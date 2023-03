OPPO, la tecnológica que conquista el mercado de teléfonos plegables con su Find N2 Flip

Como la cuarta marca de smartphones más grande del mundo, OPPO ha presentado una serie de innovaciones en el Mobile World Congress 2023 (MWC23), desde teléfonos flagship plegables hasta lo último en tecnología del Internet de la Experiencia.

OPPO no solo mostró una selección de dispositivos flagship, incluido el smartphone plegable OPPO Find N2 Flip, también presentó innovaciones líderes en la industria basadas en sus cuatro iniciativas inteligentes: entretenimiento, productividad, salud y aprendizaje inteligentes.

“Al traer nuevos avances tecnológicos al mercado, desbloqueamos nuevas posibilidades para una vida inteligente que satisfaga más a nuestros usuarios en todo el mundo”, explica Billy Zhang, Presidente de Ventas y Servicio en el Extranjero de OPPO.

OPPO mostró su Find N2 Flip, el primer teléfono plegable vertical de la marca y considerado el mejor smartphone flip del mercado en la actualidad. Su pantalla externa de 3.26 pulgadas es la más grande de cualquier dispositivo flip actual.

Su cámara principal de 50 MP, la NPU MariSilicon X y el sistema de imágenes Hasselblad brindan una experiencia de cámara profesional.

La bisagra Flexion Hinge de nueva generación y el modo FlexForm multiangular permiten colocar la pantalla en cualquier ángulo entre 45 y 110 grados. Gracias a esta nueva bisagra, el pliegue permanece discreto, incluso tras un uso prolongado.

Find N2 Flip también posee una gran batería de 4,300 mAh y carga rápida 44W SUPERVOOC TM , lo que lo convierte en el primer flip con autonomía de hasta un día completo bajo uso moderado.

OPPO Find N2 Flip y Find N2 han sido designados smartphones oficiales de la UEFA Champions League. ​​Michael Owen y Luis García, los embajadores de la UEFA Champions League y estrellas del fútbol, se unieron a OPPO el primer día del MWC para ser los primeros usuarios globales en probar el increíble OPPO Find N2 Flip.

OPPO alcanza nuevos hitos en Virtuous Innovation

Basado en sus iniciativas inteligentes: entretenimiento, productividad, salud y aprendizaje inteligentes, OPPO mostró más formas de potenciar experiencias inteligentes y conectadas en el futuro.

En cuestión de productividad inteligente, el fabricante ha expandido su portafolio de productos en la industria de telecomunicaciones. El OPPO Wi-Fi 6 Router AX5400, basado en la plataforma Qualcomm® immersive Home 216, es el primer producto de OPPO en ser compatible con el estándar Wi-Fi 6 y proporciona una señal Wi-Fi de doble banda de 2.4GHz + 5GHz al mismo tiempo.

La combinación de sus antenas de alta ganancia, el algoritmo antiinterferencias desarrollado por OPPO y la tecnología de aceleración direccional de la red brindan una cobertura Wi-Fi más amplia, estabilidad mejorada y velocidades más rápidas.

La elegante apariencia cilíndrica con antenas ocultas hace que encaje perfectamente en un hogar minimalista, mientras que su estructura interna única mejora la disipación del calor.

OPPO Zero-Power Tag es el primer dispositivo prototipo basado en la tecnología de comunicación OPPO Zero-Power. El dispositivo aprovecha una serie de tecnologías como la captación de energía, la retrodispersión y cómputo de bajo consumo para recolectar ondas de radio del área circundante para impulsar sus propias funciones, comunicarse sin batería y satisfacer las necesidades del Internet de las Cosas en la próxima era 6G.

También mostró sus amplios logros en otras iniciativas inteligentes, como MariSilicon Y, el primer SoC de audio Bluetooth flagship desarrollado por OPPO; OPPO Air Glass 2, la nueva generación de los lentes ultraligeros de realidad asistida; OHealth H1, el primer dispositivo conceptual de monitoreo de salud familiar de OPPO; el primer chip de administración de energía de extremo a extremo SUPERVOOC de OPPO y más.

Además, OPPO compartió sus nuevos logros con diferentes socios, incluidas propuestas seleccionadas del OPPO Research Institute Innovation Accelerator: los EEG Hearables de IDUN Technologies y el guante de Cynteract, diseñado para ayudar a las personas con lesiones en las manos a recuperarse de manera más efectiva; la tecnología de trazado de rayos móvil del Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile Platform; funciones innovadoras de Android como Nearby Share y Vinculación rápida demostradas en los smartphones flagship de OPPO; y demostraciones gratuitas de hasta 6 meses de Google One y YouTube Premium, con los equipos OPPO seleccionados.

Operaciones globales neutras en carbono

Bajo su misión corporativa de Technology for Mankind, Kindness for the World, OPPO ha tomado medidas para integrar la sostenibilidad en su estrategia de desarrollo a largo plazo. Para finales de 2022, OPPO redujo las emisiones de gases de efecto invernadero de sus operaciones en 6,000 toneladas anuales.

Comenzando con el mercado europeo en 2023, eliminará prácticamente todos los plásticos del empaque externo de sus productos de telefonía móvil y se asegurará de que todos los materiales del empaque sean 100% biodegradables.

El día de la inauguración del MWC 2023, publicó su primer informe titulado “OPPO Climate Action Report: Climate Pledges and Low Carbon Development Strategy”, desarrollado en conjunto con la consultora global Deloitte.

El informe propone el objetivo de OPPO de lograr que sus operaciones globales sean neutras en carbono para 2050 y describe su plan para el desarrollo bajo en carbono en el futuro. Con estos planes, OPPO se propone transformar todo su negocio en una empresa baja en carbono.

