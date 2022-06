The World’s 50 Best Restaurants 2022 reveló días pasados que la ganadora de la categoría The World’s Best Female Chef, auspiciado por Nude Glass, es la colombiana Leonor Espinosa, chef del restaurante Leo en Bogotá.

Previamente reconocida como la mejor chef femenina de América Latina en 2017, Espinosa se ha convertido en una de las más importantes personalidades de Colombia a través de su trabajo en el que no solo promueve productos y sabores locales colombianos, sino también destaca el valor de la biodiversidad del país y los aspectos sociales de la gastronomía.

“Leonor Espinosa se ha convertido en una de las chefs latinoamericanas más icónicas de su generación, defensora de la biodiversidad de su país y su diversidad cultural como ninguna otra. Combinando una extensa investigación científica con la innovación culinaria, ella es una chef autodidacta que sigue buscando nuevos conocimientos, así como para educar a otros. Estamos encantados de poder reconocer su increíble trabajo con este importante premio”, dijo William Drew, director de contenido de The World’s 50 Best Restaurants 2022.

Conoce a la colombiana Leonor Espinosa, la mejor chef del mundo

Tras estudiar Economía y Bellas Artes, seguido de un período en el mundo corporativo de la publicidad, Espinosa sintió que necesitaba satisfacer aún más su espíritu creativo a través de la gastronomía. En 2005 abrió su restaurante Leo, reconocido como Leo Cocina y Cava, con una fusión de cocina colombiana entre lo tradicional y lo moderno.

“Hace más de una década los restaurantes incluían en su imagen visual el concepto, tal vez porque el nombre era tan corto, la gente comenzó a incluirle cocina y cava. A partir del 2013 comenzamos a retomar nuestro nombre original, solo LEO”, dice la chef frente al supuesto cambio de nombre.

En 2008, Espinosa fundó la organización sin fines de lucro Funleo con su hija, Laura Hernández-Espinosa, quien también es sommelier y creativa del concepto de bebidas de LEO.

Actualmente su restaurante ocupa el puesto 46 en The World’s 50 Best Restaurants y el 14 en The Latin America’s 50 Best Restaurants. “Este premio lo recibo con mucho alborozo porque ahora mi voz se podrá escuchar un poco más, lo que me permitirá continuar fundamentando la gastronomía como un instrumento imperante en la generación de bienestar socioeconómico, sobre todo en países en desarrollo”, dijo Espinosa.

