Total Play va por contrato de cámaras para Bosque de Chapultepec

Total Play, la empresa de telecomunicaciones de Ricardo Salinas Pliego ─quien ocupa el tercer puesto en la lista de millonarios de Forbes─ busca obtener el contrato para la implementación de un sistema de videovigilancia en las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec, que comprende la instalación de 400 cámaras (e igual número de botones de emergencia) y su conexión con el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5).

La empresa del dueño de Grupo Salinas no va sola. En la lista de competidores de la licitación pública figuran otras empresas que, como Total Play, también han sido proveedoras del C5 en la presente y pasada administración de la Ciudad de México: Int Intelligence and Telecom Technologies México S.A. de C.V. y Seguritech Privada S.A. de C.V. 9. También participa Elipgo de México S.A. de C.V., que no figura (al menos no de manera mayoritaria entre los proveedores del C5.

La licitación, a cargo de la Dirección del Bosque de Chapultepec de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, implica el suministro, instalación y puesta a punto de 400 cámaras y 400 botones de emergencia y su interconectividad con el C5; el suministro de 80 equipos de radiocomunicación y 20 equipos de combate contra incendios conformados por casco, botas, guantes, mascarillas, caretas, chaquetas y pantalones. Todo como parte de un programa de seguridad para el Bosque de Chapultepec.

Ofertas hechas por las empresas el pasado 10 de agosto:

Int Intelligence and Telecom Technologies México, 69 millones 499 mil 998.72 pesos

Elipgo de México, 87 millones 477 mil 460.93 pesos

Seguritech Privada, 113 millones 585 mil 634 pesos

Total Play Telecomunicaciones, 229 millones 610 mil 400 pesos

La empresa que gane el contrato para la implementación del nuevo programa de seguridad para el Bosque de Chapultepec tendrá un plazo para la ejecución de los trabajos desde el día siguiente de la notificación del fallo, hasta el 31 de diciembre. Según lo establecido en la licitación número LA-909004947-E11-2021, las 400 cámaras, y sus respectivos botones se emplazarán en sitios patrimoniales, accesos y sitios públicos de interés de las cuatro secciones.

Servicios para el C5

En lo que va del actual gobierno de la Ciudad de México, tanto Total Play Telecomunicaciones como Int Intelligence and Telecom Technologies México han obtenido dos contratos cada uno por parte del C5. En el caso de la empresa de Salinas Pliego, se trata de la compra de sistemas tecnológicos de videovigilancia para el proyecto de ampliación de cobertura y actualización tecnológica, por un monto de 954 millones 143 mil 801.87 pesos.

El otro contrato que obtuvo del C5 fue para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos, instalaciones y sistemas del C5, por un monto mínimo de 109 millones 163 mil 904.21 pesos. Como informó Forbes México, Total Play también se posicionó como el proveedor de internet favorito de la actual administración, por encima de su competidor Telmex, del empresario Carlos Slim.

En el caso de Int Intelligence and Telecom Technologies México, obtuvo un contrato para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos, instalaciones y sistemas del C5 por un monto mínimo de 197 millones 975 mil 653.75 pesos. El otro fue por 24 millones 998 mil pesos para el suministro, instalación e implementación para la renovación de sistemas tecnológicos de videovigilancia.

Int Intelligence and Telecom Technologies México es la empresa a la que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) compró cuatro equipos portátiles antidrones en septiembre de 2020 por un monto de tres millones 787 mil 457.81 pesos. Esos dispositivos fueron usados, y vistos por primera vez en público, en la protesta feminista del 8 de marzo pasado.

Un bosque con problemas de seguridad

Con más de 20 millones de visitantes al año (extranjeros y nacionales), las 751 hectáreas del Bosque de Chapultepec (contemplando las 73 de la nueva cuarta sección) no están exentas de problemas, entre los cuales destacan hechos delictivos. Para la Secretaría del Medio Ambiente, el valor cultural y económico de la infraestructura su “representa un atractor para quienes pueden cometer actos de vandalismo o delincuencia”.

“La gran cantidad de personas exige condiciones de cuidado que permitan la tranquilidad y seguridad de las personas que visitan el bosque. También la infraestructura, por su valor cultural y económico, representa un atractor para quienes pueden cometer actos de vandalismo o delincuencia. Ante esta circunstancia y la revitalización y enriquecimiento de la infraestructura y condiciones del Bosque de Chapultepec, es que se plantea este proyecto de seguridad (con instalación de cámaras), expone.

