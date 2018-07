AT&T anunció el lanzamiento de su iniciativa “30 Segundos por México” para buscar a jóvenes que quieran impactar de forma positiva en tecnología e innovación.

En la iniciativa participarán New Ventures y The Dalai Lama Center for Ethics and Transformative Values en el Massachusetts Institute of Technology (The Center en el MIT).

“30 Segundos por México es un proyecto que nos entusiasma mucho. Nos permitirá encontrar a jóvenes apasionados que deseen impactar de forma positiva a nuestro país usando la tecnología y la innovación a través del emprendimiento en México”, dijo la firma de telecomunicaciones en un documento.

Las propuestas de estos jóvenes podrán convertirse en realidad al obtener herramientas de negocios, innovación y comunicación en una serie de bootcamps nacionales, que culminará con un programa educativo en Boston, informó el socio de New Ventures, Armando Laborde.

30 Segundos por México está enfocado en resolver problemas sociales o medioambientales y se divide en 3 etapas:

1. Aceleración en línea: los interesados en participar deben ingresar al sitio y compartir el link de un video de 30 segundos grabado con celular, donde expongan una propuesta para enfrentar los retos de sus comunidades con ayuda de la tecnología, en materia de salud y bienestar, educación, aceleración de negocios, medio ambiente y seguridad. Además, tendrán que explicar en un cuestionario los detalles de su idea.

2. Bootcamps: a partir de los videos, se hará una selección de 50 jóvenes, quienes en octubre tomarán talleres impartidos en distintas ciudades a nivel nacional. También recibirán asesoría del equipo de New Ventures y distintos emprendedores.

3. Programa de innovación con The Center en el MIT: después de los bootcamps, se hará una selección de 15 jóvenes, quienes viajarán a Boston para tomar un curso impartido por The Center en el MIT, para identificar herramientas que impulsen el desarrollo de su proyecto.

“Queremos impulsar el emprendimiento en México y la innovación social, a través de la tecnología. Nuestra estrategia de responsabilidad social se basa en 5 pilares, a través de los cuales deseamos generar un impacto positivo en el país”, afirmó la Gerente Senior de Responsabilidad Social Corporativa de AT&T, México, Alejandra Menache.

La convocatoria para compartir el video estará abierta del 9 de julio al 31 de agosto de 2018. Para participar sólo necesitas tener nacionalidad mexicana, entre 18 y 29 años de edad, pasaporte y visa vigentes hasta mayo de 2019 y hablar inglés en nivel intermedio.