Los mejores líderes se rodean de colaboradores más inteligentes: Carla Rodríguez

Para Carla Rodriguez, un líder exitoso no es el más inteligente o quien dirige cientos de equipos de colaboradores, es aquel con humildad de reconocer no saber todo, que trabaja a diario en prepararse, que reconoce el talento de su equipo de trabajo y no solo eso, sino que acepta que hay personas más hábiles e inteligentes. Si los líderes no comprenden esta importancia o la ven como amenaza, la empresa no crecerá.

“Siempre he considerado que los mejores líderes son aquellos que se rodean de colaboradores más inteligentes. Un líder no lo sabe todo, no es el máximo ente porque es el trabajo en equipo lo que de verdad genera impacto. Hay que tener la humildad para reconocerlo y aprovechar sacar el máximo potencial, sin aprovecharse de ello o invalidando su reconocimiento”, explicó la CEO y fundadora de Nuestro Secreto.

Esta conciencia es precisamente lo que ha permitido a Carla convertir a Nuestro Secreto en una empresa líder en el sector de belleza y cuidado personal, pues es gracias a las personas que la rodean, que se han desarrollado estrategias de negocio innovadoras y audaces que de otra forma, no hubieran sido posibles o con el mismo impacto.

El impacto de la humildad

A lo largo de su trayectoria como emprendedora y líder de equipos en diferentes empresas, Carla ha aprendido que es a partir de la mezcla de ideas y puntos de vista del equipo de colaboradores, que se obtiene un pensamiento más ágil y estratégico para tomar mejores decisiones, a la par que se abre la mente y el campo de visión hacia nuevas perspectivas. Esto, sumado a la gestión del líder es lo que realmente forja el éxito en cualquier organización

Sin embargo, este camino trae consigo desafíos. El principal es dejar la idea del trabajo individual por una grupal, y cambiar de mentalidad a una más abierta y de inclusión. El ego y la soberbia no combinan bien con los líderes exitosos.

“Se debe trabajar en la inteligencia emocional para reconocer que, como líderes, no somos perfectos y que tenemos muchas áreas de oportunidad, las cuales solo se podrán fortalecer con nuestro equipo de trabajo. El problema es que el temor, falta de confianza, inseguridad, impaciencia e intolerancia, pueden intervenir en el proceso. Sin confianza no hay liderazgo y sin liderazgo, no hay cambio”.

Y es por esta confianza que Carla ha evolucionado tanto a nivel personal como laboral, y hecho de Nuestro Secreto un negocio innovador, pues han sido los colaboradores los que han asumido riesgos de negocios, que han aportado a la estrategia, la han mejorado y han logrado impactar en otros mercados.

“Asumir mi rol partiendo de la humildad, escucha y confianza en el equipo, ha permitido tener mejores resultados y la libertad de delegarles fases de la operación. Dar esa confianza es lo más importante, aunque se vuelve más fácil cuando reconoces que estás con personas más inteligentes”, resaltó.

Nuevos líderes

Hoy, el trabajo y empoderamiento que Carla ha dado a las personas, ha forjado profesionales más capaces, audaces y que se han convertido en “players A”, que de acuerdo con la metodología Topgrading, son los líderes más preparados y talentosos en las organizaciones porque cuentan con mejores habilidades, están comprometidos al 100% con el negocio, se enamoran del mismo y constantemente, diseñan estrategias que aporten a la operación y genere nuevo conocimiento.

Más allá de evolucionar a un sentido de humildad, para Carla lo más valioso es que a través de este proceso se pueden forjar nuevos líderes, aquellos que seguirán innovando y creando con nuevas perspectivas. Una vez que en una organización prevalezcan más líderes en todos los niveles, se puede decir que quien lidera la operación, ha completado su proceso de evolución de mentalidad a la humildad y reconocimiento, generando así un mejor entorno y bienestar para todos.

“Mostrar humildad en lugar de arrogancia hace que los colaboradores estén más comprometidos para luchar por el éxito de la empresa. El aprendizaje continuo de nuestros colaboradores es un primer paso para ser un gran líder. Esa es una de las razones por la cual la humildad nos lleva al éxito”, finalizó Carla Rodríguez.