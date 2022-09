9 hábitos para lograr tu independencia financiera

Libertad e independencia financiera no son sinónimos. Para algunos, la libertad financiera significa poder pagar las cuentas sin problemas o tener un colchón para emergencias de seis meses de su sueldo, para otros significa jubilarse jóvenes y viajar mucho con sus ahorros.

El famoso autor estadounidense de libros de finanzas personales y desarrollo persona, Tony Robbins, señala que la independencia financiera es la capacidad de satisfacer tus propias necesidades financieras sin depender de nadie más. Cuando eres financieramente independiente, tienes una fuente constante de ingresos, pagas todas tus facturas tú mismo(a) y tienes algo de dinero ahorrado, incluso has empezado a invertir. Pero aún no eres financieramente libre.

La independencia financiera, dice, es un primer paso esencial para la libertad financiera, pero no es el final del juego. La libertad financiera es un plan a largo plazo para construir la vida de tus sueños y sabes que has tenido éxito en eso cuando puedes hacer lo que quieras hacer cuando quieras, donde quieras con quien quieras.

Por su parte, Alejandro Saracho, escritor mexicano especialista en finanzas y desarrollo empresarial, advierte que existen tres niveles de riqueza: la dependencia financiera, la libertad financiera y la plenitud financiera.

La primera es cuando dependes de tus ingresos activos, es decir, de los ingresos de tu trabajo o negocio para pagar los gastos de tu estilo de vida. El segundo nivel (libertad financiera) es cuando puedes pagar los gastos de tu vida con tus ingresos pasivos, es decir, con los rendimientos de tus inversiones y, el tercer nivel, sucede cuando puedes vivir el estilo de vida que desees de manera sostenible.

Si algo tienen en común ambos términos es que te invitan a tomar posesión de tus finanzas. Por ello, hoy te presentamos algunos pasos que deberías dar para llegar a esa meta:

Determina tu número

¿Qué es la libertad financiera para ti? Uno de los pasos más importantes hacia la libertad financiera es pensar en tu número o la cantidad de dinero necesaria para ayudarte a ser financieramente libre. No hay un número mágico para todos. Existe cierta cantidad de dinero que podrías ganar para vivir libremente y perseguir tus pasiones. ¿Cuánto dinero es eso? Determínalo.

Ve el dinero como algo positivo

A menudo se cree que el dinero es algo malo. Muchos se sienten culpables por tenerlo y más culpables por quererlo.

El dinero es simplemente una necesidad como la comida o el agua. Te ayuda a comprar las cosas que necesitas y a vivir la vida que deseas. Para experimentar la libertad financiera, necesitarás considerar el dinero como una herramienta que te ayuda a lograr sus sueños y vivir una vida libre de estrés. Si ves el dinero de manera negativa, inconscientemente sabotearás tus posibilidades de ganarlo y conservarlo.

Escribe tus metas

¿Quieres deshacerte de tus deudas para siempre?, ¿ya no quieres trabajar como godín?, ¿hay algún lugar al que siempre has querido viajar? Es importante ligar una meta financiera a una meta emocional, aunque lo creas, saber exactamente para qué quieres la libertad y a dónde tienes que llegar, te facilitará el camino.

Crea una estrategia para generar ahorros

Alcanzar la libertad financiera no sucederá de la noche a la mañana y necesitas tener un amortiguador para pagar las costosas sorpresas que a veces da la vida. Cuando hayas salido de deudas, tendrás más dinero para presupuestar cada mes y para ahorrar.

Una vez que crees un fondo de emergencia de seis meses que puede cubrir todo, desde una pérdida repentina de ingresos hasta problemas médicos importantes, puede destinar esos pesos adicionales a tu plan de hacer más dinero (o sea invertir aprovechando el interés compuesto).

Controla tus finanzas

Tener buenas intenciones es fundamental, pero no valdrán de nada si no pones orden a tus deudas o si no procuras llevar un presupuesto. Necesitas sentarte a revisar estos aspectos, trazar un plan para salir de gastos excesivos y mantenerte firme en esa meta.

Vive por debajo de tus posibilidades

Dominar un estilo de vida frugal teniendo la mentalidad de vivir la vida al máximo con menos no es tan difícil como podría parecer. La frugalidad no es la adopción de un enfoque minimalista de la vida, es la compra sabia de artículos importantes y la administración responsable de tales posesiones.

Cuida tus pertenencias

Cuida tus pertenencias personales, ya que el mantenimiento es más económico que la reposición. Cuidar bien tu hogar y tus posesiones hace que todo, desde el coche, hasta tu ropa dure más. El mantenimiento es la clave para ahorrar dinero.

Págate a ti mismo(a)

Al pagarte a ti mismo primero, garantizas que siempre estás ahorrando dinero para invertir en ti. De lo contrario, solo obtienes lo que sobra, que generalmente no es sustancial como para ayudarte a experimentar la libertad financiera.

Crea fuentes adicionales de ingresos

Si te tomas en serio la libertad financiera, tienes que sacrificar un poco de sangre, sudor y lágrimas. Tu horario de 9 a 6 podría no ser suficiente. Si ese es el caso, deberás intensificar tus jornadas y buscar dinero fuera de tu trabajo actual.

Puedes ver tus fuentes de ingresos de dos maneras: ingresos activos (intercambiar tiempo por dinero) o ingresos pasivos (dinero que puede seguir ingresando, incluso mientras duermes).

Tu probabilidad de alcanzar la libertad financiera aumentará muchísimo si puedes ahorrar dinero, controlar tu crédito y minimizar tus deudas. Podrás mantenerte mejor tú mismo(a) o a tu familia, sin mencionar la increíble sensación de estar libre de preocupaciones.

