Plataforma digital con sello de causa vinculará a artistas y seguidores

Ante un escenario en el que actualmente múltiples organizaciones sin fines de lucro –en México y el mundo–, se han enfrentado con la dificultad de levantar fondos benéficos y contar con un financiamiento estable para apoyar causas de manera constante, surge la necesidad de crear nuevos modelos y proyectos capaces de brindar un motor que de la posibilidad de generar esta conexión.

Durante una charla con Isaac Hernández, Alejandro Speitzer y Ana de la Reguera –pioneros de este proyecto–, pudimos conocer más acerca de Somus, la nueva plataforma digital que busca crear este vínculo de apoyo con organizaciones sin fines de lucro a través del contenido exclusivo que puedan llegar a compartir distintas figuras públicas.

¿Qué es Somus?

Somus es una plataforma digital con sello de causa en la que, a través de una suscripción mensual, los seguidores contarán con una conexión más cercana con el talento que forme parte de ésta. En ella se podrá ser testigo del contenido exclusivo que cada talento –al que se siga– suba a la plataforma. “Desde una foto alistándote para una premier, hasta una foto de tu familia o de tu niñez nunca antes compartida, o un saludo”, apunta Ana de la Reguera.

¿Qué encontraremos en Somus?

“La verdad tengo muchas cosas que voy guardando y que me gustaría compartir… creo que no estoy muy acostumbrado a mostrar el behind the scenes, pero es una parte muy interesante. También tengo la idea de juntarme con amigos y gente que admiro mucho y de repente contarnos cosas y compartirlo”, apunta Speitzer.

Por su lado, Hernández abona a la intención de ofrecer un espacio en el que el talento y los fans converjan en intereses mutuos. “Va a ser un acercamiento mucho más transparente con los fans, estaremos ofreciendo contenido más exclusivo, podemos hacer desde: charlas, platicas en vivo, contenido especial, pero siempre van a ser prioridad nuestros seguidores. La intención es también que los fans se vayan sintiendo parte de las cosas que te interesan como creador, que quieras incitarlos a través del consumo de este contenido a que se hagan participes de buenas causas.”

Objetivo filantrópico

Parte de la esencia de esta plataforma es crear un vínculo de apoyo benéfico con distintas organizaciones sin fines de lucro en México y el mundo entre las que figuran aquellas que apoyan el acceso a la educación, la igualdad de género o el combate al cáncer infantil. La app cuenta con un book de organizaciones inscritas y previamente verificadas por Kinder BV, una organización sin fines de lucro con sede en los Países Bajos encargada de cuantificar y analizar a las organizaciones que forman parte de Somus.

Foto: Somus.

La estructura de Somus radica en que el talento destine por lo menos el 50 % de las ganancias de la suscripción a una de las organizaciones inscritas, esto dependerá también del usuario, quien tendrá la oportunidad de decidir –de acuerdo al book de organizaciones disponibles en la app—a cuál apoyar.

El talento o la figura pública podrá también decidir si desea donar más de ese 50 %, siendo posible donar el 100 % a las organizaciones que hayan decidido apoyar con los fondos.

Orígenes del proyecto

El desarrollo tecnológico de esta plataforma comenzó hace dos años desde Holanda a cargo de Joel Hernández –hermano de Isaac–, acercando la idea conjugada de Isaac para poder hacer realidad –a través de una app—la creación de un vínculo y experiencia diferente para con los seguidores.

Además, dentro de las encomiendas tecnológicas, se tenía claro dar solución a algunas cuestiones presentes actualmente en muchas aplicaciones y plataformas. “Lo bueno de esta plataforma es que va acompañada de una serie de soluciones a los problemas que tienen las plataformas de social media que existen en este momento. Nosotros no vamos a vender nada de tu información a terceros ni vamos a guardar nada de tu información personal. Ha sido diseñado con estos principios”, apunta Hernández.

Cuando Isaac le compartió la idea del proyecto a Alejandro durante las grabaciones de “Alguien tiene que morir”, Speitzer propuso entonces el modelo de apoyar a algunas causas sociales. “Cuando me platican esta idea me entró de nuevo esta inquietud que siempre he tenido acerca de qué estamos haciendo con nuestro alcance y cuál es el mensaje que queremos mandar. Valoro mucho la admiración que muchos sienten por ti, y partiendo un poco de ahí, les planteaba esta idea de poder sumar ciertas organizaciones que se vieran beneficiadas y no fuera algo meramente personal”.

Foto: Somus.

Por su lado De la Reguera, quien ya trabaja de cerca apoyando a organizaciones como ONE Children’s Foundation y otra que encabeza –Fundación VeracruzANA A.C.—, externa que derivado de la amistad que se dio entre ella y Speitzer al filmar una película, le platicó de este proyecto diferente que daría una nueva luz.

“Necesitamos un modelo nuevo de financiamiento benéfico urgente. Somus representa para mí una oportunidad para utilizar nuestro alcance y poder para generar una fuente estable de capital benéfico para estas organizaciones haciendo lo que nos gusta y que conecte con nuestros fans”.

Una nueva oportunidad de crear conexiones ha llegado, la plataforma se encuentra disponible en la app store y play store o puedes acceder a su versión web aquí.

