Conoce cómo una empresa emergente de 10 personas llegó a dominar los mercados de NFT

Tieshun Roquerre, el cofundador de 24 años de la firma comercial NFT, Blur, recuerda el Vestaboard colgado en la pared de la oficina de su casa, y se retrotrae a cómo hace solo unos meses el incesante clic que emanaba de él era ensordecedor. Roquerre había programado la pantalla de solapa dividida conectada a la nube, diseñada para parecerse a un tablero de salida de estación de tren antiguo, para alertarlo, volteando mosaicos cada vez que se compraba o vendía un token no fungible (NFT) en su incipiente mercado NFT. Cada clic indicaba una nueva operación realizada en Blur.

Cuando Blur se lanzó por primera vez en octubre de 2022, el umbral para voltear un mosaico era de 0.1 ETH, el equivalente a unos 130 dólares en valor NFT. Pero a medida que los comerciantes acudían en masa a su plataforma, los chasquidos y chasquidos rápidamente se convirtieron en una constante, incluso cuando Roquerre elevó sus umbrales a 1 ETH, 5 y luego 10.

“Era una cacofonía tal que tuvimos que apagarlo”, admite Roquerre. “Estaba molesto, pero feliz de estar molesto”, bromea Roquerre.

Tieshun Roquerre, el cofundador de 24 años de la firma comercial NFT, Blur. Foto Forbes US.

En los últimos seis meses, Roquerre y el cofundador Anthony Liu, quien hasta hace poco era conocido solo por su nombre en línea “Galaga”, han construido el mercado más grande por volumen de negociación para NFTs, desbancando al líder del mercado OpenSea, que aseguró una valoración de 13,300 millones de dólares (mdd) en enero de 2022, convirtiendo a sus cofundadores Devin Finzer y Alex Atallah en los primeros multimillonarios de NFT. En marzo, la pequeña Blur, que tiene una plantilla de solo 10 personas, registró un volumen de operaciones de 1,000 millones de dólares, en comparación con los 260 mdd de OpenSea.

Junto con otros activos digitales, el mercado de NFT ha disminuido desde su punto máximo en enero de 2022, cuando las ventas mensuales aumentaron a 5,000 millones. Pero marzo vio 1,700 millones solo en operaciones y el volumen hasta la fecha superó los 4,700 millones. Algunos de los NFT más populares, como Bored Apes, se venden regularmente por más de 100,000.

Volumen de negociación de NFT por mercado

Después de su lanzamiento en octubre, Blur le quitó participación a OpenSea a pesar de una caída general en el volumen de operaciones.

El rápido ascenso de Blur, con sede en San Francisco, ha sorprendido a los expertos de la industria porque pudo superar a OpenSea, con sede en Nueva York, a pesar de los intentos fallidos de otras empresas emergentes bien financiadas.

OpenSea llegó a dominar el mercado de NFT en el verano de 2021 e incluso cuando llegó una oleada de competidores, OpenSea controlaba alrededor del 75% del mercado a fines de 2022. Sus tarifas de transacción del 2.5 % lo ayudaron a recaudar 472 millones en ingresos en 2022 de 18,800 millones en volumen de operaciones, según Dapp Radar. Hace un año, Coinbase lanzó su propio mercado para competir con OpenSea, pero fue un gran fracaso: hasta la fecha ha registrado solo 6 millones en ventas.

Varios factores han contribuido al rápido ascenso de Blur. En primer lugar, mientras que OpenSea ha estado atendiendo a compradores minoristas de NFT y aficionados al arte, Blur ha adoptado un enfoque marcadamente diferente.

Tomando una página de la estrategia de crecimiento de Robinhood, Blur apunta a los comerciantes activos de NFT y ha socavado a sus competidores al no cobrar tarifas de plataforma, sino que financia su negocio y crecimiento con capital de riesgo de inversores criptográficos como Paradigm y Cozomo de Medici.

