Tuve la oportunidad de ir a los Estados Unidos a impartir un taller, esto me hizo estar alejado de las noticias diarias del proceso electoral, estuve fuera completamente del ruido electoral, quise checar algunas noticias sobre lo que seguía pasando, pero la distancia me ayudo a ver las cosas desde una diferente perspectiva.

No había tenido la oportunidad de visitar a nuestro vecino país bajo la presidencia de Trump, fue interesante ver que en los medios de aquel país la credibilidad del presidente está en gran duda por sus últimas declaraciones por el problema de su abogado y el pago a una artista del cine porno, pero, por otra parte, los americanos le pueden atribuir a su presidencia el arreglo del problema entre las dos Coreas y eso hasta le podría merecer el Premio Nobel de la Paz, es increíble esta situación. Mientras en México nos siguen molestando las declaraciones de Trump a favor del control de la frontera y la famosa construcción del muro, que son herramientas para lograr una negociación entre países por el problema comercial.

Poniendo en contexto a los dos países, en Estados Unido, todo su sistema está construido para que todo funcione y si algo falla es porque alguien no está haciendo su trabajo; mientras en México, pareciera que todo está construido para que las cosas no funcionen, para que siempre exista un esfuerzo extra de alguien para resolver las cosas, los malo de eso es que esas intervenciones siempre van a requerir de un pago, lo que abre una terrible puerta a la corrupción, es esa parte las aplicaciones y los nuevos sistemas, ciertamente son una gran ayuda a que nuestra cultura vaya modificando sus viejas y malas costumbres.

Conforme nos acercamos al día de la elección, habrá más ruido en el ambiente y sobre todo porque los políticos mexicanos, siguiendo la supuesta y generalizada tendencia del hartazgo social, y la de las encuestas, se les hace muy fácil cambiar su ideología y brincar de un partido a otro para “dar su apoyo a un determinado candidato”, volvemos a tener el famoso efecto del “cruce del Río Jordán”, ahora el político que brinca con el que supuestamente lidera las encuestas, deja atrás su dudoso historial, igual como cuando los político se convertía en independientes y se convertía en políticos puros y limpios.

Todos repiten que van subiendo en las encuestas, que van arriba y que ya casi ganaron, pero realmente no se están dando cuenta de las cargas de los negativos que tiene cada uno de los candidatos, conforme nos acercamos al primero de julio, vemos a los candidatos mostrándose más reales, AMLO ha perdido dos elecciones por sus negativos y su intolerancia de sentirse el elegido y ya ser el presidente; Anaya y Meade parecen seguir sin crecer en el ánimo público de los electores, pero supongo que están haciendo trabajo con sus bases, los independientes no subirán mucho en sus preferencias.

Pero la verdadera discusión no sólo debiera estar en por quién votar o no, sino en qué país queremos construir nosotros como ciudadanos, después de que alguno de los candidatos gane, qué vamos a hacer, como nos vamos a comportar y que vamos a exigir, vamos a dejar que nuestro sistema este lleno de fallas que generan opciones para la corrupción, ¿o cada uno de nosotros vamos a hacer algo para que esto no suceda?, ahí es en donde yo creo que esta el verdadero futuro de nuestro país, con esa visión entonces, es cómo debemos de pensar a quién queremos que lidere nuestros esfuerzos, o ¿vamos a seguir pensando que el que gane la presidencia nos va a resolver todos nuestros problemas y darnos dinero para vivir mejor?

