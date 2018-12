Apunta a crear scaleup en México, no startups

Por Jordi Greenham*

Mantener a flote la compañía puede requerir más esfuerzo que iniciarla, el proceso de crecimiento y expansión para convertirse en scaleup debe ser con conciencia, madurez y enfoque.

Cada vez va en ascenso la necesidad e interés por ser emprendedor, el boom de las startups está en uno de sus puntos máximos, con ello viene otro punto importante, no sólo se trata de emprender e improvisar en el camino, hay que tener una visión anticipada, de equipo y sobre todo saber actuar y enfrentar momentos críticos.

Las startups tienen un proceso de vida, son llamadas así porque su modelo de negocio se basa en la utilización de las tecnologías y no tienen más de tres años en el mercado. Llega un momento en que debe seguir creciendo y para convertirse en una scaleup.

Dejar germinar la semilla de las startups es similar al proceso de una planta, en el inicio se necesitan ciertos cuidados para que la semilla germine de manera adecuada, vigilancia y constancia, sin embargo, cuando ha crecido necesita no solamente que se traslade a una maceta o un lugar más grande, necesita otras cosas.

Hay que saber diferenciar cuándo se debe dar este paso, por lo regular se considera que se ha convertido en saleo cuando su ganancia anual representa el 20% durante tres años consecutivos y cuenta con más de 10 empleados como lo indica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En el proceso inicial de ser una startup, algunas empresas no pueden continuar en el mercado, diversos factores determinan el éxito o fracaso, utilizar los recursos económicos es un punto importante, esto viene de la mano con saber en qué momento invertir.

Tener un buen modelo de negocios, saber cómo y cuándo se van a expandir, con ello el lanzamiento de su producto o servicio debe ser en el momento indicado junto con el precio adecuado, poner atención en este punto puede prevenir que el gasto sea mayor que la ganancia. No olvidarse de lo que dice el cliente, hay startups que no atienden estas señales que son puntos clave para permanecer con vida.

Ser una scaleup implica generar más empleos, el equipo inicial de trabajo debe extenderse, de esta forma podrán enfocarse detalladamente en sus labores, podría verse como algo innecesario tener más capital humano, pero es parte también de la inversión.

Como parte de los cambios que se requieren, las necesidades, labores y actividades del equipo tendrán un cambio. El CEO de la compañía debe enfocarse en otros objetivos, entre ellos crear una cultura empresarial, no perder de vista la organización de la empresa y la inversión.

Cuando estás en el proceso de subir el escalón, el producto o servicio que ofreces debe estar ya en el mercado de manera estable, es decir, satisface las necesidades de tu cliente. No perder de vista los cambios que son necesarios y con ello crear una estandarización de los procesos de negocio.

La mentalidad del emprendedor en este proceso es algo que puede estar a tu favor o en contra, no hay que temer al cambio, tener la suficiente madurez para darse cuenta de que la etapa de inicio ha caducado, que ahora vienen más necesidades y objetivos por cumplir a largo plazo.

Crecer con la compañía es buscar extenderse en el mercado, incorporar más tecnología si es necesario, y si aún estás en el proceso de ser una startup, implica tener paciencia, los resultados no son inmediatos.

En algunos momentos críticos buscar una asesoría especializada podría ser la diferencia entre sobrevivir o no, existen asociaciones que se dedican a ayudar a los emprendedores en cualquier etapa. Actualmente en México alrededor del 36% de las startups desaparecen del mapa.

Las cifras hablan por sí mismas, el reto no es crear, ahora se trata de mantener a flote, es parte de cuidar todo lo que se ha invertido, desde el capital, el tiempo, el esfuerzo de todo un equipo y por qué no decirlo, el sueño de alguien, el entusiasmo debe permanecer, pero se necesitan más acciones que buena voluntad para ver el éxito de una compañía, que no se define por lo bien que le va en un inicio, se define por la capacidad de sobrevivir por sí misma.

*Fundador y CEO de Homie.mx

