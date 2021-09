Ciencias del comportamiento y finanzas personales: qué nos impide tomar buenas decisiones

Todos sabemos que lo mejor para nuestro organismo es que hoy comamos una ensalada con pollito asado en lugar de una pizza mexicana o unos buenos tacos de carnitas con refresco. Y qué mejor si esa decisión de comer saludable se vuelve algo de largo plazo. Hasta ahí todo bien, pero para ser honestos, lo más probable es que elijamos la pizza y los taquitos para hoy, pues mañana seguro tomaremos la decisión que sí le hace bien a nuestro cuerpo (guiño, guiño).

Oobviamente eso no va a pasar y así, igualito como tomamos decisiones sobre la comida, decidimos sobre nuestras finanzas personales e igual la regamos (sin querer). Para conocer más sobre esto, en +Dinero de Forbes México entrevistamos a Toni Castro y a Hans Frech, investigadores del Common Cents Lab, empresa cuyo objetivo es hacer que las personas gocen de mayor salud financiera con base en el estudio y aplicación de las ciencias del comportamiento.

“Las ciencias del comportamiento son un nuevo conjunto de disciplinas que surgieron a raíz de diferentes investigaciones sobre cómo es que las personas tomamos decisiones y porqué nos comportamos de una u otra forma. Inicialmente la psicología hizo trabajos en el campo de las ciencias del comportamiento en cuanto a la toma de decisiones, pero fueron los economistas del comportamiento, Daniel Kahneman y Amos Tversky, quienes señalaron que, en ciertas ocasiones, las personas no somos consistentes en la forma en que tomamos decisiones”, explica Hans Frech.

De acuerdo con el especialista, el paradigma tradicional de cómo decidimos revela que somos autores racionales de la decisión, o sea la tomamos considerando la información de nuestro entorno, los conocimientos propios y con base en eso elegimos lo mejor posible tratando de maximizar nuestro bienestar.

Sin embargo, la realidad “mundana” (plop) y el hecho de que prioricemos la pizza sobre la ensaladita sin aderezo, indican que aun cuando tenemos mucha información relevante —y contundente— a la mano, hay ciertos elementos en nuestro entorno que nos llevarán a tomar decisiones que no son consistentes con “la razón”, no son consistente en el tiempo y a largo plazo pueden perjudicar nuestro bienestar.

Las dos formas de tomar decisiones

Desde la perspectiva de la psicología, las personas procesamos la información de dos formas diferentes: de manera controlada, pausada, analizando los costos y beneficios de las situaciones; o —en la mayoría de los casos— procesamos la información de manera automática a través de atajos mentales que favorecen decisiones rápidas, a corto plazo, más adaptativas.

“Cuando se trata de decisiones más complejas, este escenario puede llevarnos a cometer errores que nos afecten a futuro. Las ciencias del comportamiento estudian porqué hay esa brecha entre la intención y la acción. Dónde está ese desfase entre elegir la pizza o algo más saludable”, señala Toni Castro.

Si bien no existe un listado oficial de cuáles son las ciencias del comportamiento, podemos enumerar la psicología, economía, diseño, sociología, filosofía y antropología, entre otras. Todas tienen en común el deseo de usar métodos científicos para entender porqué las personas toman una u otra decisión; qué rol tiene en eso la manera en que evaluamos la información que nos rodea y; cómo influencia todo ello nuestra manera de actuar.

Las ciencias del comportamiento tienen como padre al ganador del Premio Nobel de Economía (2002, Kahneman) y en los últimos 15 o 20 años los estudios al respecto han cobrado mayor auge.

“Tenemos esa forma alternativa de procesar la información, mucho más automática y cuando estamos en un contexto de toma de decisiones complejas, al tiempo que estamos expuestos a muchos elementos que exigen nuestra atención (presión del trabajo, cuidar a la familia, pensar qué vamos a comer en la semana), estamos mucho más vulnerables. Mientras más cosas debemos hacer, tenemos un menor ancho de banda cognitiva. Es como el internet, entre más apps tenemos abiertas, se vuelve más lento todo. Cuando eso pasa, nuestro procesamiento de la información cambia y el cerebro dispara esos mecanismos automáticos”, advierte Hans Frech.

Cambios sutiles que hacen la diferencia

Pero las ciencias del comportamiento no solo llevan a cabo estudios, también desarrollan acciones que pueden generar cambios favorables en la vida de las personas, ¿un ejemplo?

Los especialistas del Common Cents Lab señalan que antes el estado de cuenta de las tarjetas de crédito solo señalaba el monto mínimo a pagar, pero no el monto para no generar intereses. Con el solo hecho de agregar ese dato, los usuarios normalmente apurados por la vida diaria pudieron visualizar esa cifra en un santiamén, pagarla y no seguir prolongando su deuda por mucho tiempo más, lo cual obviamente les hacía generar muchos intereses.

“Al anclar a esas personas a un pago mayor al mínimo, influyes en su decisión de pagar un poco más, en hacer ese esfuerzo y llegar a la meta que es pagar completa su deuda. Justamente nos dedicamos a diseñar formas para ayudar a las personas con intervenciones de ese tipo, sutiles pero que afectan su toma de decisión para favorecer con ello su bienestar financiero”, advierte Toni Castro.

“Todo esto no es porque seamos incapaces o no tengamos la suficiente inteligencia, hoy internet nos ofrece un mundo de información de la cual podemos aprender muchísimo. Más bien es un asunto de la limitación natural que tiene nuestro procesamiento de información, pues hay tantas cosas a las que les prestamos atención que, en algún momento, perdemos de vista algo y tomamos una decisión que no es la mejor. Se trata de prevenir, reconocer que tenemos ciertas limitaciones como seres humanos en general y tomar las medidas necesarias de modo que cuando llegue el momento, esas limitaciones no nos afecten y más bien nos encaminen a los objetivos y el bienestar financiero que queremos”, finaliza Hans Frech.

