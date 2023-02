Capitulaciones matrimoniales: ¿cómo proteger tu dinero si se van a casar?

“Tomar la decisión de contraer matrimonio siempre es un paso trascendente en la vida, pero además de estar enamorados y querer compartir un proyecto común, no se puede soslayar jamás el tema económico: qué vamos a aportar, qué vamos a hacer, pues la historia nos ha demostrado que desgraciadamente no todos los matrimonios que inician bien terminan bien. En buena medida, esto obedece al hecho de que no hay una planeación, una previsión sobre qué va a pasar con los recursos económicos a futuro”, explica el notario José Antonio Manzanero, titular de la Notaría 130 de la CDMX y expresidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, en entrevista con +Dinero de Forbes México.

Con el Día de San Valentín a la vuelta de la esquina, es más que recomendable tener presente lo que implica contraer matrimonio con tu amorcito y qué podrían hacer para evitar que un día el cuento de hadas se convierta en cuento de terror o nota roja.

Si bien el matrimonio por la iglesia suele generar mucha ilusión, aquí nos enfocaremos en el matrimonio civil, el que tiene efectos legales y patrimoniales para los novios. El matrimonio civil es el que posee relevancia jurídica en cuanto a derechos, obligaciones y distribución de bienes.

No te puedes perder: Test: ¿Cuánto durarás con tu pareja? Mucho depende de esto…

¿Sabías que existen 3 regímenes matrimoniales a nivel nacional?

En todo el país existe la posibilidad de elegir tres regímenes matrimoniales: el que coloquialmente se conoce como bienes mancomunados (y cuya denominación técnica correcta es sociedad conyugal), separación de bienes o régimen mixto (este último puede comprender no solo los bienes que una persona tenga antes de casarse, sino también los que adquiera durante la vigencia del matrimonio y cómo los va a repartir en pareja).

Ahora bien, la importancia del lugar en que se casa la pareja no solo radica en tener el clima ideal de “Cuerna”, sino que según el Estado donde contraigan matrimonio, sabrán qué pactos pueden celebrar y adoptar el régimen que más les convenza.

“Primero asesórense adecuadamente, acudan con algún asesor legal, un notario o un abogado, pregunten en las oficinas del Registro Civil qué alternativas tienen de pacto. Si eligen la sociedad conyugal deben de saber que todos los bienes, obligaciones y acciones que adquieran durante la vigencia del matrimonio normalmente dependen de cada entidad, por eso es muy importante dónde nos casamos”, señala José Antonio Manzanero.

Las capitulaciones matrimoniales, un traje a la medida

Si te interesa casarte por el régimen de sociedad conyugal, el expresidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano recomienda que tú y tu pareja celebren las denominadas capitulaciones matrimoniales que, contrario a lo que son (un formato genérico que te dan en el Registro Civil), representan un vestido y un traje hechos a la medida, algo que los representa a ustedes y sus deseos y, por ende, les funciona muy bien en ese sentido.

“Los ‘machotes’ que se utilizan en las oficinas del Registro Civil indican, entre otras cosas, que al casarse ninguna de las partes posee bienes o que estos deben de ser administrados por el varón cuando eso no necesariamente es así o debería de ser así. No te ofrecen la posibilidad de pactar algo distinto aún cuando es derecho de los contrayentes decir ‘no quiero ni melón, ni quiero sandía, quiero un régimen mixto y quiero pactar esto’. Los abogados, notarios y especialistas en derecho familiar son los indicados para apoyarles en eso”, asevera el notario Manzanero.

Estos profesionales serán los indicados para ayudarles a redactar sus matrimoniales, posteriormente ustedes las llevarán al Registro Civil, serán sometidos a su aprobación y formarán parte del expediente de su matrimonio.

Esto les puede venir bien: Cómo equilibrar las finanzas en pareja, tips para hablar de dinero

¿Cuánto cuesta hacer las capitulaciones matrimoniales y cuántos dolores de cabeza les ahorrará?

