Fernando Guerrerosantos, la evolución en la cirugía plástica

Hablar de la cirugía plástica en México ha dejado de ser un tabú, y en esta disciplina existen grandes especialistas. Pero es imprescindible conocer a los cirujanos plásticos que son avalados tras una trayectoria de éxitos sin precedentes. En esta búsqueda se llega al doctor Fernando Guerrerosantos.

Se trata de uno de los más exitosos profesionales que manejan tecnología de punta y un avanzado sistema personalizado para cubrir las necesidades específicas de cada cliente.

Especialista pionero de la liposucción HD (alta definición) en México, ha alcanzado objetivos extraordinarios en esta área quirúrgica estética de la

especialidad, la cual es su verdadera pasión.

Crédito: Cortesía, Fernando Guerrerosantos.

Entre uno de los logros más sobresalientes y en ejercicio de la superación evolutiva de la cirugía plástica en México, el doctor Guerrerosantos fue certificado por el doctor Alfredo Hoyos en la ciudad de Bogotá, Colombia, en su curso Total Definer, referente a la Lipoescultura HD mediante el uso del ultrasonido quirúrgico denominado Vaser.

Posteriormente, fue certificado en Miami, Florida, en el uso de la radiofrecuencia quirúrgica para el manejo de la flacidez de piel mediante el uso de Renuvion (J Plasma).

Hijo del pionero y mundialmente reconocido cirujano plástico José

Guerrero Santos, el especialista tiene su sede en dos de los hospitales de mayor prestigio en la ciudad de Guadalajara: Centro Médico de Especialidades Médicas Puerta de Hierro y el Hospital Puerta de

Hierro Sur. Ambas instituciones son miembros de la red Mayo Clinic

Care Network.

Es miembro Internacional de las Asociaciones de mayor prestigio nacionales e internacionales: American Society of Plastic Surgeons

(ASPS), American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS), International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS), Federación

Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica (FILACP), Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A.C. (AMCPER), y

el Colegio y Sociedad de Cirujanos Plásticos Estéticos y Reconstructivos

de Jalisco A.C.

Cuenta con participaciones también en áreas de la cirugía plástica reconstructiva, como es el manejo del Labio y Paladar Hendido. En este ámbito, participó en el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva como médico adscrito, y como colaborador para

Operation Smile (Norfolk, Virginia) como cirujano voluntario en países

de América Latina y México.

Crédito: Cortesía, Fernando Guerrerosantos.

La formación profesional de Fernando Guerrerosantos arrancó en la Universidad de Guadalajara, donde realizó la Licenciatura de Medicina. Continuó con la especialidad en Cirugía General en el Nuevo Hospital Civil Doctor Juan I Menchaca. Realizó la subespecialidad en Cirugía Plástica en el Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva Doctor José Guerrero Santos, y terminó con un año de Fellowship en Cirugía Plástica Estética a cargo del mismo titular, el doctor José Guerrero Santos.

Es una constancia la preparación continua que practica, al participar en los congresos de mayor prestigio nacional e internacionales, así como certificaciones al ritmo en el que avanza la propia tecnología dentro

de la especialidad. Sin lugar a dudas, lo Guerrerosantos se trae de herencia, un mexicano de valor. Consulta sus resultados en su página (www.guerrerosantos.com) y redes sociales:

Crédito: Cortesía, Fernando Guerrerosantos.