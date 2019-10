Uber quiere llevarte también el súper: anuncia compra de Cornershop

Reuters.- Uber anunció este viernes que comprará una participación mayoritaria en el proveedor de comestibles en línea Cornershop, en momentos que el gigante de transporte busca expandir sus servicios de entrega de rápido crecimiento en el mercado masivo de supermercados.

Cornershop, con sede en Santiago, actualmente opera en México, Chile, Canadá y Perú.

La aplicación de celulares entrega “comestibles a su puerta en una hora” de minoristas que incluyen Costco Wholesale , Chedraui y Walmart. Cobra a las cadenas minoristas una comisión por sus servicios.

“Ya sea que se trate de un viaje, de pedir comida a su restaurante favorito o de que pronto le entreguen alimentos, queremos que Uber sea el sistema operativo para su vida cotidiana”, dijo el CEO de Uber, Dara Khosrowshahi.

Cornershop continuaría operando bajo su liderazgo actual, pero informaría a una junta con representación mayoritaria de la transportista, dijo Uber en un comunicado.

Agregó que espera cerrar el acuerdo a inicios de 2020, “sujeto a aprobaciones regulatorias”. No fue revelado el monto del acuerdo.

Las acciones de la firma de transporte subían 4.2% en Estados Unidos tras el anuncio.

La aplicación de compras ha ganado rápidamente popularidad en los mercados locales, donde los “compradores” con el logo de la marca se ven con frecuencia en las tiendas de comestibles mientras seleccionan pedidos para sus clientes.

La compañía también se ha diversificado rápidamente, pasando de una oferta de alimentos a tiendas que venden ropa, juguetes, decoración del hogar, libros, productos electrónicos y farmacéuticos.

“En 2015 comenzamos Cornershop teniendo en cuenta principalmente el mercado latinoamericano y no podríamos estar más entusiasmados de trabajar con Uber para ayudarnos a llevar esa misión mucho más lejos”, dijo Oskar Hjertonsson, CEO de Cornershop.

En su cuenta de Twitter, Hjertonsson replicó el anuncio de Uber y dijo que: “¡esto será divertido!”.

