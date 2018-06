Anaya propone crear fiscalía que investigue a Peña Nieto

El candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, propuso a través de un nuevo spot la creación de una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto.

“Mientras no haya consecuencias al más alto nivel, seguirá aumentando la corrupción. Por eso propongo una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en la casa blanca y en los demás escándalos del sexenio. Y si resulta culpable, pues como cualquier otro, terminará en la cárcel”, dice Anaya en el video de 30 segundos, pautado ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Mientras no haya consecuencias para los corruptos sea quien sea incluso @EPN, México no va a cambiar. @RicardoAnayaC tiene claro que esa es la batalla que se debe dar. No pactar.#AMLOYaPactóConElPRI pic.twitter.com/pKUiiZEcYy

— Ahora (@ahora_mx) June 10, 2018