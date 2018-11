Confidencias | Natura alista una perfumada inversión en Toluca

F

ue en el marco del lanzamiento de Nautilus, la SUV con la que Lincoln busca conquistar al mercado mexicano, realizado en días pasados en Yucatán, que Rosangela Guerra, directora de esta compañía integrante del portafolio de Ford, reveló que Lincoln busca ser un caso de éxito en el segmento automotriz nacional. Todo responde, confió Guerra a Forbes, a una tendencia que habrá de consolidarse este año: el inminente y sostenido aumento en la venta de vehículos pertenecientes al segmento de lujo en México. Y mencionó algunos datos que sustentan su optimismo: el año pasado la venta de autos premium creció 3.8%, sin embargo, este año dicha cifra ya es superada en 0.6 puntos porcentuales, para ubicarse en 4.5%.

ferta y demanda, es la primicia para empresas como Cabify, Didi y Uber; aunque no es necesariamente lo que se esté reforzando con la llegada de nuevas apps de transporte privado al país. Como recordaras, la app china llegó hace una semana a Ciudad de México para competir con el resto de las apps disponibles, pero la competencia más que verse reflejada en los precios para el consumidor evidencian que la disputa será por los conductores, ya que estos en lugar de trabajar para una sola app, sirven a dos o tres a lo largo de su jornada. Y eso también impacta en las llamadas tarifas dinámicas.

esurge la versión de que Walmart de México y Centroamérica sigue a la espera de la aprobación de la compra de Cornershop Inc., una firma de entrega de compras a domicilio, por parte de las autoridades correspondientes. La adquisición se anunció en septiembre por 225 millones de dólares, como parte de sus esfuerzos para fortalecer su estrategia omnicanal, lo que significa estar para los clientes por cualquier canal de venta en todo momento. Inicialmente, el acuerdo será implementado en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

anqueros en movimiento, se rumora entre los pasillos de la sede en la calle 16 de septiembre que el próximo presidente de la Asociación de Bancos de México será Enrique Zorrilla, titular de Scotiabank, quien relevaría a Marcos Martínez, de Santander. No será tarea fácil lidiar con el balón en llamas que representa el proyecto de regular comisiones.

n Panamá, aseguró el CAF, se requieren leyes especiales y una mayor institucionalización para la aplicación de las APP, lo cual, en su opinión, se logrará pronto, tal y como lo mostró el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Jorge Barakat, en sus presentaciones durante este foro. De acuerdo con el CAF, hay iniciativas a través de las APP en Panamá por más de 10,000 millones de dólares. El vicepresidente corporativo de Infraestructura del CAF, Antonio Pinheiro, calculó que hay alrededor de 600 millones de dólares la cartera de CAF en proyectos estructurados a través de las APP.

e avecina una inversión muy ‘olorosa’: La empresa brasileña Natura podría anunciar el próximo año una inversión para establecer una embotelladora de perfumes en Toluca. Esta empresa se distingue por buscar la reducción del impacto ambiental de su negocio, por lo que buscará establecer una planta que evite el proceso actual: comprar las botellas en México, enviarlas a Colombia y regresarlas al país para su venta.

