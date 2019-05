Wall Street cae 1% tras amenaza de Trump a China; BMV también pierde

Reuters.- Wall Street cae este lunes y el Promedio Industrial Dow Jones pierde más de 350 puntos, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió a los mercados al amenazar con subir los aranceles a bienes chinos esta semana, desatando una brusca salida de inversores de los activos más riesgosos.

Trump elevó fuertemente la presión sobre China el domingo para que se alcance un acuerdo comercial, al anunciar que aumentará al 25% los aranceles sobre bienes del gigante asiático valorados en 200,000 millones de dólares, revirtiendo una decisión tomada en febrero de mantenerlos por un tiempo en un 10%.

China dijo este lunes que una delegación del país sigue preparando su viaje a Estados Unidos, pero no mencionó si el viceprimer ministro Liu He, el principal funcionario del país asiático en las negociaciones, formará parte de la delegación, tal como estaba planeado.

La amenaza arancelaria reavivó los temores de una desaceleración económica mundial, provocó un descenso de los precios del petróleo y frenó un reciente repunte bursátil que había impulsado a niveles récord los índices S&P 500 y Nasdaq.

En Wall Street, Boeing Co, el mayor exportador estadounidense a China, cae 2.5%, mientras que los fabricantes de chips, que obtienen una buena parte de sus ingresos en el gigante asiático, también perdían.

Apple Inc cae 2.2% y arrastra al sector tecnológico, en el que también destaca el descenso de más de 1% de otras empresas importantes como Amazon.com Inc, Microsoft Corp y Facebook Inc.

A las 9:35 horas, tiempo de México, el Dow Jones bajaba 265.98 puntos, o 1.00%, a 26,239.11 unidades, mientras que el S&P 500 caía 28.99 puntos, o 0.98%, a 2,916.65 unidades. El Nasdaq, en tanto, perdía 95.004 puntos, o 1.16%, a 8,068.992 unidades.