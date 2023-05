DeNuestraRevista: Con toda la voluntad del chef Carlos Gaytán

Chicago es el escenario donde Carlos Gaytán ha consolidado su carrera. A la edad de 20 años,

llegó a esa ciudad con la esperanza de lograr el “sueño americano”. Con esfuerzo y talento, adquirió la capacitación necesaria para convertirse en un gran cocinero y abrir su propio restaurante, Mexique, por el cual recibió la estrella Michelin en el año 2013.

Luego de 10 años de operaciones, decidió que era momento de dar paso hacia nuevos proyectos. Y la apertura de Tzuco vino con una nominación a los James Beard Awards, en 2020. Fue durante su participación en Relish the Heritage Festival, en JW Marriott Los Cabos, que Forbes Life conversó con el chef Carlos Gaytán sobre su particular visión gastronómica.

¿Qué significado tiene Chicago en tu vida?

Creo que Chicago es la ciudad más hermosa de todo Estados Unidos; es el lugar que me dio dos hijos, la ciudadanía estadounidense y el que me apapachó como a uno de los suyos. Es una ciudad a la que le tengo mucho cariño.

FOTO: SOMOS HOSPITALITY GROUP

¿Qué representa para ti Tzuco?

Representa mi casa. Es un lugar en donde me encanta hacer porciones grandes, todo al centro, para que la gente pueda compartir y se sienta como en casa. [Es] en donde la gente puede pasar a visitarme, y yo feliz de atenderlos.

FOTO: SOMOS HOSPITALITY GROUP

¿Cómo das continuidad a la difusión de la gastronomía mexicana en el extranjero?

Siempre he querido hacer muchas cosas. He venido picando piedra para que más gente pueda conocer nuestra gastronomía en el mundo y creo que lo estamos haciendo bien. Abrimos una escuela gastronómica en El Paso, Texas, para dejar un legado a nuestros chicos mexicanos, para que vayan creciendo y, en un futuro, puedan ser mucho mejores que nosotros.

El plan era comenzar con 24 alumnos, pero nos está yendo de maravilla; abrimos con 50 y tenemos 400 en espera; todo se multiplicó. Lo interesante de esto es que no nada más son jóvenes, me di cuenta de que hay muchos chefs ejecutivos del área, que ya tienen una posición muy alta en los restaurantes, pero [de todos modos] se inscribieron a las clases. No nada más hay talento joven, hay gente que ha trabajado y tiene años de experiencia.

FOTO: SOMOS HOSPITALITY GROUP

También están involucrados Mikel Alonso y Jonatán Gómez Luna. Entonces, hay una propuesta increíble para llevar esta escuela a otro nivel.

En este sentido, ¿cómo defines la propuesta de tus restaurantes para Disneyland Resort?

Será una gastronomía más simple. A Disney le llega todo tipo de gente, personas que no han tenido la experiencia de comer en un restaurante mexicano de nuestros niveles; por eso tendremos una propuesta muy abierta.

Habrá tres conceptos diferentes: una barra en el centro, un servicio de comida para llevar y algo más casual, para sentarse con la familia. Habrá tres niveles para poder educar a los extranjeros de lo que se está haciendo en México, con unos toques más cómodos. Se planea que estos restaurantes puedan abrir en marzo de 2024.

¡DESCUBRE!

Así es la Vida Forbes del chef Carlos Gaytán

‘Tzuco’ de Carlos Gaytán es nominado a Mejor Nuevo Restaurante de Estados Unidos

¿Qué otros proyectos tienes en mente?

Abrir otro restaurante en Chicago, tal vez en junio de 2023. De hecho, traeremos a un colega mexicano muy talentoso, que también vive en la ciudad. Él fue el chef ejecutivo del Gibsons Italia, uno de los mejores y más importantes steakhouse de Chicago. Le dimos la libertad de crear su propio menú. Va a ser un proyecto muy bonito, que lo animará a crecer todavía más.

FOTO: SOMOS HOSPITALITY GROUP

También trabajamos en perfeccionar nuestra propuesta fine dining de Cocina Mexicana Contemporánea en la Riviera Maya.

Con la alegría que le produce participar en festivales gastronómicos en México y el mundo, además de cocinar con amigos y consentir a sus comensales, el chef Gaytán expresa su amor por las raíces y unas ganas infinitas de seguir difuminando fronteras a través de su cocina.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter