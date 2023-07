8 consejos para disfrutar tus vacaciones sin poner en jaque tus finanzas personales

¿Será playa o pueblo mágico? ¿Conviene más un hotel todo incluido o un paquete austero? Si va toda la familia, ¿es mejor rentar una casa o varias habitaciones de hotel? ¿Es mejor en efectivo o con tarjeta? Todas estas preguntas nos hacemos al acercarse las esperadas vacaciones de verano, pero la más importante y que deberías tener siempre en mente es: ¿mis finanzas están preparadas?

Sabemos que en muchas ocasiones el trabajo, la escuela o el negocio representan una enorme carga de estrés y no nos permiten conocer si tendremos días libres por estas fechas, por lo que debemos esperar hasta el último momento, sin embargo, uno de los mandamientos de las finanzas sanas es planear con tiempo suficiente las vacaciones, precisamente para evitar más estrés y problemas en tus finanzas.

¿Qué tan caro pueden salir las vacaciones este año?

De acuerdo con información de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), se calcula que las temporadas vacacionales de este año serán las más caras de la última década, con un aumento de hasta el 44% en el costo del transporte, hospedaje, servicios de agencias de viajes y reservaciones, esto debido a dos principales causas: la inflación, que conlleva el aumento de precios, y la demanda.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, el ánimo de las y los vacacionistas para viajar este año, se ubicó en 30.75 puntos al mes de marzo, solo 0.19 puntos menos en comparación con marzo de 2020.

Es así que, un viaje con tu familia (con cinco integrantes) por cuatro noches y cinco días a la playa, en un hotel de gama media y comidas incluidas costará aproximadamente 22 mil pesos, un aumento del casi 40% respecto a los mismos servicios en 2022.

Plan financiero para vacaciones

Para muchas personas, los gastos de vacaciones comienzan días o semanas antes, al realizar compras preparativas como ropa o zapatos de playa, juguetes inflables, sombreros o lentes para el sol, entre otros. También, en el último día de descanso, como algún recuerdito que, siendo sinceros, terminará guardado en un cajón o en la basura; un tour no presupuestado o una buena comida de despedida con espléndidas propinas.

¿Sabías que el no estar presupuestado ocasiona deudas al regresar a casa? Por ello, la Condusef te comparte un plan financiero para que disfrutes de tus vacaciones sin sentirte limitado(a).

1.- Planea tus vacaciones con la máxima anticipación posible

En el momento en que tomes la decisión de viajar, deberás comenzar a cotizar los precios del transporte y alojamiento, ya que estos elementos representan el porcentaje más alto del viaje, además de que los boletos de avión suelen incrementar sus precios, sobre todo, cuando más cerca está la fecha de salida.

2.- Arma tu presupuesto para las vacaciones… ¡y respétalo!

Lo ideal es que hayas ahorrado con tiempo para tu viaje. Calcula y registra en una lista todos los gastos posibles: transporte, alojamiento, comidas, actividades de diversión incluso para algún imprevisto.

Te recomendamos realizar tu presupuesto lo más detallado posible, así podrás visualizar si realmente tienes la capacidad de gasto y evitarás comprometer tus gastos fijos (renta, servicios, comidas, etcétera).

3.- Busca ofertas y descuentos

Si ya tienes claro los montos de tu presupuesto y el destino de tu viaje, puedes enfocarte en buscar ofertas o descuentos en el destino que deseas. Para ello puedes apoyarte en algunas páginas de buscadores de viaje, ya que estos suelen tener ofertas de último minuto en hoteles, vuelos y actividades.

Si realizas alguna reservación, recuerda asegurarte de que te envíen tu comprobante, asimismo deberás leer con detenimiento las cláusulas, condiciones o políticas de cancelación, así podrás evitarte sorpresas desagradables que arruinen tus días de descanso.

4.- Valora viajar en temporada baja o lugares menos demandados

En caso de que tus actividades laborales o escolares te permitan viajar en cualquier fecha del año, opta por hacerlo en los meses de temporada baja, ya que no solo lograrás gastar menos, también podrás evitar aglomeraciones, por lo que tú y tu familia disfrutarán más de su descanso.

De igual forma, elige visitar lugares que no estén de moda, ya que los precios suelen ser más elevados. Si te abres a más opciones, sin duda podrás encontrar lugares donde te divertirás o relajarás a un precio más bajo, solo hace falta que investigues.

5.- Analiza la mejor opción de hospedaje

Es importante considerar el número de personas que viajarán contigo y las actividades que planean realizar, esto te ayudará a decidir el tipo de hospedaje que necesitas, un hotel, un paquete all-inclusive, un hostal o rentar un departamento.

Si planeas pasar todo el viaje en tours no te servirá un paquete todo incluido, por lo contrario, si planeas descansar todo el tiempo, lo mejor será un paquete que contemple comidas, hospedaje y vuelos.

6.- Haz de los seguros de viaje tus aliados

Si tu destino es un viaje internacional, ya sabrás que es obligatorio contar con un seguro de viajero, no obstante, en los casos de destino nacional también es necesario contratar una póliza de este tipo. Es un error creer que estando en el país no pasa nada. En cualquier lugar pueden ocurrir situaciones, como pérdida de equipaje, accidentes o enfermedades que ocasionan gastos no contemplados.

Y hablando de seguridad, si el viaje lo vas a realizar en tu auto, debes considerar que pueden ocurrir situaciones de riesgo en la carretera, para prevenir esto lo mejor será llevar tu vehículo al mecánico, esto te salvará de contratiempos y sobresaltos en tu cartera, asimismo, no olvides llevar una copia de tu póliza de seguro.

7.- Analiza el mejor método de pago

Si fuiste de las personas que estuvo ahorrando mucho tiempo para este viaje y puedes pagarlo de contado, sin comprometer tus finanzas a corto o largo plazo, ¡felicidades! En cambio, si estás considerando utilizar los ahorros que tienen otro propósito o aplicar el clásico “tarjetazo”, primero deberás calcular tu capacidad de deuda (recuerda que esta no debe superar más del 20% de tus ingresos).

Si compraras un paquete a meses sin intereses entonces procura utilizar tu tarjeta de crédito lo menos posible, por lo menos hasta que hayas liquidado más de la mitad del monto del viaje.

8.- Aprovecha las actividades sin costo

Si tus finanzas no soportan unas vacaciones, lo mejor será no endeudarte y aprovechar las actividades con acceso gratuito en tu ciudad. Puedes armar un plan divertido con tu familia o amistades, visitando exposiciones, museos o monumentos. En sitios web o redes sociales hay mucha información.

Consejos para evitar fraudes en esta temporada

Seguro habrás escuchado historias sobre estafas al reservar o comprar viajes en agencias de internet que resultaron ser sitios falsos. Para evitar esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) te hace las siguientes recomendaciones:

Verifica que las compras que realices sean a través de sitios web o plataformas formales y no por medio de redes sociales. Las páginas de internet siempre deben comenzar con https://www y contar con el candadito cerrado junto al link.

Corrobora que la empresa tenga medios de contacto oficiales (correo electrónico, domicilio físico, teléfono), en los que puedas realizar aclaraciones antes de realizar el pago. Además, verifica que la agencia se encuentre registrada en el padrón de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes.

Siempre desconfía de los paquetes con ofertas muy atractivas, ya que suelen ser un “gancho” de empresas fantasmas para atraer a las víctimas.

Evita realizar el pago a través de tiendas de conveniencia (Oxxo, 7eleven, etc.), ya que suelen dejar más vulnerable al consumidor.

Una vez que realices el pago confirma los datos de tus reservaciones en hoteles y aerolíneas.