Al igual que Binance, también recompensa a sus clientes con su propia moneda, una maniobra que OpenSea aún no ha iniciado. El momento de Blur ha sido fortuito. La compra casual de NFT por parte de clientes minoristas y coleccionistas, un mercado clave para OpenSea fácil de usar, se ha evaporado en gran medida.

El modelo alternativo de Blur y su aparición repentina ha sacudido todo el ecosistema NFT, lo que ha llevado a muchos participantes a cuestionar la orientación de la audiencia, las regalías de los creadores y la utilidad cada NFT.

Hijo de gerentes de alojamiento y desayuno en Cambridge, Massachusetts, la afinidad de Roquerre por trabajar en nuevas empresas tecnológicas comenzó en 2013, cuando tenía 15 años y consiguió un trabajo de verano de ingeniería de software en la empresa emergente de camisetas de rápido crecimiento Teespring.

La pasantía se convirtió en un trabajo de tiempo completo cuando Roquerre abandonó su escuela secundaria privada de Boston y se mudó, con la ayuda de su madre, a un departamento en San Francisco que compartía con un compañero de cuarto que encontró en Craigslist.

Después de un año en Teespring, Roquerre lanzó su propia startup de reclutamiento llamada StrongIntro en 2015. Dejó la compañía un año después para inscribirse como estudiante de primer año en el MIT, donde Anthony Liu ya estaba en segundo año. Liu, nativo de San Francisco, siempre supo que quería trabajar en nuevas empresas. “Gran parte de la forma en que vi por qué voy a ir al MIT”, dice, “fue la preciosa red aquí”.

Anthony Liu, quien lidera el equipo de siete ingenieros de Blur, era conocido como Galaga hasta hoy. CORTESÍA DE ANTHONY LIU

En 2018, durante su tercer año, Liu conoció a Roquerre en la fiesta del té de un amigo en común, una excusa para que los estudiantes del MIT interesados en formar nuevas empresas se conocieran en el campus. “Ambos fuimos bastante intencionales en esta etapa de citas de cofundadores”, dice Liu.

Por mayo de ese año, Liu se graduó con una licenciatura en informática, Roquerre decidió abandonar el MIT para unirse a él en la creación de una startup de blockchain llamada Namebase.

Namebase opera un mercado para nombres de dominio basados en blockchain. Después de tres años, lo vendieron a Namecheap, el segundo registrador de dominios más grande del mundo después de GoDaddy.

Durante la explosión de interés en las NFT de 2021, Roquerre comenzó a recopilar y comercializar obras de arte digitales, pero se frustró con los servicios disponibles para los comerciantes.

Los mercados existentes “trataron a los NFT como una experiencia de compra minorista”, dice, no ideal para los coleccionistas experimentados que querían comerciar más y más rápido. Liu, que había creado y vendido coleccionables digitales en línea desde la escuela secundaria, estaba totalmente de acuerdo con la idea. Entonces, en enero de 2022, Liu y Roquerre escribieron las primeras líneas de código para su nueva puesta en marcha de NFT centrada en el comerciante.

Los mercados, donde una empresa proporciona un punto de encuentro e infraestructura para que compradores y vendedores realicen transacciones, son notoriamente difíciles de penetrar.

Es difícil atraer una masa crítica de compradores y vendedores a un nuevo lugar si ya existe uno decente, y cuanto más grande se vuelve un mercado establecido, más difícil es derribarlo. Por ejemplo, Craigslist generó 660 millones en ingresos en 2021 a pesar de que su sitio web todavía se ve igual que hace más de 20 años y Coinbase, de 11 años, sigue siendo el lugar más popular para comprar criptomonedas en Estados Unidos. Cuando se trata de comprar y vender NFT, existen docenas de mercados en todo el mundo.

Roquerre ha dicho que habría sido “imposible” competir con el dominio de OpenSea entre los compradores minoristas de NFT, pero pensó que había una oportunidad entre los clientes a los que OpenSea no atendía muy bien: los comerciantes activos de NFT que a veces intercambiaban cientos de miles de dólares, en un día de NFT.

