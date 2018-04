Justo a tiempo para abordar la campaña presidencial con la mayor cantidad de millennials y gente conectada a internet en la historia, el creador de Wikipedia lanzará en este mercado, a mediados de abril, un producto de periodismo colaborativo que, espera, tenga el mismo appeal que su plataforma de consulta para todo.

Basado en una mezcla de periodismo profesional, edición colaborativa y correcciones acordes con el estilo de la comunidad wiki, Wales presenta WikiTribune, plataforma de periodismo abierto, ahora con su versión en español en es.wikitribune.com.

Más allá del éxito comercial, aclara Wales en entrevista con Forbes México, lo que pretende con WikiTribune es detonar un diálogo entre muchas voces que permita que la verdad supere el ruido de la mentira y la manipulación, muy en boga en los procesos electorales recientes, desde Estados Unidos hasta lo que se vive en Colombia, Costa Rica, Brasil y México. “El periodismo de calidad está roto, y con WikiTribune lo queremos arreglar”, dice Wales.

Los hechos le dan la razón. En días recientes, el mundo comprobó con azoro que las mentiras, como el crimen, no pagan. Si no, que le pregunten a Facebook, que permitió que Cambridge Analytica se colara hasta el fondo de su acervo más preciado (los datos de más de 50 millones de usuarios) para manipular la elección que ganó Donald Trump.

Ésta es la versión editada de la entrevista que Wales nos concedió desde Londres.

Cuando dice que el buen periodismo está averiado, ¿tiene una idea de cómo trabajan los medios en México o América Latina?

No sé lo suficiente al respecto. Pero así es en todo el mundo y sé que algunos de los factores que impactan a los medios y las noticias son globales. Eso incluye el crecimiento de Facebook, Twitter o de la llamada publicidad programática en línea; es decir, que los anuncios te sigan por toda la red sin importar desde dónde te conectas. Son cambios estructurales que impactan a los medios en todas partes.

En países como México, los medios tradicionales no se preocupan por vender anuncios o suscripciones, pues el gobierno da dinero a sus dueños. ¿Puede una iniciativa como WikiTribune ayudar a limpiar eso?

En algunos países, el financiamiento del gobierno en los medios no es nada sano; es decir, es difícil hablar del gobierno si el gobierno los financia. Los medios ahí no son todo lo independientes que debieran ser. Pero en otras partes también existen medios financiados por el gobierno que sí son independientes… y el mejor ejemplo de ello se ve aquí, en Londres, con la BBC, que tiene mucho construido a partir del financiamiento público. Pero debe haber más competencia entre los diferentes modelos. Sabemos que la desinformación viene, y cada vez emergen con mayor facilidad sitios de alto tráfico y baja calidad. Nosotros tenemos que estar listos para enfrentar todo eso.

Vienen elecciones en México, y por todos lados se habla de fake news, de la intervención rusa. ¿Cómo cubrirá WikiTribune estos fenómenos?

Lo que hemos visto en Wikipedia es que el fenómeno de los sitios de fake news (creados por spammers básicamente) son muy fáciles de identificar, puesto que son sitios de reciente creación que destacan por sus titulares escandalosos y efectistas. Wikipedia se ha vuelto muy buena en identificar estos sitios, etiquetarlos y denunciarlos, porque no basan su información en las mejores fuentes.

La práctica del periodismo en un entorno de alto riesgo, como el de México, debe realizarse con mucho cuidado, pero sin dejar de salir a la calle a hacer preguntas. A WikiTribune le tocará poner las herramientas tecnológicas para proteger la privacidad y encriptar los datos, dice Jimmy Wales. Imagen: wikitribune.com¿Cómo entrena WikiTribune a sus periodistas y cómo replicar esa experiencia en otros lugares?

Ésa es una gran pregunta. Mucho tiene que ver con ganar confianza y experiencia. Muchos de los periodistas más experimentados se han sabido ganar la confianza de las comunidades en línea. Hay un aprendizaje ahí porque normalmente publicas tus artículos en la red y entonces la gente más horrible en internet se pelea y ataca a los periodistas. No es algo sano. Lo que hago es recordarle a la gente que en las comunidades Wiki hay mucha gente maravillosa que trata de poner lo que consideran correcto. Y lo mejor que podríamos conseguir es que se nos acerque gente de los medios serios y que comenten. Eso es parte del esfuerzo; hay que hacerlo bien, ganar confianza, pero también asegurarse de que el software esté bien, que la gente pueda participar. Éste es un terreno para la libre expresión.

¿Cómo blindar WikiTribune contra agendas escondidas, incluso dentro de las comunidades wiki, contra intereses personales o corporativos?

No es sencillo responderlo, ya que es un fenómeno muy humano. Es algo que requiere de mucha vigilancia y estar conscientes de lo que se hace. Wikipedia ha tenido mucho éxito en esto: la mayoría de la gente de seguro estará de acuerdo en que no es una comunidad perfecta, pero sí neutral. Hay forma de bloquear personas por su mal comportamiento. Queremos ser neutrales y no se trata de una campaña. Además, en estas comunidades aprendemos a estar listos a aceptar la crítica; inclusive a que nos digan que tenemos agenda… El proceso colaborativo es un proceso vivo.

¿Cómo construirá su red de colaboradores en México?

Por ahora, planeamos un anuncio y nada más. Pero el reto es, más bien, cómo llegar al interés público. Queremos tener financiamiento, suscriptores… colaboración de todos.

México es uno de los países más peligrosos para hacer periodismo. ¿Qué recomienda para colaborar con seguridad?

Es triste escuchar de lugares en que los periodistas sufren o no pueden desarrollar su trabajo en buenas condiciones. Pero ése es un problema en muchas partes del mundo; hay lugares violentados por los cárteles de la droga o por los propios gobiernos.

Y ahí es donde la tecnología, apoyada por prácticas de privacidad, es muy importante. Queremos que la gente participe en línea y mantenga su confidencialidad y su ubicación en secreto.

Pero también se debe tomar en cuenta que gran parte del trabajo en periodismo es salir a entrevistar gente y ser muy público al respecto. No creo que haya una solución mágica, por lo que la gente debe tener mucho cuidado y, nosotros, ofrecer herramientas para la privacidad y el encriptamiento de sus datos.

