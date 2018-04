Trump acusa a Rusia y China de devaluar sus monedas

Reuters.- El presidente Donald Trump acusó a Rusia y China de devaluar sus monedas mientras Estados Unidos sube sus tasas de interés.

“Rusia y China están jugando al juego de la Devaluación Monetaria mientras Estados Unidos sigue subiendo sus tasas de interés. ¡No es aceptable!”, dijo Trump en un mensaje matutino en Twitter.

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 16, 2018