Robo a transeúnte y de infraestructura

La primera sección es la más visitada del bosque por su fácil acceso, oferta patrimonial, cultural, comercial y recreativa. La mayor parte está cercada con reja perimetral, excepto la poligonal formada por Paseo de la Reforma, Campos Elíseos, Rubén Darío, Arquímedes y Marianao Escobedo, en la zona de Polanco. Ahí se ubica el Museo Rufino Tamayo y de acuerdo con el diagnóstico de la Dirección del Bosque, se reportan robo a transeúntes y de bicicletas.

“Los transeúntes que ha reportado los ilícitos manifiestan que se utiliza arma blanca, mientras que los robos de bicicletas y sus accesorios se llevan a cabo mientas éstas se encuentran estacionadas”, indica el documento que forma parte de la licitación para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento de cámaras y botones de emergencia.

“Dentro del área que cuenta con reja perimetral contamos con reporte de robo a transeúntes en la zona sur de la sección, en zona comprendida entre avenida Constituyentes, avenida Quebradora, avenida Del Rey, hasta la zona de la Fuente de la Templanza”, agrega. También se da cuenta de robo de infraestructura. “El último incidente fue un intento de robo del busto de Don Miguel Hidalgo y Costilla que se encontraba dentro del área conocida como Jardín de la Tercera Edad”.

Y alerta la Dirección del Bosque de Chapultepec: “consideramos que (este tipo de robo) se comete con participación activa de personal del propio bosque. El robo de infraestructura se da por las noches y se reporta por la mañana, normalmente la persona que recibe el turno es quien reporta los faltantes”.

Robe de tenis de alta gama a deportistas

En la segunda sección, que es también la segunda más visitada ya que ahí se ubican el Museo del Niño, lo que hasta 2019 fue La Feria (y que este año se convertirá en el nuevo parque urbano Aztlán), la trotapista El Sope y otros espacios de recreación, “prevalece el robo a transeúnte teniendo mayor incidencia en los alrededores de los lagos y en avenida Bosques. Las principales víctimas son los corredores, en especial los que entran por la tarde noche, teniendo el mayor número de reportes entre las 18:00 y las 22:00 horas”.

A diferencia de la primera sección, donde los visitantes son más turistas y familias, en la segunda acuden más personas que practican atletismo y ciclismo. Por ello, “los robos son muy específicos teniendo como objetivo principal a este grupo y los despojan de tenis, bicicletas, relojes especializados, odómetros y demás instrumentos (propios para practicar su deporte)”.

Además, continua la dependencia en su diagnóstico de seguridad del Bosque, “en esta sección tenemos un fuerte consumo y venta de drogas, teniendo como principal punto el skatepark Constituyentes y el conocido como ‘Valle de los Mamados’. En el skatepark se presenta robo de bicicletas y partes de éstas, pero no se ha reportado robo a transeúntes”.

Sobre el tema de drogas, la autoridad advierte que su “venta y consumo han ido en aumento en los últimos meses, convirtiéndose en un foco rojo para esta administración. Si bien aún no hemos detectado a una célula predominante o una persona específica que se encargue de la distribución dentro de estas instalaciones, tenemos reportes de que la venta ha ido aumentando de manera constante”.

La tercera sección es la menos visitada de todas, por su abandono y poca accesibilidad. En las ruinas de lo que fue el balneario El Rollo y el parque acuático Atlantis se reportan robo a transeúntes y consumo de drogas. Ambos espacios serán convertidos, como parte del proyecto del Complejo Cultural Bosque de Chapultepec, en el Parque de Cultura Urbana (Parcur), que tendrá skatepark, cafetería, comedor, sanitarios, zona de comercio e incluso un foro al aire libre.

“Otros puntos a tomar en cuenta es el tema del comercio. Si bien todos los comerciantes que operan dentro bosque cuentan con registro por parte de la Secretaría del Medio Ambiente, los mismos propician conflictos que derivan en acciones constitutivas de delitos, por lo que se convierten en asuntos prioritarios para la administración del Bosque”, cierra el documento.

