el panel de inversionistas.

“Creo que le da al programa un ángulo que no teníamos y que lo complementa increíblemente bien”, comentó el gerente general de Sony Pictures Television, José Antonio Hidalgo.

Ganadores de ediciones anteriores: negocios con futuro

Los negocios consisten en un intercambio: yo te doy y tú me das. En “Shark Tank”, los concursantes ofrecen talento, ideas y empresas con, según dicen, futuro. A cambio, se van con un minuto de oro televisivo, un cara a cara con cinco reconocidos empresarios del país y, en el mejor de los casos, con capital para dar gas a su emprendimiento.

Patricia Armendáriz comentó que su labor con las empresas en las que invirtió en los pasados programas consistió más en ejercer de guía que de portadora de capital, pues muchos proyectos ya estaban listos para volar solos en el mercado.

Elías Ayub comentó que cadenas europeas están pujando para quedarse en exclusiva con Piñatas2go, empresa de piñatas portátiles que se arman en 15 segundos, por la que él y Herrera invirtieron 2.5 millones y el 50% de la participación.

En sus dos últimas ediciones, de acuerdo con la presentación, el reality fue un éxito off line y on line, pues en redes sociales se generaron largas discusiones sobre las ideas de negocio que concursaron, así como el rol y decisiones del jurado.

El reality show de los negocios se estrenó en México en 2016. La franquicia televisiva se estrenó en Estados Unidos en 2009 y está basado en el show japonés “Tigers Money” del año 2001.

