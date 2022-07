¿A tu negocio le servirían los chats por WhatsApp? Esto dicen los expertos

Sin importar su tamaño, las empresas tienen la oportunidad de atender a sus clientes y posibles clientes a través de WhatsApp, aprovechando que 9 de cada 10 mexicanos usan dicha plataforma.

Sin embargo, según Auronix, compañía de soluciones tecnológicas para empresas, las organizaciones, dependiendo de su tamaño, pueden usar alguna de las plataformas de WhatsApp disponibles para negocios: Business App o Business Platform.

Las micro y pequeñas empresas pueden atender sus necesidades con WhatsApp Business App, dice Auronix. Se trata de una aplicación gratuita que puede ser instalada en cualquier tableta o smartphone que utilice el negocio.

Las conversaciones en WhatsApp Business App se pueden gestionar utilizando un solo número hasta en cinco dispositivos, para comunicarse simultáneamente con los usuarios que acudan a la compañía. Esta plataforma, al ser manual, también puede ser operada desde el navegador web.

En caso de que no exista un asesor disponible, el personal puede programar una serie de respuestas automáticas para no dejar de responder al usuario e incluso hacerle saber en qué horario habrá una persona operando nuevamente el chat para continuar con la conversación, lo que hace saber al consumidor que no está siendo ignorado y que sus dudas serán resueltas en breve, añade información de Auronix.

Para el caso de empresas medianas y grandes, la recomendación es usar Business Platform, dice Aurnoix. Esta plataforma permite operar a gran escala para quienes tienen cientos de miles de interacciones al día y para quienes la operación manual ya no es viable.

En esta plataforma se puede atender a los consumidores tanto con chatbots como con asesores de la compañía, lo que a la vez permite interactuar 24/7, ya que la inteligencia artificial puede responder de forma autónoma el 90% de las preguntas más frecuentes. Incluso, es posible establecer un horario de atención predeterminado para que el usuario sepa en qué momentos es posible hablar con un asesor y cuándo está disponible únicamente el chatbot.

Entre otras ventajas que ofrece Business Platform, dice Auronix, se encuentra la verificación de la cuenta, así como la activación de herramientas de pagos, como Visa y Open Pay.

Según información de la página de WhatsApp Business, las primeras 1,000 conversaciones son gratuitas, y posteriormente se cobran fracciones de centavos, dependiendo de su la empresa o el posible cliente iniciaron la conversación.

