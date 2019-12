100 Creativos Mexicanos 2019| Carrillo y Graue, las exponentes de la música y danza

La música y la danza tienen exponentes mexicanos que la han hecho embellecer. Personajes de la talla de Elisa Carrillo, Isaac Hernández o Maricarmen Graue han ganado reconocimiento internacional, gracias a su talento.

Al ser considerados parte de la élite, han puesto en la palestra el nombre del país como protagonista de este arte y se presentan en los mejores escenarios a nivel mundial.

Forbes México destaca a esta lista de artistas, como parte de los 100 mexicanos más creativos en el mundo.

Maricarmen Graue (chelista y escultora)

Maricarmen Graue tiene 57 años, y en su currículum figura la participación en 3 diferentes grupos de cámara de música barroca, contemporánea y experimental. Estudió violoncello en el Conservatorio Nacional de Música y en escuela de la ex Unión Soviética. También fue violoncello coprincipal en la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez. ha grabado 3 discos y prepara uno más.

Luis Villa Roa (pianista)

Una actuación sublime en China, le confirió el segundo puesto del Tchaikovsky Memorial Prize 2019. Sus profesores, mexicanos de origen ruso, lo prepararon en el Instituto Universitario de Bellas Artes de Colima. Luis está considerado “uno de los estudiantes más brillantes del mundo” por el Johns Hopkins Center for Talented Youth, donde hace dos años destacó entre 27,000 alumnos de 65 países.

Felipe Tristán (director de orquesta y flautista)

Desde las orquestas de Querétaro y Michoacán hasta las de China y Suiza, Felipe ha portado su batuta y su flauta. 2012 marcó su debut en EU, presentándose como director y flautista en el Lincoln Center. Es el primer mexicano designado director asistente de la Brooklyn Simphony Orchestra. En septiembre ganó el Certamen de Dirección Orquestal de la Klangkraft Orchester, en Duisburg, Alemania.

María Katzarava (cantante de ópera)

De madre mexicana y padre georgiano, ambos violinistas, Maria da pasos firmes y siempre hacia adelante: ha cantado con Plácido Domingo y Andrea Bocelli. Becada en su adolescencia por el tenor Ramón Vargas, su calidad vocal ha conquistado a la Royal Opera House de Londres y al Gran Teatro de Ginebra, y este año se convirtió en la tercera mexicana que se presenta en la Scala de Milán.

Isis González y Fernando Ayhllon (pianistas)

La ejecución técnica de Isis, quien interpretó al piano Muros Verdes, de Moncayo, logró el segundo lugar en la categoría adolescentes y ganó Mejor Interpretación de Obra Virtuosa. En este mismo concurso, que la Federación Rusa realiza con Italia, Fernando recibió el primer lugar, por su magistral presentación en la categoría adultos. Ambos estudian en la Escuela Superior de Música del INBAL.

Annabella González (coreografía y bailarina)

De origen mexicano, pero radicada en el corazón de Estados Unidos, está considerada hoy un “tesoro nacional”. Su compañía, Annabella Gonzalez Dance Theater, fusión del clasicismo y modernismo, “conecta América Latina con Europa a través de Nueva York” a decir de la revista New York Latin Culture. NYC-Arts, sitúa los bailables de Annabella “de lo dramáticamente soberbios a lo ampliamente cómicos”.

Javier Camarena (Tenor)

Por primera vez en 70 años, el Congreso Internacional de la Sociedad Internacional de Artes Escénicas (ISPA por sus siglas en inglés) se celebró en nuestro país, en Guadalajara. Ahí, el Premio por Trayectoria Artística fue para el tenor Javier Camarena, considerado entre los más sobresalientes a nivel mundial, y cuya trayectoria comenzó con su debut en el Metropolitan Opera House, en 2011.

María Caballero (cantante soprano)

Siendo niña, María adoraba las canciones de las películas de Disney. Ahora, podría interpretarlas. Acaba de reafirmarse como una de las mejores cantantes de ópera consiguiendo el tercer lugar en el VII Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus, celebrado en Gran Canaria, España. La joven soprano sonorense ganó el año pasado el Concurso Internacional de Canto Ciudad de Logroño-Rioja.

