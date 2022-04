Biden firma orden ejecutiva que alivia los aranceles al acero de Japón

EFE.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este jueves una orden ejecutiva que reduce los aranceles al acero de Japón impuestos por su predecesor en el cargo Donald Trump (2017-2021).

En su proclamación, Biden explicó que ha adoptado esta decisión tras conversaciones con las autoridades japonesas para encontrar una vía alternativa para que las importaciones de acero procedentes de Japón no perjudiquen la seguridad nacional de EE.UU., como alegaba la orden de Trump de 2018 en la que se impusieron los aranceles.

Esa disposición de Trump abría la puerta a retirar o reducir esos gravámenes si se encontraban vías alternativas para no dañar la seguridad nacional de EE.UU.

El presidente actual indicó que “la vía alternativa” que EE.UU. ha acordado con Japón consiste en imponer lo que se denomina en comercio un “contingente arancelario”, es decir un gravamen menor sobre los bienes incluidos en él, en este caso el acero japonés.

La proclamación de Biden aclara que el contingente arancelario limita la cantidad de acero japonés importado por EE.UU., sin la aplicación de los aranceles impuestos por Trump.

Agregó que EE.UU y Japón han decidido que el volumen del contingente arancelario sea de 1,25 millones de toneladas métricas de acero japonés, lo que, subrayó Biden, está en sintonía con las necesidades de la industria siderúrgica estadounidense.

En febrero pasado, el Gobierno de Washington anunció un acuerdo con Japón para aliviar los aranceles al acero impuestos por Trump.

En virtud del acuerdo, hasta un máximo de 1,25 millones de toneladas métricas de acero (la cantidad promedio de acero japonés importado a EE.UU. en 2018 y 2019) podrán enviarse anualmente al país norteamericano sin tener que hacer frente al arancel adicional del 25 % adoptado por Trump.

La exención no afecta, sin embargo, a la totalidad de las exportaciones si se superara dicho volumen y si el acero no está producido íntegramente en Japón, y el pacto no contempla la exención de la tarifa adicional del 10 % al aluminio, por lo que Japón ha acogido con contención el acuerdo.

