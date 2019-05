Consejos para añadir valor a tu casa al venderla

Si bien hay aspectos tangibles en una propiedad que tienen un valor claro como; la ubicación del inmueble, el tamaño y las condiciones físicas que hacen a una propiedad habitable, existen otros aspectos que en definitiva añaden o restan valor a la hora de poner una propiedad a la venta y que pueden hacer una gran diferencia en el precio

Atractivo exterior

La primera impresión que tengan los posibles compradores es fundamental, ya que con una mala impresión el comprador entrará a la casa predispuesto y con una mentalidad negativa. A la gente le gusta presumir una casa bonita no solo por dentro sino por fuera también, por lo que es fundamental que la fachada, jardín exterior y puerta de entrada estén en buenas condiciones. Si hay plantas, árboles o pasto, durante el tiempo de venta deben de estar en con perfecto mantenimiento. Si la puerta principal o cerradura no están deterioradas es recomendable cambiarlas por una nueva. De igual manera, si la pintura exterior no está en buen estado, pintar la propiedad hará una gran diferencia.

Baños y cocina

Los baños y cocina son dos áreas que cuantificablemente dan mejor retorno de inversión al darles buen mantenimiento y una pequeña remodelada si es necesario. Si bien remodelar la cocina puede ser costoso, pequeños cambios como pintar puertas y cajones, cambiar manijas o reparar superficies pueden cambiar mucho el aspecto en general. Igualmente, en los baños, si el lavabo, retrete o azulejos están en malas condiciones, considera la opción de cambiarlos. Tratar de preferir colores neutros tanto en baño como cocinas, ya que los colores neutros agradan a la mayoría y dan una sensación de más pulcritud y amplitud.

Pisos y alfombra

En general los pisos generan mejor impresión a los potenciales compradores por su fácil mantenimiento y porque no guardan marcas del tiempo tan fácilmente, por lo que no se perciben tan usados como las alfombras. Una alfombra vieja o sucia genera un rechazo inmediato. Sin embargo, si la alfombra está en muy buen estado no es necesario removerla, con una limpieza profunda puede ser suficiente.

Pintura

Un arreglo relativamente fácil y poco costoso es pintar la propiedad para darle más luz y que se sienta más nueva. Quizás no sea necesario pintar todos los cuartos, solo aquellos que realmente lo necesiten. Es importante recordar que los colores claros y neutros aportan más luz y amplitud.

Limpieza y decoración

Es una tendencia hablar del aspecto de nuestro hogar para vivir una vida más armónica, para no sentirnos presionados por el desorden, para ser conscientes de lo que realmente necesitamos y no acumular demás. Si bien estos consejos aplican a la vida cotidiana, a la hora de poner nuestro hogar a la venta estos tips hacen la diferencia en el precio de venta y en cuánto tiempo está en el mercado. Como aconseja la afamada experta en organización del hogar Marie Kondo, “solo conserva aquello que realmente te hace feliz”.

En cuanto a la decoración también pensemos que menos es más, no todo mundo comparte los mismos gustos, por lo que evita imprimir demasiado tu sello personal. Deshazte de figurillas, cojines y mantelillos rebuscados, demasiadas fotos familiares, posters, etc.. y opta por conservar lo menos posible y añadir solo objetos más neutros, por ejemplo: unos cuantos cojines de buen gusto en colores neutros dan vida a la sala sin saturarla.

La limpieza a la hora de mostrar la propiedad es quizás uno de los aspectos más importantes y menos costosos. Una casa sucia ayuentará sin duda a tus compradores.

Smart home

Una tendencia fuerte que da la impresión de una propiedad contemporánea y de alto valor es la automatización de ciertos sistemas con el uso de la tecnología. Pueden ser pequeños detalles como persianas o luces automáticas, sistema de sonido en ciertas áreas, etc… “Además de ser un factor que influye en la elección de compra de tu casa sobre otras, el invertir en dispositivos o en un sistema completo para volver tu casa inteligente puede incrementar el valor de reventa de esta hasta en 5%” según explica Tomás Morlet, CEO Servicios Inteligentes APTTO

Si estás pensando en vender tu casa o departamento, no dejes de pensar en los grandes o pequeños detalles que pueden aumentar su valor al mejorar la percepción de los potenciales compradores.

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @PaolaMiddletonHomes

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.