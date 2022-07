Citibanamex no ve en las fintech un rival a vencer, sino un complemento a su oferta

Guadalajara. Citibanamex no compra esa narrativa de bancos contra neobancos. Bajo su óptica, las startups del sector de tecnología financiera, conocidas como fintech, no son un rival a vencer, sino un complemento para robustecer y diversificar su oferta de productos financieros y que ésta llegue cada vez a más personas, bancarizadas o no.

En entrevista con Forbes México en el marco del Talent Land 2022, que se celebra en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el jefe de Desarrollo de Negocios Digitales de Citibanamex, Esteban Domínguez, dice que la tecnología financiera les ayuda a robustecer su infraestructura de puntos de contacto físico con los clientes, acelerando su camino a la omnicanalidad.

“Nosotros tradicionalmente tenemos un modelo presencial. Para nosotros lo más importante no es nada más tener un canal digital, es tener la capacidad de omnicanalidad para nuestros clientes, que ellos tengan la oportunidad de acceder a nuestros servicios y productos financieros desde donde quieran, cuando quieran, ese es el valor que nosotros vemos [en las fintech]”, señala.

Un neobanco o compañía de tecnología financiera nace de manera 100% digital, “por lo tanto carecen un poco de esa omnicanalidad hacia la que vamos nosotros”, apunta Domínguez. Por ello, la apuesta de Citibanamex es apostar por la omnicanalidad “y evolucionar los servicios financieros que tenemos hacia un esquema digital”.

Para el jefe de Desarrollo de Negocios Digitales de Citibanamex las fintech “más que un tipo de compañía son una oportunidad para desarrollar servicios financieros a través de la tecnología. Por lo tanto, fintech no creo que esté solamente enfocado en emprendedores. Bancos como Citibanamex también desarrollamos tecnología financiera”.

Y al implicar la mejora o generación de productos financieros, el banco ve una oportunidad de complementación natural con las startups del sector fintech. “Para nosotros los ciclos de innovación que están surgiendo a través de los emprendedores son muy rápidos y llegar a esos ciclos de innovación a veces es complicado para nosotros, por lo tanto vemos una sinergia natural”.

Tan es así, que Citibanamex invirtió en algún momento y colabora con la fintech mexicana Arcus. “Nuestra estrategia se compone de dos grandes pilares: incrustar tecnológicamente experiencias de fintechs en nuestros canales de forma 100% digital para robustecer la propuesta de valor. Ahí un ejemplo específico es nuestro trabajo en medios de pago con Arcus”.

“La segunda parte es que vemos una oportunidad muy grande para extender distribución de nuestros propios productos a través de canales digitales de terceros. Ahí hay una infinidad de oportunidades muy grandes en las que estamos trabajando ahora”, comenta Domínguez.

Citibanamex fue patrocinador oficial de esta edición del Talent Land, y eso, subraya el jefe de Desarrollo de Negocios Digitales del banco, es muestra de que la compañía confía y apuesta por el ecosistema emprendedor. “El ímpetu con el que estamos aquí es justamente para incentivar a que se lleven a cabo estos desarrollos en México. Esta es una gran plataforma de incubación de nuevos negocios, por lo tanto estamos aquí”.

“Además de estar formalmente patrocinando Talent Land, hemos tenido históricamente varias iniciativas, hemos lanzado varios hackatones de forma presencial, luego cuando empezó la pandemia de forma digital, en donde hemos tenido cientos de personas participando en el desarrollo activo para poder encontrar soluciones a diferentes problemáticas que ha tenido el banco”, agrega.

Si bien Citibanamex apoya los emprendimientos, para las alianzas comerciales apuesta más por aquellas startups que ya llevan un trecho recorrido, que han generado valor y experiencia en el mercado. “Ahí sí buscamos empresas más grandes, que ya tengan productos, que ya estén en el mercado, que ya tengan una prueba de que realmente son relevantes para nuestros clientes”, dice Esteban Domínguez.

Y este parece ser el inicio de una mancuerna más duradera entre la banca tradicional y las fintech, pues, señala el jefe de Desarrollo de Negocios Digitales de Citibanamex, todavía hay un sector de la población que no ha sido bancarizado o no ha explorado toda la oferta de productos financieros.

“Es un reto enorme y todavía hay una oportunidad muy grande y de la mano de la tecnología vamos a poder lograr de forma más rápida de lo que se ha logrado hasta hoy, poder satisfacer todas estas necesidades que hoy todavía no están cubiertas”, cierra.

“En México, gran parte de la población no tiene acceso a una cuenta bancaria. De ahí la necesidad de desarrollar una estrategia de colaboración con nuevos emprendedores que nos permita ofrecer un valor agregado en el mercado y acercar los servicios financieros a más personas”, señaló Esteban Domínguez.

Actualmente, Citibanamex trabaja en conjunto con varias fintech enfocadas en pagos, data, tecnología biométrica, entre otras, para desarrollar nuevos productos 100% tecnológicos que mejoren la experiencia de cada uno de sus clientes y gocen de la instantaneidad que ofrecen sus servicios.

