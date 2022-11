¿Cómo afrontamos la tormenta que se viene?

Por: Walter Buchanan

Los seguidores de los mercados financieros, ya sea a nivel de inversionista o de observador, sabemos que 2022 ha sido un año difícil prácticamente para todas las clases de activos.

Respecto al pico, el S&P ha registrado una caída máxima de 25%; el Nasdaq Composite, 35%. En el lado más especulativo, el fondo ARKK Innovation Fund y Bitcoin han perdido, respectivamente, 77 y 71%.

Ni siquiera activos que suelen considerarse “refugio” o “salvaguarda de valor” han cumplido su supuesta función. Los treasuries de largo plazo y el oro han caído 40 y 21%, respectivamente, además de que la inflación ha estado cerca de doble dígito en prácticamente todo el mundo. Se ve lejos que se “normalice” el entorno, e incluso pudiera complicarse, ya que lo que hemos visto hasta ahora han sido caídas ordenadas.

Hace unas semanas, los fondos de pensiones en Reino Unido estuvieron cerca de caer en la insolvencia por falta de liquidez. Básicamente ese mercado estuvo a punto de quedarse sin compradores, lo cual pudo hacer que el sistema financiero global dejara de funcionar, llevando a la economía a un escenario similar a las crisis de 2008 o 1929. De pronto, un evento que se pensaba improbable se tornó posible. El episodio mostró qué pudiera causar una verdadera debacle en los mercados financieros.

El entorno actual llevará a muchos a decir que los riesgos eran obvios. Pero en retrospectiva el pasado siempre parece obvio, y los mercados tratan del futuro. En ese sentido, lo que nos puede servir de guía para navegar el futuro es aplicar ingeniería inversa; es decir, preguntarnos cómo podemos cometer más errores en nuestro portafolio en los próximos meses. Se me ocurren algunos errores comunes:

Olvidar que estamos invirtiendo a largo plazo y tomar decisiones de corto plazo.

Ante la tendencia a la baja, vender nuestras posiciones en acciones, fallar en reentrar al mercado y perdernos el próximo rally alcista.

Vender, apostar a que el mercado siga bajando, y que suceda lo contrario. No sólo perderemos el rally alcista, sino que el mismo nos hará perder más dinero.

Tomar riesgos exóticos y complejos (comprar con margen, apalancamiento) creyendo que así nos recuperaremos más rápido, exponiéndonos a riesgos catastróficos.

Actuar con base en pronósticos de corto plazo. No olvidemos que, el año pasado, el pronóstico de las personas con las mejores herramientas y modelos nos decían que la inflación era transitoria. Todos los modelos están rotos.

Con imaginación podemos ampliar esta lista. Las formas de equivocarse en los mercados son muchas, y Mr. Market es cruel e intenta que la mayor cantidad de participantes terminen equivocados.

La regla de oro de Warren Buffet es “no pierdas dinero”, y la cumple no porque no tenga minusvalías, sino porque tiene activos sólidos, capacidad de tomar el riesgo que implican (es decir, no tener la emergencia de venderlos en el futuro previsible), y carácter para soportar el entorno actual e incluso peores.

Tampoco se trata de creer ingenuamente que “los mercados suben en el largo plazo”, pues también tienen caídas más fuertes que las actuales. Pero si nos faltan las características para permanecer invertidos, de nada servirá tener los mejores activos, pues en momentos críticos terminaremos saliendo del mercado junto con la manada. Nuestra visión tiene que ser intratemporal, reconociendo la volatilidad de los mercados como una característica, no como una falla.

Al final de cuentas, nuestro principal enemigo al invertir somos nosotros mismos.

Contacto:

Walter Buchanan,CFA, Cofundador de SaveNest. CFA charterholder y miembro de CFA Society Mexico.

