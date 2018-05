Este mes, más de 300 empresas se alistan para ofrecer descuentos a través de la quinta edición del Hot Sale, la mayor campaña de comercio electrónico que organiza la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

En esta edición, el organismo espera recaudar entre 60% y 70% más que los 4,888 millones de pesos del año pasado. La campaña se realizará del lunes 28 de mayo hasta las 23:59 horas del 1 de junio de este 2018.

En 2017 se registraron 91.1 millones de visitas a las páginas de las empresas que participaron en el Hot Sale y aproximadamente 2.9 millones de compradores se sumaron a la campaña. De igual manera, alrededor de seis millones de productos se vendieron en 2017.

Al respecto, Netshoes, una firma de comercio electrónico de artículos deportivos y de moda y una de las compañías participantes en la campaña, publicó consejos para aprovechar al máximo el Hot Sale.

1.Planea tus compras. Aunque parezca un consejo obvio, esto te ayudará a sacarle el mayor jugo posible a las ofertas en los artículos que necesitas o que ya tienes en mente comprar. También te servirá hacer una lista para identificar cuáles son los artículos de mayor importancia para adquirir, sin endeudarte.

2.Aprovecha los primeros días. Ello te ayudará a encontrar con mayor facilidad los productos que necesitas.

3.Revisa datos necesarios como método de pago y dirección a la que quieres que te lleguen tus pedidos.

4.Infórmate y conoce los términos de las promociones y ofertas, para evitar una mala experiencia. Algunas empresas ofrecen por internet envíos gratuitos, sin embargo, es bueno conocer las condiciones en caso de devolución y/o cambios.

5.Elige métodos de pago accesibles e indicados para ti y tu bolsillo, para así evitar endeudarte. “El objetivo es que puedas obtener el máximo beneficio sin gastar de más o endeudarte. La mayoría de las tiendas en línea cuentan con distintos medios de pago para que puedas realizar tus compras: tarjeta de crédito, débito y hasta 12 meses sin intereses”, indicó la firma.

6.No perder de vista la información sobre servicios adicionales.

7- No olvides concretar tu compra. “Aunque dejes tus artículos en el carrito para verlos después, no olvides finalizar la transacción. En caso de no hacerlo corres el riesgo de que los descuentos terminen, algunos beneficios ya no apliquen o te pierdas las rebajas por completo”, agrega Netshoes.

