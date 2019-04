Confidencias | Disney la tendrá fácil en el mercado de streaming

F

ácil la tendrá Disney frente a sus competidores con los Avengers, la carta fuerte del servicio de streaming. Luego de colocarse como la película con el mejor fin de semana de la historia en taquillas con 1,200 mdd a nivel mundial, “Avengers End Game” pasará a la plataforma de streaming de Disney en su lanzamiento en noviembre próximo. Esto podría atraer a un tráfico considerable de usuarios y, por supuesto, un precio mayor para la acción de Disney en los mercados.

tra firma se alista para la bolsa, se trata de WeWork. La compañía de oficinas compartidas alista su IPO, trascendió que recién ha entregado la documentación a la SEC para empezar a cotizar en diciembre próximo. Cabe señalar que en enero la empresa cambió su nombre a The We Company, pues quieren dejar claro que no sólo se dedicarán a rentar oficinas.

eforma Laboral, por fin pasó. Aunque varios miembros de la IP no están contentos, por que, dicen, les ponen muchas más dificultades para manejar a su personal. De hecho, varios empresarios consideran que la reforma pasó solo por que Estados Unidos presionó para que así fuera.

Buen crecimiento es el que esperan tenga la tecnología de resolución para pantallas de televisión 8K en México. De acuerdo con Samsung, compañía que ha empezado a traer esta innovación al país, la perspectiva que tienen para este tema es que la curva de desarrollo de su mercado sea al menos doblemente más rápida a la que en su momento tuvo el 4k hace cinco años, por lo que, afirman, tratarán de estar preparados para ganar en este terreno.

Este Día del Niño compartimos algunas cifras. En los últimos años la participación porcentual de la población de niñas, niños y adolescentes en México disminuyó. Según resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 mostraron que 34.9% de la población total en el país tenía 17 y menos años. En 2018 se estima que esa proporción fue de 30.1%. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2018, en México residen 38.3 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, de los cuales 11.4 millones tiene cinco años o menos; 13.2 millones en edad escolar de 6 a 11 años y 13.7 millones son adolescentes de 12 a 17 años.

ólidos resultados son los que alcanzó la semana pasada, de jueves a sábado, el draft 2019 de la National Football League (NFL), la liga de futbol americano más importante del mundo. Y es que la transmisión de la selección de nuevos jugadores para los equipos contendientes fue vista por más de 47.5 millones de personas, además de que 600,000 fanáticos acudieron hasta a la ciudad de Nashville, Tennessee, para presenciar en directo el evento.

