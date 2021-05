Candidata de RSP a diputada en Cuauhtémoc busca más espacios para mujeres en política

En la que es considerada la elección más grande de la historia, nuevas caras buscan irrumpir en los cargos públicos, que suelen ser ocupados por viejos perfiles que brincan de un cargo a otro.

Es el caso de Tania Alicia Hernández, quien con apenas 29 años de edad busca ser diputada federal por el Distrito 12, ubicado en el sur de la alcaldía Cuauhtémoc, un distrito electoral que ha sido representado solamente por cuatro mujeres desde 1912 y que abarca los barrios de moda Roma-Condesa, el corazón turístico de Paseo de la Reforma o la complicada zona Doctores-Obrera.

Te recomendamos:

El gobierno tardó un mes en contestar mi solicitud de protección: Mely Romero

Abogada de profesión, residente de la colonia Roma y activista en pro de las mujeres, Hernández González busca llegar al Congreso para trabajar en el empoderamiento de las mujeres y políticas de equidad de género. Sin embargo, sabe que se enfrenta al partido en el poder: Morena, que actualmente tiene la alcaldía, las diputaciones locales y las federales.

“Tania Alicia surge como parte de esta nueva generación que busca participar por primera vez en la vida política ¿Por qué? Porque tiene un movimiento que se llama ‘No te calles’ que ayuda a las mujeres que sufren de acoso sexual, este activismo social en favor de las mujeres fue lo que me trajo a donde estoy ahora parada y a postularme por una diputación federal. Lo único que queremos es luchar por un futuro igualitario”, dice la candidata.

Después de cuatro semanas de campaña electoral, reconoce que la batalla “es difícil porque soy una cara nueva, desconocida en la política”, además de que ya recibió muestras de la maquinaria a la que se enfrenta, como el retiro de su propaganda, que le impidan el acceso a calles o que le cierren la puerta en la cara. “Pero me caracteriza que soy una persona decidida, que busca un bien común, que no sirve para un partido o una sola persona”, señala.

– ¿Por qué incursionar en la política siendo una actividad tan desprestigiada?

– Hay que romper con esos estereotipos. Las mujeres podemos llegar al poder, la transformación está en nosotras. Un cargo público ya no es solamente para una figura masculina. Las mujeres tenemos cierta sensibilidad que los hombres no la tienen, y lo que este país necesita es que a raíz de esta contingencia sanitaria y de todos los problemas que venimos arrastrando, haya esa sensibilidad, para que se genere un entorno amable para todos.

– ¿Y por qué buscar el cargo por RSP?

– Porque es un partido nuevo, que no va en unidad con nadie y que además no le dio oportunidad a candidatos que estaban en otros partidos, a políticos reciclados que no han hecho nada, que solo van brincando de partido en partido. México necesita diputadas que trabajen a favor de todas, no a favor de un interés propio o de un bolsillo.

Lee también:

ABC para denunciar la violencia política de género en elecciones

Sobre este último punto, destaca que la actual candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc es Dolores Padierna, diputada con licencia precisamente por el Distrito 12, y su contendiente por Morena es Sandra Gil Lamadrid, quien ha trabajado en diferentes cargos públicos en las últimas dos administraciones de la alcaldía, la del hoy senador Ricardo Monreal, como la del actual alcalde Néstor Núñez, quien vio frustrado su objetivo de reelección.

“Esta contienda va a ser de mucho desgaste emocional, pero no imposible. Lo que me gusta mucho es que hay mucha participación femenina, eso es muy importante, porque va de la mano con lo que yo quiero: igualdad. No se trata de dividir ni eliminar, se trata de quitar todo lo que nos está restando”, subraya Hernández González, quien busca ser la quinta mujer en representar el Distrito 12, tradicionalmente dominado por hombres.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado