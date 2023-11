Los 50 líderes que están redefiniendo el futuro del trabajo en 2023

Que diferencia hace un año. En un 2023 en el que ChatGPT irrumpió en escena, una industria tecnológica castigada despidió a más de 200,000 trabajadores y la economía pareció tambalearse a cámara lenta hacia una posible recesión, la conversación sobre el “futuro del trabajo” no es tan optimista como parece. fue hace un año.

La “gran renuncia” (¿recuerdan la “Gran Renuncia”?) se ha convertido en la “gran permanencia”. Se cancelaron días libres adicionales para desconectarse por un “año de eficiencia”. Cada día trae otra advertencia de todos los trabajos que reemplazará la IA.

Sin embargo, en medio de todos esos motivos de preocupación, hay puntos brillantes: la IA generativa podría reemplazar algunos trabajos, pero podría hacer que muchos otros sean más fáciles y menos tediosos. Un movimiento laboral más fuerte está ganando poder y logrando victorias, desde las aerolíneas hasta los automóviles y Hollywood. Cada vez más empresas contratan basándose en las habilidades reales de los trabajadores en lugar de en el pedigrí de un diploma. E incluso si muchos jefes exigen que los trabajadores regresen a la oficina, las cifras muestran que el trabajo híbrido (y la flexibilidad que conlleva) llegó para quedarse.

A finales de 2023, todavía estamos en el punto medio. La pandemia y la introducción de la IA pasaron la página de lo que era el trabajo (dónde ocurría y cómo), pero aún está por verse en qué se convertirá.

Aún así, algunos están ayudando a señalar el camino. La segunda lista Future of Work 50 (o Los 50 profesionales más influyentes del futuro del trabajo 2023) de Forbes destaca a los líderes, empresas, pensadores y equipos que ayudan a determinar hacia dónde se dirige el trabajo. Desde arquitectos que repensan el uso de edificios comerciales hasta empresarios que ayudan a los trabajadores a controlar el calor extremo y ex directores ejecutivos que invierten en economías rurales, nuestra lista es ecléctica por diseño. Algunos miembros son altos ejecutivos de corporaciones multinacionales; otros son activistas que luchan por los derechos de los trabajadores, mientras que otros son líderes de startups relativamente desconocidos con ideas innovadoras.

Como era de esperar en un año como este, en la lista hay muchos nombres relacionados con la IA. (De hecho, profundizamos en tres historias de personas que lideran herramientas o esfuerzos de inteligencia artificial en empresas muy diferentes: una startup que la utiliza para impulsar la búsqueda empresarial, un gigante tecnológico que la implementa en sus productos y una empresa de servicios profesionales que invierte dinero en IA.

Otros temas de nuestra lista: contratación “basada en habilidades”, el cambio hacia el trabajo híbrido, el surgimiento de un movimiento laboral empoderado y nuevas formas de gestionar a las personas en un mundo cambiado. (Mientras tanto, el ex pensador de McKinsey, Bill Schaninger, tiene algunas ideas sobre por qué los gerentes intermedios son más importantes que nunca).

Para crear nuestra lista, consultamos a más de 50 asesores, académicos, inversores y ejecutivos, así como a los creadores de listas y editores de Forbes del año pasado, preguntándoles quién creen que está dando forma a nuestra forma de pensar sobre el futuro del trabajo o reflejando los temas que serán importantes. mayoría. Después de recibir sugerencias para casi 200 candidatos, redujimos la lista a 50, sopesando el impacto, el potencial, la vigencia y la creatividad.

Esta lista es, por definición, una instantánea actual, no un catálogo completo. (Tampoco es una clasificación; los nombres se enumeran únicamente alfabéticamente y no se pueden repetir los de años anteriores). Aún así, en un año en el que el futuro del trabajo parece menos seguro que nunca, ofrece una imagen de quienes ayudan a visibilizarlo.

SAM ALTMAN Y MIRA MURATI

COFUNDADOR Y DIRECTOR DE TECNOLOGÍA | OPENAI

Sam Altman y Mira Murati. FOTO DE JOEL SAGET/AFP/GETTY IMAGES; FOTO DE PHILIP PACHECO/BLOOMBERG

Con el lanzamiento de ChatGPT en noviembre pasado, OpenAI puso los poderes transformadores de la inteligencia artificial generativa en manos de los trabajadores. Con una inversión de 10,000 millones de dólares por parte de Microsoft apenas unas semanas después, Altman y Murati obtuvieron un poderoso impulso para llevar sus modelos a la empresa. Si bien el dúo cree en los beneficios de la IA, también han advertido abiertamente sobre los riesgos, instando a los responsables políticos a regular las nuevas tecnologías. Si bien no está claro si OpenAI mantendrá el dominio del mercado con el tiempo, no hay duda de que ChatGPT ya ha cambiado la cantidad de personas que trabajan, desde correos electrónicos y textos de marketing hasta resumir investigaciones y hacer tareas.

DARÍO AMODEI Y DANIELA AMODEI

COFUNDADORES | ANTHROPIC

Darío Amodei y Daniela Amodei. CORTESÍA DE Anthropic

Los hermanos Amodei provocaron un gran cisma en 2021 cuando lideraron un grupo de investigadores que abandonaron OpenAI para iniciar un laboratorio de investigación rival, supuestamente debido a escrúpulos sobre la comercialización. Dos años después, Anthropic cambió de rumbo al establecer asociaciones con Zoom y Boston Consulting Group y vender al competidor de ChatGPT, Claude, a empresas. Amazon invirtió 4,000 millones de dólares en septiembre y Google añadió un compromiso de 2,000 millones de dólares el mes siguiente. como la batallaA medida que crece el impacto de la IA, Anthropic espera diferenciarse de sus competidores centrándose en la mitigación de los riesgos a largo plazo de que la IA dañe a la humanidad.

JOE ATKINSON, MOHAMED KANDE Y YOLANDA SEALS-COFFIELD

VICEPRESIDENTES; PWC EU Y DIRECTOR DE PERSONAL | PWC EU

Joe Atkinson, Mohamed Kande y Yolanda Seals-Coffield

CORTESÍA DE PWC EE.UU.

La rama estadounidense del gigante de la consultoría y la contabilidad dijo a principios de este año que invertirá mil millones de dólares en tres años en IA generativa, incluida la capacitación de sus 75,000 personas en la nueva tecnología. Dirigida por Atkinson y Kande, con la ayuda de Seals-Coffield para sus esfuerzos de fuerza laboral, la iniciativa pionera de la empresa incluye asociaciones con Microsoft y OpenAI. Para fin de año, planea terminar de implementar ChatPwC, una herramienta que pone la tecnología de OpenAI a disposición de los empleados en un entorno seguro, así como un mercado de talentos impulsado por IA para brindar a los consultores más transparencia en los proyectos que coincidan con sus habilidades.

BYRON AUGUSTE

CEO Y COFUNDADOR | OPORTUNIDAD@TRABAJO

Auguste, economista y ex empleado de la Casa Blanca, es el líder detrás de la campaña nacional “Rompe el techo de papel” lanzada por Opportunity@Work. Su objetivo es lograr que las empresas piensen más en contratar personas “capacitadas a través de rutas alternativas” o “STAR”, un término también acuñado por Opportunity@Work. De hecho, le ha dado al mundo empresarial una lengua franca para el movimiento de contratación basado en habilidades que sigue ganando impulso. Su campaña obtuvo el compromiso de más de 60 empresas y organizaciones sin fines de lucro para adoptar nuevos sistemas y estándares de contratación que no requieran un título universitario.

CATHERINE BRACY

CEO Y COFUNDADOR | TECHEQUITY COLLABORATIVE

En medio de los continuos despidos, Bracy ha sido una voz constante que defiende los derechos de los trabajadores subcontratados y autónomos en la industria tecnológica, que a menudo luchan por obtener igualdad de condiciones. TechEquity Collaborative, que Bracy cofundó en 2017 después de trabajar en Code for America y Obama for America, tiene como objetivo educar a los empleadores tecnológicos sobre prácticas equitativas y defender políticas públicas. Si bien la legislación que ella ayudó a desarrollar en California, que habría ampliado los derechos laborales de más de 1,9 millones de trabajadores subcontratados en medio de despidos, fue vetada recientemente, Bracy planea ayudar a dar forma a otro proyecto de ley de protección de despidos e introducir iniciativas de investigación sobre los sesgos en las disparidades en tecnología y vivienda.

RICHARD BRANSON

CEO Y FUNDADOR | VIRGIN GROUP

Olvídese de la semana de cuatro días. Branson lleva años hablando de la posibilidad de una semana de tres días. Con negocios tan variados como sus trucos de marketing (desde viajes espaciales hasta vuelos en globo y banca), puede ser fácil olvidar que Branson fue temprano en defender el trabajo remoto y la idea de contratar trabajadores anteriormente encarcelados. Hablando abiertamente durante mucho tiempo de su dislexia, recientemente lanzó conjuntamente una campaña sobre cómo las habilidades disléxicas (pensamiento lateral, resolución de problemas complejos) tendrán más demanda en la era de la IA. La fundación de su empresa, Virgin Unite, ha ayudado a financiar una red de más de 500 empresas que intercambian ideas para un “futuro del trabajo más humano”.

Los 50 profesionales más influyentes del futuro del trabajo

JACQUI CANNEY

DIRECTOR DE PERSONAL | SERVICE NOW

Desde que llegó a ServiceNow en 2021, Canney creó un “pacto de personas” para codificar los compromisos de la empresa con el éxito de los empleados y lanzó una plataforma de aprendizaje compartido. Ex directora de personal de Walmart y WPP, también es una líder intelectual en la industria y ha copresidido el Grupo de Trabajo sobre el Futuro del Trabajo del Foro Económico Mundial. Está ayudando a desarrollar la próxima generación de talentos de recursos humanos mucho más allá de su empresa de tecnología, una de las pocas que agregó empleos durante el año pasado.

JOHN CHAMBERS

CEO Y FUNDADOR | JC2 VENTURES

Durante sus 20 años como director ejecutivo de Cisco, Chambers sentó las bases de la cultura de los personajes famosos y fue un modelo a seguir al hablar sobre las luchas y fortalezas de ser disléxico. En JC2 Ventures, su enfoque en el liderazgo y las operaciones ha ayudado a producir una cartera de startups que cuenta con nueve unicornios. También es un asesor confiable de líderes como Emmanuel Macron de Francia y Narendra Modi de India. Pero la mayor victoria de Chambers puede ser en su estado natal de Virginia Occidental, donde sus inversiones en educación y nuevas empresas están ayudando a crear un centro para el espíritu empresarial.

PRITHWIRAJ (RAJ) CHOUDHURY

PROFESOR ASOCIADO | ESCUELA DE NEGOCIOS DE HARVARD

Para darle sentido al nuevo mundo del trabajo, necesitamos más datos concretos y menos opiniones. La investigación de Choudhury sobre el concepto de “trabajo desde cualquier lugar”, que estaba estudiando mucho antes de la pandemia, es una de las más citadas. Aclamado por otros expertos en el futuro del trabajo por su “trabajo profundamente revelador” y por estudiar a los empleados remotos fuera del perfil habitual de los trabajadores de oficina, la investigación de Choudhury encuentra que poder elegir lugares de trabajo, siempre que las personas se reúnan ocasionalmente, aumenta la productividad. Su último trabajo se centra en las oficinas externas y en cómo pueden crear conexiones entre los trabajadores y convertirse en futuras alternativas a las oficinas del centro.

ANNIE DEAN

JEFE GLOBAL, TEAM ANYWHERE | ATLASSIAN

Cuando se trata de trabajar desde casadebate, la cacofonía de voces de ambos lados puede ser ensordecedora. Dean, quien ocupó puestos de liderazgo de trabajo remoto en Meta y Deloitte antes de liderar el enfoque de “equipo en cualquier lugar” de Atlassian, se destaca por aportar hechos y enfoque a la conversación. Ella aboga por el uso de métricas para decidir decisiones inmobiliarias y comparte recordatorios de sentido común de que las políticas de regreso a la oficina no cambiarán el hecho de que muchos equipos ya están distribuidos en diferentes ubicaciones. Con el respaldo de los datos internos de la empresa de software de colaboración, Dean cree que el futuro del trabajo no se trata sólo de dónde trabaja la gente, sino de cómo.

FRAN DRESCHER

PRESIDENTA | SAG-AFTRA

¿Quién diría que “La Niñera” podría ejercer tanta influencia sobre los adultos? Como presidente del Screen Actors Guild – Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA), Drescher ha liderado el sindicato durante una huelga conflictiva y costosa con los principales estudios cinematográficos. En el proceso, la actriz ganadora del premio Emmy se ha convertido en una formidable líder laboral y activista al denunciar la codicia corporativa, así como la necesidad de compensar a los creadores y darles más voz sobre cómo se utiliza la IA. Sobreviviente del cáncer, también ha viajado por el mundo abogando por la salud de las mujeres.

ANDY DUNN

COFUNDADOR | BONOBOS

Andy Dunn se ha convertido en un poderoso defensor de la salud mental desde que escribió sobre su lucha contra el trastorno bipolar mientras creaba la marca de ropa Bonobos. Ya sea experimentando con la terapia de grupo fundador virtual o hablando con líderes de recursos humanos sobre las herramientas que lo ayudaron, Dunn está ayudando a normalizar las enfermedades mentales como una realidad a la que se enfrentan millones de estadounidenses en cada etapa de sus carreras. Con su condición estabilizada mediante medicamentos y terapia, el ex director ejecutivo de Bonobos lanzó una nueva empresa y una firma de capital de riesgo.

BRIAN ELLIOTT

ASESOR EJECUTIVO Y COFUNDADOR | FUTURE FORUM

Antes de que cerrara a principios de este año, Elliott dirigió Future Forum, un consorcio respaldado por Slack que publicaba encuestas periódicas sobre cómo se sentían los empleados y sus jefes sobre el trabajo remoto y se convirtió en uno de los datos más citados durante la pandemia. Elliott, que ahora trabaja como asesor de empresas que van desde Boston Consulting Group hasta Atlassian y Teradyne, todavía defiende un enfoque basado en datos, señalando fácilmente la investigación académica, los datos gubernamentales y las encuestas de empleados para respaldar puntos de vista matizados y considerados en medio de un ruidoso debate.

SHAWN FAIN

PRESIDENTE | UNITED AUTO WORKERS

Fain se convirtió en el rostro de la lucha contra los Tres Grandes fabricantes de automóviles, gracias a la campaña sin precedentes de seis semanas de huelgas coordinadas del UAW que condujo a aumentos salariales récord para los trabajadores del sector automovilístico. Fain, el primer presidente del UAW elegido directamente por sus miembros, ha dirigido el sindicato de 88 años como un político. Desde sus llamamientos populistas hasta sus tácticas de estilo guerrillero, el jefe sindical podría marcar el comienzo de una nueva era de poder para los trabajadores sindicalizados mucho más allá de Detroit o discordia con empresas que apuntan a una creciente frustración con el status quo.

RYAN GELLERT

DIRECTOR EJECUTIVO | PATAGONIA

El fundador, Yvon Chouinard, decidió ceder la empresa de ropa para actividades al aire libre el año pasado, transfiriendo la propiedad a un fideicomiso sin fines de lucro. Pero es Gellert quien lidera la Patagonia día a día después de ese cambio, con un equipo al que tiene cuidado de darle crédito. Al cumplir 50 años, las mayores oportunidades y preocupaciones de la Patagonia, dijo, “siguen siendo las mismas. Continúa modelando lo que me gustaría creer que es una versión más progresista de los negocios en un mundo que lo necesita desesperadamente”. Como director ejecutivo, Gellert inició un cierre de fin de año para dar un respiro a los trabajadores, denunció el doble discurso corporativo sobre el cambio climático y colaboró con ONGs para proteger el río Vjosa de Europa.

ROOZ GHAFFARI

CEO Y COFUNDADOR | EPICORE BIOSYSTEMS

Si bien está lejos de ser la única empresa que desarrolla tecnología o ropa portátil para ayudar a los trabajadores en condiciones de calor extremo, Epicore ha conseguido algunos socios importantes. Al aplicar un parche sensor de sudor que también se usa para hacer ejercicio en campos al aire libre que requieren mucha mano de obra, como trabajadores de plataformas petrolíferas o líneas de servicios públicos (Epicore los llama “atletas industriales”), Ghaffari creó una herramienta flexible y portátil que mide continuamente la pérdida de líquido y electrolitos en el sudor. Aprovechar los datos para predecir los niveles de deshidratación. Aunque es pequeña, con sólo unos 10 millones de dólares en financiación inicial y Serie A, Ghaffari dice que el calor extremo de este verano despertó un gran interés; Los socios incluyen al gigante petrolero Chevron, la compañía química japonesa Denka y el ejército de Estados Unidos.

CLAUDIA GOLDIN

PROFESOR | UNIVERSIDAD HARVARD

Goldin es apenas la tercera mujer en ganar el Premio Nobel de Economía. La profesora de Harvard recibió ese máximo reconocimiento en octubre por su investigación sobre la brecha salarial de género y la “penalización por maternidad” que reduce el salario de las mujeres trabajadoras después de tener hijos. Como señaló el comité del Nobel, el análisis de Goldin de más de 200 años de datos “descubrió factores clave de las diferencias de género” en el mercado laboral. A sus 77 años, todavía tiene un impacto, y una investigación reciente describe la “prima por paternidad” que reciben los hombres, especialmente entre los graduados universitarios.

REID HOFFMAN

INVERSOR | GREYLOCK PARTNERS

Prolífico autor, podcaster y orador sobre temas relacionados con el futuro del trabajo, el capitalista de riesgo y cofundador de LinkedIn ofrece una voz de seriedad entusiasta al debate sobre la IA mientras invierte en su futuro. El multimillonario e inversor mejor conectado de Silicon Valley, conocido por sus primeras apuestas en empresas como Facebook y Airbnb, cofundó la startup de chatbot Inflection AI con el ex cofundador de Google DeepMind, Mustafa Suleyman. También sigue siendo un defensor permanente del poder de las redes y los mercados a la hora de moldear nuestra forma de vivir y trabajar.

JENSEN HUANG

CEO Y COFUNDADOR | NVIDIA

La capitalización de mercado de Nvidia superó el billón de dólares por primera vez en mayo, impulsando la ola de IA. La empresa creó un nuevo tipo de chip para la industria del juego: la unidad de procesamiento de gráficos. Luego detectó tempranamente la tendencia de la IA, adaptando chips a las necesidades de la IA, creando software, equipos de IA y sistemas informáticos completos para convertirlo en un socio esencial para los desarrolladores. La firma de investigación TrendForce predice que Nvidia representa entre el 60 y el 70% del mercado mundial de chips de IA. Mientras tanto, como otros gigantes tecnológicos exigen retornos de oficina, Nvidia no tiene un mandato y aborda el agotamiento con beneficios como “días libres” trimestrales, cuando toda la empresa despega.

CHRIS HYAMS

DIRECTOR EJECUTIVO | INDEED

Como director ejecutivo de Indeed, Hyams tuvo que recortar puestos de trabajo dentro de su propia fuerza laboral en un 15% a principios de este año a medida que el mercado laboral se enfría. Sin embargo, el ex profesor y músico (perfil de LinkedIn: “Intentó convertirse en una estrella de rock. Fracasó”), que supervisa uno de los sitios de empleo más grandes del mundo, está tratando de hacer de la escala de Indeed una fuerza de cambio, con el objetivo de acortar el tiempo. El tiempo que les lleva a los solicitantes de empleo ser contratados se reducirá a la mitad para 2030. También insta a la transparencia salarial al exigir a los empleadores que incluyan rangos salariales en las ofertas de trabajo cuando la ley lo exige. Cuando no es así, Indeed estima los rangos basándose en su gran cantidad de datos.

ARVIND JAIN

CEO Y COFUNDADOR | GLEAN

Los aspectos más destacados de la carrera de Jain incluyen la actualización de la Búsqueda de Google para cargar resultados más rápido que un parpadeo humano y la cofundación de la empresa de seguridad de datos de rápido crecimiento Rubrik. Su última startup, Glean, tiene una valoración de mil millones de dólares y está creando un producto que Google nunca logró: la búsqueda empresarial. Glean funciona como un motor de búsqueda privado que permite a los empleados buscar en los documentos internos de su empresa y en datos de propiedad seleccionados de aplicaciones como Slack y Workday. Entre sus clientes se incluyen más de 200 empresas empresariales como Databricks, Niantic y T-Mobile.

FRANCINE KATSOUDAS

DIRECTOR DE PERSONAL, POLÍTICAS Y PROPÓSITOS | CISCO

Como director de personal, políticas y propósitos de Cisco, Katsoudas desempeña un papel fundamental en el fomento de una cultura que en repetidas ocasiones ha otorgado al gigante tecnológico las mejores calificaciones como lugar para trabajar, incluso en años como este, que siguen a una reestructuración de la fuerza laboral. Cisco ha realizado importantes rediseños de oficinas en Nueva York, Chicago y Atlanta, transformando esos espacios en “centros de colaboración” para atraer trabajadores, así como elegantes salas de exposición para promocionar productos de trabajo híbrido. La empresa ha experimentado con una semana laboral de cuatro días y fue una de las primeras en ofrecer beneficios familiares innovadores, como tres días de “licencia por abuelos”, en medio de una fuerza laboral que envejece.

JENNY LAY-FLURRIE

DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD | MICROSOFT

Flurrie, que es profundamente sorda, lidera la iniciativa de Microsoft para aumentar la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad a través de sus productos, prácticas y políticas. También es una firme defensora de cerrar la brecha de discapacidad, lo que ayuda a mantener la tasa de desempleo de las personas con discapacidad en aproximadamente el doble que la de las que no la tienen. El equipo que lidera los esfuerzos de contratación inclusiva de Microsoft, que creó una plataforma profesional para trabajadores neurodiversos y comparte las mejores prácticas con otros 50 empleadores que desean iniciar programas de contratación similares, informa a Flurrie.

ROGER LEE

FUNDADOR | LAYOFFS.FYI Y COFUNDADOR | COMPREHENSIVE

Si ha leído sobre los despidos que afectan a la tecnología, probablemente haya visto datos de Layoffs.fyi. Lee, quien lanzó el sitio en 2020 para realizar un seguimiento de los recortes de empleos, dice que ahora recibe más de 1 millón de visitas mensuales. Junto con los datos de la empresa, el rastreador a menudo incluye listas colaborativas de empleados despedidos que optan por ser incluidos, lo que Lee espera que ofrezca visibilidad para nuevos trabajos. En medio de más leyes de transparencia salarial, Lee también lanzó la plataforma de software Comprehensive para ayudar a los empleadores a realizar un seguimiento de los salarios en más de 5,000 empresas, diseñar paquetes de compensación que cumplan con las normas de la industria y eliminar las desigualdades y, a principios de este año, denunció a las empresas que no las cumplían.

FEI-FEI LI

PROFESOR | UNIVERSIDAD STANFORD

Li quiere asegurarse de que todos tengan un asiento en la mesa del desarrollo y lanzamiento de la IA. En conversaciones con el presidente Biden, el tecnólogo ha pedido una mayor participación e inversión del gobierno en la regulación de la tecnología de inteligencia artificial y el suministro de recursos computacionales para su uso en áreas como la atención médica y el clima que benefician al público. A menudo llamada la “madrina de la IA”, Li, cuyas nuevas memorias relatanEn su trayectoria como científica, ha trabajado en investigaciones de inteligencia artificial de vanguardia, como el reconocimiento y el etiquetado de imágenes, como profesora en el departamento de informática de Stanford durante los últimos 14 años.

JAMES MANYIKA

VICEPRESIDENTE SENIOR DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD | GOOGLE

Como jefa de investigación, tecnología y sociedad de Google, Manyika tiene la responsabilidad de ayudar a garantizar que las innovaciones más ambiciosas de la empresa se desarrollen y distribuyan de manera que logren el mayor bien. Si bien el académico, científico y consultor nacido en Zimbabwe ejerce influencia en todo el mundo, es más conocido en Silicon Valley como un experto en la intersección de la tecnología y la sociedad. Como presidente y director del McKinsey Global Institute, Manyika ayudó a dar forma al debate sobre cómo se organizará el trabajo y el impacto social de la desigualdad de ingresos y la automatización.

DUSTIN MOSKOVITZ

CEO Y COFUNDADOR | ASANAS

Moskowitz podría haber tomado lo que ganó al cofundar Facebook (Forbes estima su patrimonio neto en 12.900 millones de dólares, la última vez que lo comprobamos) y retirarse a una vida de ocio. En cambio, pasó los últimos 15 años trabajando en el software de colaboración empresarial de Asana. Además de introducir nuevas funciones de inteligencia artificial, la compañía lanzó un grupo de expertos interno llamado “Work Innovation Lab” y compró acciones de Asana que estaban en mal estado, aumentando su participación. Quien se describe a sí mismo como introvertido habla de la necesidad de gestionar la energía y tratar el trabajo como un maratón, no como una carrera de velocidad. También se ha comprometido a donar la mayor parte de su fortuna a organizaciones benéficas.

SHANTANU NARAYEN

DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE | ADOBE

La empresa de Narayen, uno de los directores ejecutivos con más años de servicio en la industria tecnológica, ha apostado por la inteligencia artificial, integrando su modelo Firefly en todas sus herramientas, desde Photoshop hasta Illustrator y Adobe Express. Para los consumidores, ofrece una aplicación web Firefly independiente para explorar el trabajo creativo asistido por IA. Y a medida que los clientes empresariales se preocupan por lidiar con problemas comerciales y de derechos de autor que podrían surgir con imágenes e inteligencia artificial; Adobe les ofrece indemnización por propiedad intelectual. La compañía se ha opuesto a la tendencia en tecnología al no realizar despidos masivos en toda la empresa en 2023, y abrió un nuevo edificio de oficinas muy aclamado, Founders Tower, diseñado para el trabajo híbrido con más de 400 espacios que incluyen “vecindarios de equipo” y “barrios de entrega”. -en escritorios.”

KAZ NEJATIAN Y TÍA SILAS

DIRECTOR DE OPERACIONES Y DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS | SHOPIFY

Kaz Nejatian y Tía Silas. SHOPIFY

Nejatian y su equipo eliminaron todas las reuniones recurrentes del calendario de la empresa de comercio global para comenzar 2023, parte de un esfuerzo más amplio que llamó “refactorizar Shopify” y que desató una conversación viral sobre la sobrecarga de reuniones. Luego, este verano, la empresa fundada en Canadá incorporó una calculadora en las aplicaciones de calendario de los trabajadores para mostrar el costo del tiempo dedicado a las reuniones; para los primeros tres trimestres de 2023, ese tiempo ha bajado un 15%. Silas ha ayudado con esos esfuerzos de reuniones, así como con la ejecución de un programa de “compensación flexible” que permite a los empleados elegir cuánto salario se asigna a capital versus efectivo y repensar las trayectorias profesionales y las recompensas para aquellos que no se convierten en gerentes.

ANDRÉS NG

FUNDADOR | DEEPLEARNING.AI Y PRESIDENTE Y COFUNDADOR | COURSERA

Durante más de una década, y en diferentes capacidades, Ng ha estado superando los límites de lo que la inteligencia artificial puede hacer. Como cofundador de Google Brain, lideró los esfuerzos para avanzar en la tecnología de aprendizaje profundo alimentando a las redes con más datos y utilizando más potencia informática. En el gigante tecnológico chino Baidu, desarrolló aplicaciones basadas en aprendizaje automático, como mapas y búsqueda de imágenes que ahora se encuentran en millones de dispositivos. Ng ha enseñado a 8 millones de personas los entresijos de la IA como cofundador de las empresas de tecnología educativa Coursera y DeepLearning.AI; También es presidente de la firma de desarrollo de habilidades de inteligencia artificial Workera, fundada por el alumno de Under 30, Kian Katanforoosh.

ALEXIS OHANIAN

COFUNDADOR | REDDIT Y FUNDADOR | 776

El cofundador de Reddit renunció a su junta directiva después de la muerte de George Floyd en 2020 para dejar espacio a un director negro. Como capitalista de riesgo, filántropo y emprendedor, Ohanian ha defendido un mayor acceso al capital, Internet y otras herramientas de éxito. Las inversiones incluyen la plataforma de coaching grupal The Grand World y una variedad de empresas de inteligencia artificial que podrían tener un impacto en el futuro del trabajo. El destacado padre, que se casó con la estrella del tenis Serena Williams, también aboga por que los hombres pasen más tiempo con sus hijos. (¿Su sección completa “Acerca de” de LinkedIn? “Soy un padre de negocios”).

Steven Paynter

DIRECTOR | GENSLER

¿Qué se puede hacer con el exceso de edificios de oficinas desgastados que ya nadie quiere? Paynter de Gensler tiene una respuesta. Como líder de la práctica de transformación de edificios y reutilización adaptativa del gigante del diseño de oficinas, Paynter creó un algoritmo que ayuda a los desarrolladores y propietarios a decidir qué oficinas se pueden convertir de manera rentable en espacio residencial, reduciendo el tiempo que lleva tomar tales decisiones de cuatro o seis meses a horas. Cuando se trata de edificios de oficinas comerciales, Paynter, que participó en mesas redondas de la Casa Blanca sobre bienes raíces, dice que su trabajo es “¿cómo identifico los perdedores y qué hacer con ellos?

GABRIEL PEREYRA Y WINSTON WEINBERG

COFUNDADORES | HARVEY

Pereyra se inició en la investigación de inteligencia artificial en DeepMind y Meta de Google antes de fundar Harvey, donde es director ejecutivo, el año pasado con Weinberg, un ex abogado antimonopolio que se desempeña como presidente. Harvey inyecta la experiencia jurídica de un equipo de abogados en sus grandes modelos lingüísticos, haciendo que una variedad de cuestiones legales, financieras y de cumplimiento complicadas sean accesibles casi al instante. Aunque pequeño, con 26 millones de dólares en financiación, Harvey ya tiene varios grandes clientes de derecho y contabilidad, incluidos Allen & Overy, Macfarlanes y PwC. El primer inversor principal de Harvey fue OpenAI; su herramienta funciona con GPT-4, lo que les brinda un poderoso respaldo en un ecosistema voluble de nuevas empresas incipientes.

MELANIE PERKINS

CEO Y COFUNDADOR | CANVA

El director ejecutivo y visionario detrás de la plataforma de diseño con sede en Sydney (su esposo y cofundador Cliff Obrecht es el director de operaciones) Perkins ha convertido a Canva en una marca cada vez más popular para los clientes empresariales a través de su Magic Studio impulsado por inteligencia artificial. La empresa de 10 años casi ha duplicado su base de usuarios en los últimos 12 meses al facilitar que el diseño esté en manos de los empleados y al mismo tiempo permitir que los empleadores protejan elementos clave de su marca. Perkins también obtiene puntuaciones altas por la cultura centrada en los empleados de Canva, desde los miércoles sin reuniones hasta equipos organizados por zona horaria para maximizar la colaboración.

GINA RAIMONDO

SECRETARIO DE COMERCIO DE EU

Raimondo, una becaria de Rhodes y capitalista de riesgo que fue la primera gobernadora de Rhode Island, ha posicionado al Departamento de Comercio para que se centre más en los empleos y los trabajadores que sus predecesores, dicen los expertos en fuerza laboral. Bajo el liderazgo de Raimondo, el Departamento de Comercio está encargado de distribuir grandes sumas de dinero que podrían tener amplios impactos en la fuerza laboral. Eso incluye casi 100,000 millones de dólares para fortalecer la industria de chips de Estados Unidos (que tiene el inusual requisito de que los fabricantes proporcionen servicios de cuidado infantil, ayudando a que más mujeres se incorporen a la fuerza laboral) y una iniciativa de 42 mil millones de dólares para ampliar el acceso a Internet de banda ancha, que ella llama “una necesidad humana básica”. bien.”

CAROLE ROBIN

COFUNDADOR | LEADERS IN TECH

Robin fue instructor del famoso curso “Dinámica interpersonal” de Stanford, también conocido como la clase de “sensación sensible”, dice Robin, y desde entonces cofundó Leaders in Tech, una startup de coaching respaldada por capital de riesgo que podría ayudar a abordar el liderazgo tóxico que ha afectado durante mucho tiempo. Silicon Valley. “Todos los fundadores de tecnología están desesperados por una invitación”, dice un director ejecutivo, señalando que Robin está “silenciosamente al oído” de muchos fundadores, inversores y personas influyentes. (La cohorte de este año tuvo 1,400 nominaciones para 72 lugares). Aquellos que ingresan (la participación es solo por invitación y cuesta casi 20,000 dólares por beca anual) son responsables de retiros grupales y sesiones de entrenamiento. Los alumnos incluyen directores ejecutivos de Lattice, Figma y Outschool.

RYAN ROSLANSKY

DIRECTOR EJECUTIVO | LINKEDIN

LinkedIn, propiedad de Microsoft, históricamente el aburrido hermano profesional de plataformas como TikTok o Twitter (ahora X), se convirtió en una fuerza masiva durante la pandemia cuando los trabajadores aislados en casa intentaron mantenerse conectados, abrirse a sus problemas personales y construir sus marcas como creadores e influencers. Roslansky, quien se convirtió en director ejecutivo en junio de 2020, supervisó la transición, incluidos ocho trimestres consecutivos de crecimiento de membresía (LinkedIn recientemente alcanzó mil millones de miembros), el lanzamiento de herramientas de inteligencia artificial y una función de combinación de habilidades que apuesta por las habilidades para el futuro del mercado laboral. En medio de un mercado laboral que se enfría, LinkedIn ha tenido dos rondas de despidos este año y recientemente dijo que “continúa invirtiendo en prioridades estratégicas para nuestro futuro”.

ROB SADOW

CEO Y COFUNDADOR | SCOOP

Sadow cofundó Scoop con su hermano Jon y creó una aplicación que ayuda a los lugares de trabajo a coordinar quién está en la oficina y cuándo. Pero se ha hecho más conocido por un conjunto de datos completo que Scoop recopila y analiza sobre políticas de trabajo remoto, conocido como “Flex Index”. No sólo ayuda a quienes buscan empleo a explorar las reglas de los empleadores potenciales, sino que también detecta tendencias, como que las empresas de trabajo híbrido están contratando más rápido que aquellas que trabajan a tiempo completo en la oficina. El conjunto de datos es uno de los pocos que rastrea las políticas de la empresa, en lugar de los hábitos de los trabajadores, ofreciendo a los ejecutivos e investigadores una instantánea de hacia dónde se dirige realmente el candente y aparentemente interminable debate sobre la teletrabajo.

RESHMA SAUJANI

FUNDADOR | GIRLS WHO CODE AND MOMS FIRST

Saujani ha pasado más de una década abogando por políticas en el lugar de trabajo que apoyen a las madres, las mujeres y las niñas. Su organización sin fines de lucro, Girls Who Code, ha dado lecciones de programación informática a 580,000 niñas. Ahora, su grupo de defensa Moms First, anteriormente conocido como Plan Marshall para Mamás, está presionando para crear una cultura, un lugar de trabajo y políticas que permitan a las madres participar más plenamente en el mundo laboral. Esto se ha vuelto especialmente importante desde que el financiamiento federal para el cuidado infantil que cubría a más de 3 millones de niños expiró el 30 de septiembre, creando lo que Saujani y otros describen como un “precipicio del cuidado infantil”.

JOSH SHAPIRO

GOBERNADOR | PENNSYLVANIA

Shapiro no fue el primer gobernador estatal. La idea de eliminar los títulos universitarios como requisito para la mayoría de los empleos estatales fue del exgobernador de Maryland, Larry Hogan, quien lo hizo el año pasado. Pero Shapiro se destaca, dicen los expertos en fuerza laboral, por convertirla en una iniciativa emblemática: hacer campaña sobre el tema y firmar una orden ejecutiva en su primer día en el cargo en enero. La orden eliminó los requisitos de título de aproximadamente el 92% de los puestos estatales (aproximadamente 65,000 puestos de trabajo) y lanzó una revisión para determinar si es necesario para el 8% restante. Desde su decisión, al menos 12 estados más han seguido sus pasos en lo que se está convirtiendo en un tema poco común en el que tanto republicanos como demócratas están de acuerdo.

CLARA SHIH

DIRECTOR EJECUTIVO | SALESFORCE AI

Investigando clientes. Buscando entre tesoros de documentos. Redacción de correos electrónicos de seguimiento. “Estas son tareas muy onerosas y frustrantes”, dice Clara Shih, directora ejecutiva de Salesforce AI. En su segunda etapa en el gigante del software en la nube, al que se reincorporó después de fundar la plataforma de software Hearsay Systems, Shih está elaborando estrategias para automatizar ese trabajo mundano con IA generativa. Al encabezar los esfuerzos de Salesforce para integrar de forma segura capacidades de IA en sus herramientas emblemáticas, Shih está desempeñando un papel clave en la redefinición del trabajo de los representantes de ventas, marketing y servicio al cliente en uno de los actores más importantes de la industria tecnológica.

KIERAN SNYDER

CEO Y COFUNDADOR | TEXTIO

Snyder, una voz influyente sobre el impacto del lenguaje y los prejuicios en el trabajo, cofundó Textio para ayudar a las empresas a redactar descripciones de trabajo y contenidos de contratación menos sesgados. Su última herramienta, Textio Lift, utiliza inteligencia artificial para ayudar a los gerentes a reducir el sesgo en las evaluaciones de desempeño, identificando palabras o frases que pueden ser exageradas o demasiado centradas en la personalidad, y agrega tecnología para garantizar que la producción de genAI esté libre de sesgos. Snyder, que tiene un Ph.D. en lingüística y ciencias cognitivas, cofundó Textio con el alumno de Microsoft Jensen Harris, quien anteriormente trabajó en productos lingüísticos en Microsoft y Amazon.