Para atender a los comerciantes, Blur diseñó su interfaz de usuario para que sea radicalmente diferente de la de OpenSea, que enfatiza la obra de arte NFT, al estilo de una galería. Blur toma una página de las interfaces de comercio de acciones activas, con listas simples de colecciones de NFT sobre un fondo negro y columnas clasificables que muestran datos comerciales importantes, incluido el precio minuto a minuto, el volumen y la información de propiedad.

Puede hacer clic más para cosas como “Profundidad” que muestra el volumen de negociación en diferentes niveles de precios, y sus “Poses de ofertas” permiten a los comerciantes ofertar por varias piezas a la vez, así como realizar compras masivas de NFT con un solo clic.

Es un cambio radical con respecto a la era anterior a Blur, en la que los comerciantes que buscaban vender grandes volúmenes de NFT tenían que incluirlos individualmente en OpenSea. “Fue muy doloroso”, dice Ovie Faruq, cofundador y artista de la colección de NFT Rektguyz, quien también es un destacado comerciante de NFT.

Las 10 principales colecciones de NFT por volumen de negociación

Para mantener los costos bajos para estos comerciantes, Blur lanzó con una táctica controvertida: hizo que los pagos de regalías a los artistas fueran opcionales. Con OpenSea y otros mercados, los creadores de NFT generalmente tenían derecho a obtener regalías, a menudo hasta un 2.5%, en las ventas secundarias de su trabajo. Pero las regalías nunca se integraron en el código subyacente de bajo nivel de los NFT que residen en una cadena de bloques, por lo que solo podrían aplicarse mediante un software creado sobre una cadena de bloques, como el mercado de OpenSea. El movimiento de Blur, que enfureció a los artistas, provocó que OpenSea redujera sus regalías y, a partir de febrero, ambos mercados acordaron cumplir con una tarifa mínima de regalías del 0.5%.

“Blur dijo: ‘No me importa el arte. Quiero hacer un intercambio donde la gente pueda crear un mercado para estas piezas, y realmente no me importa cómo se vean. Solo voy a cambiarlo’”, dice Shane Cutra, un ex operador de la Bolsa de Opciones de la Junta de Chicago que ahora está jubilado y comercia con NFT. Cutra, de 53 años, dice que ha ganado alrededor de 400,000 dólares negociando NFT desde que comenzó a operar en diciembre de 2020.

Blur también atrajo a los clientes al recompensar a los comerciantes con su token de desenfoque nativo, una moneda que se depositó, o se lanzó desde el aire, en lenguaje criptográfico, a las billeteras de los comerciantes según su nivel de actividad.

Crear dichos tokens de “fidelidad”, que en el caso de desenfoque se pueden usar para obtener descuentos, y entregarlos de forma gratuita según el uso, es un esquema de marketing común en criptografía para atraer y mantener a los clientes.

Los tokens de Blur, que al igual que el token de Binance, no representan propiedad en la plataforma, pero vienen con derechos de voto que permiten a los poseedores de tokens opinar sobre los cambios en el software de una plataforma.

La primera ronda de lanzamientos aéreos de tokens de Blur se produjo en febrero para los usuarios que habían usado la plataforma desde su lanzamiento en octubre, lo que proporcionó monedas adicionales a los comerciantes que cambiaron a Blur desde cualquiera de sus competidores.

También encontró una forma innovadora de ofrecer recompensas simbólicas por la actividad comercial que minimizaba el “comercio de lavado”, un fenómeno común en el comercio de criptografía donde las personas comercian consigo mismas para obtener incentivos comerciales o manipular un mercado, esencialmente solo recompensando a los clientes por ciertos tipos de ofertas.

Los mercados de NFT Looksrare y X2Y2 se lanzaron a principios de 2022 para tratar de interrumpir OpenSea, pero ambos han sidoplagado de grandes volúmenes de negociación de lavado y nunca ha capturado más del 15% cada uno del mercado de negociación de NFT.

