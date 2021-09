Con esta tarjeta, Santander quiere competir con las fintech en México

Luego que el Covid-19 contrajo la demanda y uso de tarjeta de crédito, Santander observa ya una recuperación y espera colocar 1 millón de plásticos LikeU, con la que también quiere competir con las empresas fintech.

De acuerdo con el director ejecutivo de Medios de Pago del banco, Matías Núñez, luego de 14 meses en los que se enfocaron más en los apoyos y restructuras, en este momento ya observan una recuperación económica en México; además, en el primer semestre advirtieron una recuperación del consumo a través de tarjetas, tanto de débito como de crédito.

“Nosotros venimos creciendo 25% en consumo de tarjeta de débito y cerca del 12% con tarjeta de crédito. (…) En el mundo prepandemia más o menos 35 de cada 100 transacciones se hacían por el mundo digital y 65 por el mundo físico, hoy casi la mitad se hace por el mundo digital”, refirió.

En este sentido, el directivo señaló que esperan que hacia el cierre del año, en todo el sistema financiero del país haya un crecimiento de entre 4 y 5% en el uso de tarjetas de débito y crédito.

Hasta el primer semestre del año, las tarjetas de crédito representaron el 7.2% del total de su cartera de financiamiento, con una cifra de 50,989 millones de pesos; además, la facturación con estos plásticos incrementó 26.4% en comparación con el primer semestre del año pasado.

Núñez consideró que este momento es una buena oportunidad, pues las fintech han estado activas desde principio de año y es el momento de “salir con algo rompedor” para ser líderes en medios de pagos en el país, ya que todo lo que es disruptivo lo ven competencia.

Por ello, la tarjeta LikeU recoge las necesidades del consumidor de tener algo digital, sencillo de usar y seguro.

“La simplicidad es lo que venden las fintech, contrátalo muy rápido y ser muy inclusivo, eso es lo que estamos recogiendo”, dijo Núñez.

“No quiere pagar comisiones por servicios que utilizan poco, tampoco que en su transaccionalidad no tengan acceso a la misma, (…) no ir a las sucursales cada vez que tengan que hacer algo, en la misma aplicación ponemos la contratación, por eso la personalización”.

Matías Nuñez precisó que prevén que del millón de tarjetas LikeU al que aspiran llegar, dos terceras partes sean cuentas nuevas mientras que el resto sean recambio de clientes que ya tienen en la actualidad.

La tarjeta, reiteró, se solicita de forma digital y se acopla a las necesidades del cliente, pues todos los beneficios pueden ser solicitados en cualquier momento y ser pagados una sola vez al mes.

Por otro lado, Santander indicó que en el primer semestre del año los fraudes se redujeron 35% en comparación con el mismo periodo del año previo.

“Se han incrementado los intentos de fraude, pero la realidad es que los fraudes han caído 35% entre 2021 y 2020. Hemos trabajado muy de la mano con Mastercard, con los emisores, con los adquirentes y con los comercios que piden el CVV dinámico y como hoy los clientes tienen mucho más seguridad a través del PIN, el fraude está bajando en tarjetas de crédito y débito”, explicó el directivo.

