‘Todos los que reciban dinero del gobierno no deberían de votar’: Eduardo Verástegui

Para Eduardo Verástegui, presidente de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en México, a los beneficiarios de programas sociales se les debería limitar su derecho al voto pues el hecho de que reciban apoyos del gobierno es una condicionante para que sufraguen por una izquierda que evoca al socialismo y que ha fallado en América Latina.

Verástegui afirmó que de él se puede hablar cualquier cosa menos de ser incongruente. Defendió que desde que decidió enforcarse en proyectos de alto impacto en favor de la vida, su carrera profesional está comprometida en la defensa de las libertades.

No obstante, en entrevista con Forbes México, el líder de la agrupación conservadora afirmó que los gobiernos de izquierda se han valido de adoctrinar a los pobres con base en el reparto de dádivas para obtener su favor en las urnas y ejemplificó el caso de Brasil, donde Luiz Inácio Lula Da Silva, afirmó, ganó a la mala, con base en el fraude electoral.

Aunque reconoció legitimidad en otros triunfos de la izquierda en Lationoamérica como en Colombia con Gustavo Petro o Chile con Gabriel Boric, señaló que éstos sólo son una muestra de que el discurso para alimentar la pobreza con dádivas aun es fuerte en la región.

“En países donde hay mucha pobreza, el discurso suena muy bonito, ‘les voy a dar dinero, les voy a dar todo gratis’, suena muy bonito. Todos por naturaleza, es más fácil ser flojo que trabajador, es más fácil no hacer ejercicio que hacer ejercicio. La idea es que no te superes. El discurso de la izquierda es: quedate ahí, no seas aspiracionista, no sueñes en grande y te vamos a dar lo que necesitas para que seas feliz.

“Poco a poco te van adoctrinando, te dan tu pensión, te dan tu beca y de alguna manera te están comprando el voto. Yo siento, yo creo que debería, sería una buena idea, que todos los que reciban dinero del gobierno no deberían de votar para que el voto no esté medio manipulado o comprado, piso parejo”, sostuvo el activista.

Verástegui, quien hace unas semanas reunió a diversos líderes de la ultraderecha en México como Donald Trump, quien aspira a la Presidencia de Estados Unidos o Eduardo Bolsonaro, hermano del presidente Jair Bolsonaro, entre otros, afirmó que los gobiernos deberían ofrecer mejores condiciones de desarrollo a los menos favorecidos en lugar de alimentar sus carencias por seis años.

“Si yo le doy dinero a 20 millones de personas pues la lealtad es muy difícil que no voten por ti si lo estás alimentando por seis años, en lugar de darles mejores oportunidades al pueblo, una mejor educación de calidad, integral, académica, moral, bajar los impuestos, mejores salarios, entonces si es eliminar la miseria”, afirmó.

Verástegui, quien también es productor de cine, aseguró que orientando las políticas gubernamentales al desarrollo integral de los mexicanos, facílmente el país podría crear clases medias que saquen al país de las vías de desarrollo al primer mundo.

“El país es muy rico donde hay mucha gente pobre viviendo. Parece que eso es parte del sistema porque así lo quieren así ha sido por muchos años y así sigue siendo y todos los que vienen con soluciones mejoran un poquito por allá y poquito por acá, pero sigue siendo lo mismo”.

En su consideración, ninguna fracción política en México ha ofrecido verdaderas soluciones a los problemas que enfrenta la nación como la pobreza, la inseguridad y el estancamiento económico. Por lo que corresponde a la sociedad civil y a las organizaciones empresariales tomar las riendas para cambiar, comentó.

“Necesitamos una nueva visión, necesitamos ciudadanos ‘outsiders’ que entren por amor a México, entregando su vida con buen críterio, sentido común, rodeados de mentes brillantes, en equipo y de manera disruptiva entrar y romper el sistema que nos ha mantenido secuestrados durante muchos años”.

Cuestionado sobre si su deseo es ser presidente de la República, Eduardo Verástegui rechazó que esta sea una posibilidad en el corto plazo, pues dijo, su atención está en la defensa de la vida y crear, desde la cultura y las artes, las herramientas para que estos mensajes puedan repercutir en la conciencia de la gente.

Verástegui: ‘AMLO, un falso cristiano, no defiende la vida ni el matrimonio’

Eduardo Verástegui se define como un verdadero cristiano. Su defensa por la vida desde la concepción es una lucha, que sostiene, ha emprendido desde hace varios años y por consiguiente la del matrimonio tradicional pues es un pilar de la familia.

Es por esta razón, que considera que el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se ha definido como cristiano, no puede serlo pues su activismo no está en la defensa de estas dos doctrinas de la religión.

En su concepción, el mandatario mexicano ha sido omiso en la defensa de la vida avalando las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para la legalización de aborto y el matrimonio igualitario.

“El árbol se juzga por sus frutos, entonces tu no dejas que venga Kamala (Harris), vicepresidenta de Estados Unidos y después de un par de reuniones y regresa unas semanas después y la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el aborto es un derecho y que los 32 estados tienen que legislar para que el aborto sea un derecho. Entonces, tu como presidente no dejas pasar eso si realmente eres cristiano porque un cristiano es provida y defiende la vida con todo.

“Para un cristiano donde la vida no es su prioridad entonces no es un cristiano practicamente. Todos podemos decir que somos cristianos, pero qué estás haciendo en relación a defender la vida en relación al aborto. Ahí es donde se ve realmente de qué estás hecho y quién eres”, sostuvo.

El año pasado, los ministros de la Corte consideraron que por violar el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir, es inconstitucional el castigo penal por abortar de manera voluntaria.

Por unanimidad, los 10 ministros de la Corte invalidaron el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que impone cárcel de hasta tres años contra aquellas mujeres que deciden interrumpir de manera voluntaria su embarazo.

La jurisprudencia emitida por los ministros hizo posible que en otros estados donde se castiga el aborto, los jueces que tengan ante sí estos casos no procesen a las mujeres que son acusadas por las autoridades de abortar voluntariamente.

