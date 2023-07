Abrazar la tecnología o morir: por qué la empresa familiar ya no puede ignorar herramientas digitales y disruptivas

Las empresas familiares tienen una gran ventaja sobre otras más grandes y globales: su facilidad para adaptarse al cambio no importa lo súbito que este ocurra. Una de las razones es que, tanto sus directivos como su gobierno corporativo, pueden ver de cerca el funcionamiento de sus procesos, la manera en que una crisis comienza (o, incluso, comenzará a hacerlo) afecta al negocio y qué tipo de decisiones habrá que tomar rápidamente.

Sin embargo, este aspecto competitivo frente a organizaciones más complicadas en su engranaje operacional no se aprovecha del todo por un detalle: el uso de tecnologías digitales y disruptivas. Una empresa global, con presencia física en diferentes territorios, destina ya una parte importante de su propuesto a la implementación de este tipo de herramientas, que además implica contratar talento que sepa cómo funcionan y también darle capacitación a las personas que todavía no están familiarizadas con ella. Es una inversión financiera y de tiempo que una pyme (la mayoría de estas son empresas familiares) no siempre arriesgará.

Es decir, se entiende por qué no lo hacen. Pero esto no significa que está justificado. Lo cierto es que la adopción de tecnologías ha dejado de ser una opción y es ya una obligación, así como lo es tener presencia digital o aceptar pagos electrónicos. Por eso es importante que exista una comprensión de qué pueden hacer y cómo ayudan al negocio de cualquier empresa familiar. Aquí mencionaré algunos que, independientemente del giro, conviene conocer mejor.

Agilizan las operaciones y hacen más eficiente el trabajo

Lejos de reemplazar departamentos completos o talento de la empresa, las herramientas digitales ayudan a convertir tareas repetitivas que llevan tiempo en acciones que sólo necesitan un clic. Si el uso de hojas de cálculo hizo más rápido el cálculo de impuestos en la empresa allá en los años 90, los gestores de clientes convierten a una tienda en línea en un sistema que registra cuáles artículos son los más buscados, los que más se venden, en cuál ciudad los piden más, quiénes son los clientes más valiosos y el inventario en existencia. Este tipo de datos, que antes tomaban días en realizarse, permiten identificar oportunidades de venta, por ejemplo. Es apenas un aspecto, de apenas un paso en el recorrido de un comprador, pero demuestra el valor que suman al negocio.

Son escalables

La idea de que se necesita gastar mucho porque las tecnologías se diseñaron para procesos demasiado robustos es errónea. Muchas de estas herramientas son ideales para el control de un inventario modesto, atención a un flujo pequeño de clientes o captura de datos en puntos de interacción limitados. Sin embargo, también son escalables, y están diseñados para que, si las necesidades aumentan, también las soluciones. Así no es necesario cambiar de software, dar entrenamiento al personal desde cero o cambiar todos los procesos.

Aportan información valiosa para inversionistas

Gracias a que las herramientas registran todo, hasta el más mínimo detalle (el comportamiento del inventario, de dónde llegan los pedidos, cuánto se gasta, cuánto se recupera, etc.) en poco tiempo y organizado según la empresa lo requiere, es más sencillo analizar el rendimiento de las estrategias de negocio o el crecimiento de la organización. Esto permite crear reportes con información real, actualizada y, sobre todo, valiosa para los inversionistas, futuros o que ya existen, que dan más certidumbre a quienes apuestan por la empresa y necesitan argumentos para continuar haciéndolo.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Abren la puerta a nuevos modelos de financiamiento e inversión

La disrupción tecnológica no sólo significa tener métodos eficientes y automatizados, también es lo que da pie a nuevos modelos de financiamiento e inversión. Al involucrarse con el uso de tecnología, las empresas crean contactos con desarrolladores y start-ups que se mueven en terrenos de capitales de riesgo. Son quienes mantienen al tanto a las empresas familiares sobre innovaciones, proyectos recientes y modelos que podrían convertirse en retos (o amenazas) para el negocio. Así que será necesario que los directivos de estas organizaciones conozcan los capitales de riesgo, inviertan en start-ups y nuevas tecnologías, porque además obtendrán acceso prioritario a soluciones que los pondrán adelante de la competencia.

Incentivan el uso de ciberseguridad

Adoptar nuevas herramientas y tecnologías, con todas sus ventajas, también vienen con algunos puntos en contra. Los ataques de hackers se convierten en una amenaza que requiere un buen sistema de protección que no siempre se implementa porque no se cree importante, si hay poca infraestructura digital, y es un error que luego lleva al robo de información sensible o, en el mejor de los casos, que alguien se apodere del sitio web o las redes sociales de la empresa. Pero al incorporar más tecnologías se impulsará el uso de más protección, buenas prácticas y la guía de expertos que saben lo que cualquier organización y negocio debe tener para darle un servicio seguro a sus clientes y proteger sus datos. “Si decides hacer solo las cosas que sabes que van a funcionar, dejarás un montón de oportunidades encima de la mesa”. Jeff Bezos

Gestores de clientes, criptomonedas, manejo de inventario, administración de recursos humanos, captación de talento, almacenamiento en la nube, análisis de clientes y del mercado: las tecnologías son el aliado que la empresa familiar necesita para mantenerse vigente y no sucumbir a los rápidos cambios de todas las industrias. “De vez en cuando, una nueva tecnología, un antiguo problema y una gran idea se convierten en una innovación”. Dean Kamen.

Contacto:

Twitter: @mariorizofiscal

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.