ANTHONY STEPHAN

DIRECTOR DE APRENDIZAJE | DELOITTE

Muchas empresas abandonan la formación en medio de la incertidumbre económica. Sin embargo, en diciembre pasado, Deloitte prometió una enorme inversión de 1,400 millones de dólares en desarrollo profesional, denominando a la iniciativa “Proyecto 120”. Stephan, director de aprendizaje de Deloitte, es el líder ejecutivo de la iniciativa, que ampliará sus instalaciones para la Universidad Deloitte, lanzará nuevas colaboraciones académicas y comerciales e impulsará la capacitación en tecnologías como la inteligencia artificial, la cibernética y la computación cuántica. En octubre, la compañía, que anunció 1,200 recortes de empleo este año en medio de una desaceleración en la consultoría, también lanzó un chatbot interno de IA para ayudar a sus empleados de auditoría y aseguramiento a investigar cuestiones contables complejas y actuar como asistente virtual.

LORRAINE STOMSKI

VICEPRESIDENTE SENIOR, APRENDIZAJE ASOCIADO Y LIDERAZGO | WALMART

En septiembre, Walmart anunció que ya no exigirá títulos universitarios para muchos de sus empleos corporativos. Si bien no es el primero en hacerlo, es una decisión en la que la gran escala del minorista podría influir en que otras empresas la sigan. Stomski es considerado el impulsor de este tipo de iniciativas “basadas en habilidades” en toda la vasta empresa de Walmart, que también incluyen permitir que los empleados obtengan horas de crédito por experiencia laboral, ampliar la cantidad de certificados ofrecidos a los trabajadores y desarrollar herramientas tecnológicas para ayudarlos a personalizar. trayectoria de carrera. Más de 100.000 empleados, dijo la compañía en mayo, han participado en el programa educativo gratuito de Walmart, Live Better U, que supervisa Stomski.

JEREMY STOPPELMAN

CEO Y COFUNDADOR | YELP

Tras haberse referido una vez al trabajo híbrido como “lo peor de ambos mundos” y “el infierno de las medias tintas” en una entrevista con el Washington Post, Stoppelman no cambia su compromiso con el trabajo remoto. Cerró todas menos una de las ubicaciones de la plataforma de revisión en Estados Unidos y fue transparente sobre los resultados, publicando datos en febrero que vinculan sus políticas con una reducción del 23% en el tiempo de contratación entre 2019 y 2022. Stoppelman también ha sido franco al comprometerse a cubrir los costos de viaje cuando Los trabajadores deben viajar fuera del estado para obtener un aborto u otra atención, diciendo que es “decepcionante” que otros líderes empresariales se hayan mantenido callados.

LISA SU

DIRECTOR EJECUTIVO | AMD

Las habilidades tecnológicas y la capacidad de gestión de Su ayudaron a orquestar un cambio digno de un estudio de caso en el fabricante de chips AMD. Ahora, está apuntando a una mayor participación en el mercado de la IA, actualmente controlado por el casi monopolio de Nvidia y su capitalización de mercado de billones de dólares. Con un nuevo chip de centro de datos MI300 para IA y computación de alto rendimiento, AMD inyectará más competencia en el floreciente mercado de chips necesarios para impulsar la revolución de la IA. La doctora del MIT, una de las mujeres más ricas que se hicieron a sí mismas de Forbes, creó una beca para mujeres en nanotecnología en su alma mater y le dijo a Forbes a principios de este año que una de sus pasiones es mantener a más mujeres jóvenes en ingeniería.

TAYLOR SWIFT

SUPERESTRELLA MUNDIAL

Quizás ningún artista se haya enfrentado más a la maquinaria (y a la misoginia) de la industria musical que Swift, ganando más poder, control creativo y derechos de propiedad intelectual en el camino.

EVERETTE TAYLOR

DIRECTOR EJECUTIVO | KICKSTARTER

Desde que se convirtió en director ejecutivo de Kickstarter hace un año, que fue la primera empresa tecnológica estadounidense en tener un sindicato total, el influyente especialista en marketing ha elevado la relevancia y el alcance de la plataforma de financiación colectiva al tiempo que ha aumentado la diversidad en los puestos más altos. Taylor mantuvo la práctica de una semana de cuatro días liderada por su director de estrategia, Jon Leland, y su empatía y disposición para hablar sobre sus propios desafíos, desde vender drogas cuando era adolescente hasta quedarse sin hogar mientras luchaba por sobrevivir. También lo ha convertido en un poderoso modelo a seguir. Cada uno, dice, debería ser más que su trabajo.

TOM WILSON

DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE | ALLSTATE

Allstate se destaca entre las empresas de servicios financieros y un grupo similar de empresas tradicionales lideradas por directores ejecutivos que exigen enérgicamente el regreso a la oficina. El gigante de los seguros de propiedad y accidentes vendió su sede suburbana el año pasado, a la que había llamado hogar durante más de cinco décadas; Wilson incluso dijo en el Festival de Ideas de Aspen que la compañía ya no considera que tenga una sede. Ahora se necesita un enfoque regional, llamando “centros” a las oficinas más pequeñas y modernizadas y permitiendo que los equipos establezcan la frecuencia de asistencia que les convenga.

LAREINA YEE

SOCIO PRINCIPAL | MCKINSEY & CO.

Como primer director de diversidad, equidad e inclusión de McKinsey, Yee presionó por una mayor representación en los rangos superiores. También cofundó su investigación histórica con LeanIn.Org sobre Mujeres en el lugar de trabajo, el estudio anual más grande sobre las mujeres en las empresas estadounidenses. El socio principal con sede en San Francisco es ahora presidente del Consejo de Tecnología de McKinsey y ayuda a las empresas a crear una hoja de ruta para aprovechar la IA generativa y las tecnologías emergentes. También ha sido una voz influyente al hablar sobre la necesidad de utilizar la IA de manera productiva y segura.

