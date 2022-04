Wall Street sube por rebote de acciones de crecimiento

Reuters.- Wall Street subió esta tarde impulsado por una recuperación de los valores de crecimiento sensibles a las tasas de interés, mientras los inversores digerían datos de inflación y resultados trimestrales mixtos.

La caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos contribuyó a que el Nasdaq, que tiene un fuerte componente tecnológico, lideróa la subida de los tres principales índices bursátiles de Wall Street, en tanto los semiconductores .SOX superaron al mercado en general.

“Los rendimientos de los bonos pueden haberse adelantado y están bajando hoy”, dijo David Carter, director gerente de Wealthspire Advisors, que opera en Wall Street. “Esto ayuda a casi toda la renta variable, pero especialmente a las áreas de crecimiento como la tecnología”.

JPMorgan Chase & Co. JPM.N inició la temporada de resultados del primer trimestre de manera poco auspiciosa, al reportar una caída de un 42% de sus ganancias trimestrales. Los resultados poco alentadores del mayor prestamista de Estados Unidos hicieron que sus acciones bajaran.

Sin embargo, Delta Air Lines DAL.N presentó unos resultados más optimistas, superando las expectativas del consenso y pronosticando una vuelta a las ganancias en el trimestre actual debido a una demanda “históricamente alta”. Sus acciones subieron, al igual que el índice más amplio de aerolíneas S&P 1500 .SPCOMAIR.

“Es estupendo que la demanda sea tan fuerte”, añadió Carter. “Sin embargo, impulsa la inflación al alza, lo que obligará a la Fed a seguir subiendo las tasas, lo que se traducirá en un mercado bursátil más débil”.

La fuerte demanda también impulsó el índice de precios al productor del Departamento de Trabajo a una tasa de crecimiento interanual del 11,2%, la lectura anual más caliente desde que el Departamento de Trabajo comenzó a rastrear los datos anuales en 2010.

“Es obvio que ahora la Reserva Federal está cantando la misma canción, y que se avecina un mayor endurecimiento”, dijo Carter. “Sin embargo, gran parte de esto está descontado y se espera”.

Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 .SPX ganó 50.27 puntos, o un 1.14%, a 4,447.72 puntos, mientras que el Nasdaq .IXIC avanzó 270.16 puntos, o un 2.02%, a 13,641.73. El Promedio Industrial Dow Jones .DJI subió 358.30 puntos, o un 1.05%, a 34,578.66 unidades.

Las estimaciones de los analistas para la temporada de resultados se han vuelto menos optimistas. El crecimiento anual agregado de los beneficios del S&P 500 para los tres primeros trimestres de 2022 se estima en 5.4%, frente al 7.5% de principios de año.

La semana corta por las vacaciones terminará el jueves con los resultados de una serie de grandes bancos, como Morgan Stanley MS.N, Citigroup Inc C.N, Goldman Sachs Group Inc GS.N, y Wells Fargo & Co WFC.N.