“Presentar o firmar las capitulaciones matrimoniales que nos proporciona la dirección del Registro Civil de cualquier entidad no tiene ningún costo adicional al trámite mismo y la obtención de la licencia para celebrar el matrimonio civil, no obstante, la asesoría profesional para personalizar las capitulaciones es una inversión aparte que vale mucho la pena hacer, ya que celebrar unas capitulaciones matrimonales ad hoc, particularizadas a mí y a mi pareja nos permitirá prever desde el inicio panoramas que el día de hoy ni siquiera imaginamos y que podrían ser perjudiciales en el futuro”, detalla el especialista.

Al casarte importa el lugar, la fecha e incluso la nacionalidad de tu pareja cuando se trata de dinero y patrimonio

La asesoría legal les permitirá saber qué pactos pueden hacer según la entidad donde se casen, pero también importa la fecha en que contraigan matrimonio, eso igualmente marca un derrotero para decir de quién son los bienes adquiridos por qué concepto:

“Imaginemos que en 2023 fallece un familiar y soy su único heredero, ¿eso que yo adquirí forma parte de la sociedad conyugal o va a ser sólo mío? Hay un parteaguas en materia legislativa, al menos en la Ciudad de México, pues a partir del 25 de mayo del año del 2000 se modificó el Código Civil que regula estas materias y establece otras disposiciones a los matrimonios regulados en sociedad conyugal”, ejemplifica el titular de la Notaría 130 de la CDMX.

Además, un tercer factor que afectaría el patrimonio que creen como pareja sería la nacionalidad del novio o la novia, ya que los extranjeros tienen una limitación para adquirir bienes inmuebles fuera de la llamada zona o franja prohibida o dentro de esta.

Qué de cosas hay detrás de la frase ‘ya puede besar al novio o la novia’, ¿verdad?

No te vayas sin ver: Parejas DINK y DINKY, ¿no tener hijos para tener más dinero y libertad?

Si quieren evitar líos, también está la separación de bienes

Las parejas se casan con la ilusión de que todo lo van a construir y a compartir, de que lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, no obstante, a veces ella ya tenía bienes o él también y quieren mantenerlos a raya antes de entrar al matrimonio.

Si bien casarse por ‘bienes mancomunados’ puede ser una idea romántica, la realidad es que es el régimen que más bemoles tiene en la práctica por falta de regulación. A veces resulta más práctico casarse por bienes separados, aunque también tiene cierta connotación negativa: ¿te estás casando pensando desde ya en la separación?, ¿no quieres compartir tus bienes?, ¿no hay un verdadero compromiso o un deseo de compartirlo todo?

“Nuestra idiosincrasia en México es distinta a países como EEUU donde los famosos celebran contratos prenupciales, si alguien dice ‘oye vamos a regular lo del divorcio’, pensamos ‘oye mi’jita, ¿entonces para qué nos casamos por amor de Dios?’. Por eso en buena medida y de forma muy respetuosa es un tema que hay que se debe de platicar con la pareja. No solo hablen de casarse en Acapulco o en Cancún, esa es la parte bella, pero toquen también temas prácticos, qué vamos hacer con los centavos, vas a saber cuánto gano, yo me voy a enterar de lo que tú ganas, así comienzan los ajustes. En ocasiones, la separación de bienes hace pensar que la pareja está más interesada en lo económico que en la convivencia o lo que se va crear en conjunto”, afirma José Antonio Manzanero.

“Mi sugerencia es que, si se van a casar, lo hagan en separación de bienes, es el régimen que menor lío les va dar desde el punto de vista patrimonial, si hay algún recelo y terminan optando por casarse en sociedad conyugal para darle gusto a la pareja, háganlo, pero traten de ver qué van a firmar en cuanto al contenido de las capitulaciones matrimoniales”, asevera.

De acuerdo con nuestro especialista, pocas parejas logran ver con objetividad y eficiencia este tema tan relevante. Por lo mismo, nos comparte el consejo que da a sus clientes y amigos: se siente con el corazón, pero se piensa con la cabeza.

¿Tú qué opinas?, ¿eres o serías team sociedad conyugal, separación de bienes o régimen mixto?

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado