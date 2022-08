Cómo conseguir y conservar un gran empleo

De acuerdo con el autor best seller, Brian Tracy, un joven que ingresa hoy al mercado laboral va a tener en promedio 14 diferentes empleos a lo largo de su vida profesional.

Muchos de esos empleos serán en ámbitos diferentes que lo llevarán a desarrollar hasta seis diferentes carreras.

Estamos hablando de una nueva realidad que nos va a tocar a todos porque en la actualidad la vida promedio de una carrera universitaria es de sólo dos años y medio. Eso significa que cada cinco años todos vamos a tener que reaprender todo lo que aprendimos simplemente para mantenernos al día. Y eso me hace pensar en una historia que escuché recientemente, de cuando un jefe despidió a un empleado con 20 años de antigüedad, el cual le reclamó amargamente: “Pero ¿cómo me puedes despedir si tengo 20 años de experiencia?”. El jefe le respondió: “Discúlpame, pero no tienes 20 años de experiencia. Tienes un año de experiencia repetida a lo largo de 20 años”. ¡Qué duro!

Éste es precisamente el tema de hoy: cómo dejar de ver esta realidad como una amenaza, para verla como una oportunidad.

El punto de partida es aceptar total responsabilidad por tu carrera y futuro, y aprender a verte como tu propio jefe, independientemente de si eres empleado o trabajas por tu cuenta. La realidad en ambos casos es que siempre hay que verse como autoempleados; aunque trabajes para un patrón, hay que verlo simplemente como tu mejor cliente en este momento y continuar añadiendo el máximo de valor en todo momento a tu trabajo.

Brian Tracy maneja un concepto que me encanta. Dice que hay que verse como el presidente de una compañía con un sólo empleado: uno mismo.

Como el presidente de tu propia empresa de servicios profesionales, eres el responsable de tu propio marketing y de venderte en manera atractiva. Eres el responsable de la producción y de dar la mayor cantidad y calidad de servicios de los que eres capaz de realizar, eres el responsable de control de calidad y de siempre entregar un trabajo de excelencia. También eres el responsable de investigación y desarrollo y de constantemente aumentar tu conocimiento y habilidad para que cada vez seas más competitivo en el mercado, igual que eres el responsable de finanzas y de organizar tu vida para alcanzar tus objetivos financieros. En otras palabras, eres 100% responsable de tu vida y de todo lo que te pasa.

Otro concepto importante que hay que tener en mente, es que, a fin de cuentas, todos somos comisionistas porque en forma directa o indirecta todos vivimos de las ventas de la empresa. Por eso es indispensable que cada uno de nosotros, independientemente de nuestro puesto, estemos creciendo y añadiendo valor.

Ahora me gustaría dirigirme a las personas que han perdido su empleo, porque ellas son a las que más les urge abrazar esta nueva realidad. Recuerdo lo que decía el gran pensador Napoleón Hill: “La oportunidad viene muchas veces disfrazada de desgracia o derrota temporal”. Por lo tanto, hay unas cuantas cosas que hay que tener en mente.

Hay que entender el mercado laboral y la regla universal del empleo. El trabajo es un tipo de intercambio que opera sobre una base muy sencilla: el servicio que tú ofreces tiene que incrementar ingresos o reducir costos por más de lo que cuesta contratarte, es así de fácil. Por lo tanto, tus oportunidades de empleo dependen de cómo puedes aplicar tu conocimiento, experiencia y capacidad para generar valor real en el momento actual, y si lo que tú sabes ya es obsoleto (que probablemente lo es), ponte a estudiar de inmediato y recuerda que en este nuevo mundo todos somos estudiantes de por vida.

Piensa en tus fortalezas y lo que más te gusta hacer antes de lanzarte para agarrar lo primero que venga. Piensa dónde puede tu talento añadir más valor, y por lo tanto darte un mayor retorno sobre tu esfuerzo. También piensa en el sector en el cual te interesa participar o estabas participando. La única constante en la vida es el cambio, y cada industria tiene su propia dinámica. Hay industrias que están creciendo, otras que son maduras y otras que van en camino a desaparecer. Abócate a buscar trabajo en los sectores más dinámicos de la economía. Ahí hay más oportunidades y trabajos con futuro.

Si escoges mal tu industria y te metes en una que está muriendo, aunque te prepares bien y hagas un excelente trabajo, la misma dinámica del mercado no te ofrecerá el desarrollo que necesitas.

Finalmente, es indispensable que te des cuerda y alimentes una actitud positiva. Nunca hay que verse como desempleado. Siempre hay que verse como una persona plenamente empleada que se encuentra tan sólo en un estado de transición.

Levántate temprano todos los días, igual que cuando ibas a la oficina, báñate y vístete para ir a trabajar y abócate de las 8:00 a.m., hasta las 8:00 p.m., a tu nuevo trabajo que es conseguir empleo.

Al poco tiempo verás cómo lo que hace poco se sintió como una desgracia, hoy se ha transformado en la oportunidad de tu vida al convertirte en una persona más preparada, realista y dinámica que toma control de su vida y su destino.

Mac, visionario emprendedor y líder de opinión en cómo construir el futuro en el cual nos dará gusto vivir. Enseña a empresas, asociaciones y gobiernos a enfrentar mejor el futuro, asumir su grandeza, y hacer una diferencia en el mundo.

