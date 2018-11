ASF detecta irregularidades en programas vitales de Conagua

De 2000 a 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en seis programas medulares de cobertura nacional dirigidos a ampliar los servicios de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Algunos de ellos se implementaron desde la década de los 90 y tras 25 años no han tenido los resultados esperados”, dijo Verhonica Zamudio Santos, autora de la investigación de la asociación Controla tu Gobierno.

De acuerdo a los datos analizados, tan sólo la inversión total de cuatro de los seis programas revisados, asciende a más de 97,000 millones de pesos, el equivalente a cuatro veces el presupuesto del Conacyt en 2018.

Entre los principales hallazgos destacan:

1. Falta de definición de metas, objetivos e indicadores de los programas hídricos auditados.

2. No se precisa la población objetivo a la que se dirigen todos los programas auditados.

3. Incumplimiento de los requisitos para acceder a los recursos públicos.

4. Irregularidades en la administración del presupuesto:

Falta documentación probatoria del uso de los recursos.

Diferencias entre los montos programados y los ejercidos.

Falta de mecanismos de seguimiento y supervisión que permitan verificar el grado de avance de los programas hídricos.

5. Irregularidades en la rendición de cuentas:

Falta de documentos para la validación de gastos; inexistencia de actas entrega-recepción y cierres de ejercicio.

Obras inconclusas, no ejecutadas o sin operar.

Reintegros extemporáneos, montos utilizados en rubros indebidos y mala administración de cuentas bancarias.

“A lo anterior hay que agregar los 9 millones de personas que no cuentan con servicio de agua potable y los 10.2 millones que no cuentan con servicio de alcantarillado, sin embargo la Conagua declaró en 2015 haber alcanzado los objetivos de Desarrollo del Milenio y la pregunta es ¿cómo lo logró? ya que la ASF ha detectado reiteradamente que los programas han operado sin establecer metas o en su caso, las han incumplido, o no determinan su población objetivo”, comentó Zamudio.

El reto es aún mayor para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, señala la investigadora, ya que las cifras correspondientes a México en 2015 muestran que el 57% de la población (71 millones de personas) no cuenta con agua de calidad libre de contaminantes y 65% de las aguas residuales no son tratadas, de acuerdo con cifras de Joint Monitoring Programme de OMS-UNICEF.