Roquerre no dice cuántos tokens de Blur posee de los 342 millones que están en circulación, aparte de que el 29% de ellos están designados para los fundadores y empleados de Blur. De los tokens de lealtad restantes, el 51% son para los comerciantes de Blur y 20% están destinados a inversores y asesores. Las monedas en circulación actuales de Blur tienen un valor de mercado de aproximadamente 250 millones o 0.58 por unidad, según CoinGecko.

Los efectos acumulativos de las estrategias de Blur han tenido un efecto dramático en el mercado de NFT. En febrero, OpenSea anunció que eliminaría temporalmente su tarifa de plataforma del 2.5%, el modelo comercial que le permitió obtener casi 500 millones en ingresos el año pasado.

En abril, OpenSea lanzó OpenSea Pro, una plataforma de negociación de NFT con tarifas del 0% y herramientas de negociación similares a las de Blur. Cuando Forbes llamó a OpenSea para hacer comentarios, se negaron a abordar directamente a Blur, los cambios en su estructura de tarifas o si planea lanzar su propio token de lealtad.

“He visto muchas carreras a la baja en mi vida”, dice Erick Calderon, el artista y fundador detrás del destacado estudio de NFT ArtBlocks, que ganó 35 millones en honorarios de los 1,400 millones que obtuvo en ventas primarias y secundarias de NFT. “Esta, para mí, es la carrera más espectacular hacia el fondo”.

En el mundo salvaje y, a veces, bizarro del comercio de criptomonedas y NFT, construir fosos sostenibles en torno a modelos de negocio es casi imposible.

Blur tardó menos de seis meses desde su lanzamiento el año pasado en desbancar a OpenSea como líder del mercado, pero enfrenta muchos desafíos si espera mantenerse en la cima.

Para empezar, no cobra tarifas, por lo que vive principalmente de sus 11 millones en fondos de capital de riesgo. Tendrá que adoptar tarifas o descubrir algún otro modelo de generación de ingresos para sostener sus gastos generales, que actualmente consisten en solo 10 empleados, la mayoría de ellos ingenieros de software.

En agosto, los titulares de tokens de Blur votarán una propuesta para activar las tarifas de plataforma del 2.5%, pero si se activan, podría perder rápidamente una gran parte de los usuarios.

Aunque Blur ha mantenido una ventaja dominante sobre OpenSea en el volumen de transacciones durante las últimas siete semanas, OpenSea todavía tiene más usuarios mensuales que Blur, con 90,000 comerciantes semanales en comparación con los 40,000 de Blur, según los datos de la cadena de bloques.

También hay mala sangre entre los artistas de Blur y NFT debido a su movimiento descarado de recortar todas las regalías a los creadores. “¿Cómo espera que florezca la economía cuando no reconoce o construye para apoyar a las personas que crean lo que comercia?” dijo Betty, la fundadora seudoanónima y directora ejecutiva de la popular colección Deadfellaz, en un tuit reciente.

Y luego está el tema de la regulación: la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) ha estado intensificando las acciones de aplicación de las empresas de criptomonedas y está considerando cada vez más los NFT como valores potenciales.

Una demanda contra el popular creador de NBA Top Shot, Dapper Labs, alega que los NFT de la compañía son valores y, según se informa, la SEC está investigando al estudio líder de NFT, Yuga Labs, por la venta de valores no registrados en forma de NFT como Bored Apes.

Los tokens de recompensa como los de Blur también podrían estar bajo escrutinio, dice Adam Pollet, socio de las prácticas de litigio y aplicación de valores de Everhseds Sutherland. Incluso si el token solo se usa como un token de gobernanza para mejorar y financiar el desarrollo de la plataforma, Blur aún podría enfrentar una acción regulatoria.

“Reduce el riesgo” de mala práctica, agrega, “pero ciertamente no lo elimina”.

Roquerre, por su parte, dice que Blur está trabajando en estrecha colaboración con su equipo de abogados y socios de Paradigm para garantizar que estén del lado correcto de la ley. Él dice: “Nos hemos centrado desde el primer día en asegurarnos de que todo lo que hacemos cumpla con las normas”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

