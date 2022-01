2 herramientas y 3 estrategias para que tus propósitos financieros no se queden en las uvas

¡Empieza el 2022! Ya pasó la rosca y, si has librado la nueva variante del COVID, esta semana estás de regreso a la realidad. Es momento de ponerte los tenis, preparar las verduras de tu refrigerador, terminar ese proyecto que tienes en el tintero desde hace tiempo y también, por supuesto, es tiempo de hacer planes y proyectos financieros.

Los expertos nos recomiendan fijar objetivos para alcanzar resultados, esto aplica en las empresas, en los planes de acondicionamiento físico o nutricionales y, desde luego, también en las finanzas personales.

Si quieres comprar una casa, por ejemplo, pero no defines ni cuál es tu presupuesto, cuándo quieres alcanzar el objetivo o el plan para alcanzarlo, jamás vas a llegar ahí.

Lo cierto es que los objetivos tienen que ser realistas, si yo quiero convertirme en ultramaratonista y no corro ni un kilómetro, no quiere decir que no lo lograré, pero definitivamente necesito metas más cortas antes de llegar ahí. Hay que empezar por dos kilómetros, luego cinco, después 10 y así sucesivamente.

Lo mismo pasa con las finanzas, si empezaste el año pensando que quieres terminarlo con salud financiera, es importante determinar qué representa eso, dónde estás ahorita y cómo llegar (paso a paso) a tu objetivo.

Herramienta 1: checa cómo anda tu salud financiera

Para saber cómo está tu salud financiera te recomiendo una herramienta que desarrollamos en Amafore para autoevaluarte, visualizar mejor tus objetivos y los espacios para hacer ajustes. Primero entra aquí y responde las preguntas para averiguar cómo es tu salud financiera en comparación con el resto del mundo.

Herramienta 2: aprende a hacer un presupuesto

Lo siguiente es empezar a hacer un presupuesto realista sobre tus finanzas y compararte con los ingresos y gastos de la gente que gana más o menos lo mismo que tú. Esto se puede hacer a través de una sencilla comparación con la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) que realiza el INEGI y esta aplicación.

Ahora bien…

Con esto te puedes dar una idea de dónde estás gastando de más, dónde estás gastando menos que otras personas y podrías encontrar el margen para optimizar el uso de tus recursos (estrategia 1) Después define qué tanto debes y cómo puedes hacer un plan para eliminar tus deudas si es que las tienes (estrategia 2) Fija un plazo para pagar tus deudas y, al cabo de ese tiempo, empezar a invertir el excedente. Para tu sorpresa verás cómo tus ahorros crecen a un ritmo mucho mejor porque dejarás de estar pagando intereses y los empezarás a ganar.

Tips para cuando logres la meta de poder ahorrar

¡Eso sí! Una vez que empieces a ahorrar, fija un objetivo: ¿cuánto quiero juntar al cabo de un año?, ¿cuánto tengo que destinar semanal, quincenal o mensualmente para alcanzarlo?, ¿qué voy a hacer con este dinero?

Está bien ahorrar para una meta de corto plazo, pero pronto descubrirás que no querrás quedarte en ceros cuando llegues a tu objetivo. Cuando empiezas a tener tranquilidad financiera, no es tan sencillo perderla.

Lo más recomendable es generar distintas “bolsas” de ahorro, una para un proyecto de corto o mediano plazo, una para emergencias y una de largo plazo, como para el retiro (estrategia 3).

En el proyecto de corto plazo evalúa una inversión con buena liquidez y baja volatilidad, como los Cetes o algún otro fondo basado en deuda. Considera una parte del ahorro de mediano plazo como algo que podrías invertir en un fondo de renta variable que pueda ser sujeto a mayores variaciones del mercado, pero que no te angustiará si cae de pronto, porque lo piensas dejar ahí varios años.

Para el largo plazo, definitivamente valora hacer aportaciones voluntarias a tu afore. El rendimiento que obtendrás en el largo plazo no tiene comparación con ningún otro instrumento en el mercado. Además, si haces las aportaciones como complementarias para el retiro (es decir, si pides que se queden invertidas hasta tu jubilación) puedes hacerlas deducibles de impuestos, con lo que, en abril, al hacer tu declaración anual, puedes obtener una devolución que puede permitirte ahorrar más o alcanzar más rápido tus metas.