Alejandra Cadenas (cantante de ópera)

En marzo de 2019, fue la única representante mexicana en el Southern Illinois Young Artists Organization (SIYAO) y ganó el primer lugar de la categoría Vocal, donde se enfrentan diferentes tesituras masculinas y femeninas. Alejandra es soprano y estudió en el Conservatorio Nacional de Música. Ha cantado en el Carnegie Hall y el Lincoln Center, con la compañía de ópera New York Lyric.

Diana Hernández Flores (bailarina clásica)

La carrera de Diana inició por casualidad. Su madre, Azucena, la inscribió en un curso de verano de Ballet, donde descubrieron sus cualidades. En 2018 y 2019, obtuvo Medalla de oro en el concurso Attitude. Su talento la llevó a la Ruth Page School Of Dance, en Chicago, EU, y al Concurso Internacional de Danza Clásica, en Grasse, Francia, en el que obtuvo un cuarto sitio con 1ª Mención.

Elisa Carrillo (bailarina clásica)

Por su protagónico en Romeo y Julieta, Elisa obtuvo, en mayo, el Premio Benois de la Danza, el más prestigioso galardón mundial de este arte, considerado el Nobel de tal disciplina. Desde 2011, es prima ballerina del Staatsballet Berlín en Alemania, el puesto más prestigioso para cualquier compañía de danza. Es la primera mexicana en lograrlo en Europa. También está designada como Embajadora de la Cultura de México. En noviembre, recibió el Premio del Fondo del Patrimonio Petipa en el Teatro Nacional de Eslovaquia.

Morganna Love

La vida de Morganna Love puede apreciarse desde la perspectiva cinematográfica, con el documental ‘Made in Bangkok’, o desde la butaca de alguno de sus conciertos de ópera. En 2019, trabajó en dos películas: ‘Sirena’, del director Miguel Ángel Contreras, y ‘Ten Songs of Charity’, filmada en los Países Bajos y dirigida por Karin Junger. Es embajadora en México de la campaña Free & Equal, una iniciativa de la ONU.

Camille Mandoki

Hija del cineasta Luis Mandoki, se considera a sí misma “experimental”. En julio se presentó en la edición 15 del SónarDôme de Barcelona, festival electrónico que anuncia a los músicos “más prometedores del mañana y los que marcan el camino hoy en día”. Su álbum debut We used to talk for hours (2016), escrito y producido por ella, contiene sus “exploraciones y manipulaciones de sonido”.

Braulio Álvarez (bailarín clásico y coreógrafo)

“Normalmente, cuando uno termina un proyecto grande [Galas Koinzidenz en Hamburgo], sientes que hay que relajarse. Al contrario, ya estoy pensando en el próximo proyecto, cómo lo voy a hacer, cómo voy a mejorar. Siento que todavía hay la inercia de que esto puede continuar”.

Entrevista en Alemania, Fouetté en Opus 94, noviembre 2018

Adolfo Alejo (violinista, violista y director de orquesta)

Lo llaman el ‘Paganini de la viola’ (instrumento tenor, en la gama de los violines). El apodo lo sitúa a la altura de más grande de la historia. Toca este instrumento desde hace un cuarto de siglo y sus dotes lo han llevado a presentarse en 3 continentes y dirigir la Berliner Camerata. Este año, fue solista durante el debut mundial del Hollywood Concerto, de Melani Mestre.

Carlos Miguel Prieto (director de orquesta)

Siendo uno de los directores más solicitados a nivel mundial, en noviembre condujo piezas mexicanas e internacionales en el New World Center de Miami Beach, con gran aceptación. En la primavera dirigió 3 conciertos de la National Youth Orchestra of Great Britain, con obras de Silvestre Revueltas y George Gershwin. Carlos es director musical de la Orquesta Sinfónica Nacional de México.

Isaac Hernández (bailarín de ballet)

Fue reconocido con el Prix Bernois de la Danza en 2018, colocándose como el mejor bailarín del mundo. Ha formado parte, como miembro y también como invitado, de 7 compañías de ballet alrededor del mundo. Además de su trabajo en danza, en 2019 incursionó en la pantalla chica de la mano de Manolo Caro, en la serie ‘Alguien tiene que morir’, rodada en España para ser distribuida en Netflix.