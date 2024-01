Consejos para pulir tu CV y conquistar a los reclutadores

Hay estudios que indican que un candidato tiene solo seis segundos para atraer la atención del reclutador y conseguir una entrevista. Y dado el dinámico, además de competitivo mercado laboral actual, es de gran importancia dar una excelente primera impresión. Para ello tu currículum debe destacar.

Elaborar un currículum destacado es clave para un candidato calificado, cuando este está bien hecho, aumentan sus posibilidades de conseguir el puesto deseado. De acuerdo con la más reciente encuesta de Indeed, estos son 5 consejos fundamentales para mejorar una hoja de resumen profesional y hacerla más atractiva.

Te puede interesar también: 10 consejos valiosos si quieres empezar a trabajar como independiente

Tu experiencia laboral es la estrella

Si bien puede resultar tentador hacer hincapié en la educación más que en la experiencia profesional, la mayoría de los reclutadores se centran más en el desarrollo profesional previo.

La encuesta reveló que 89% de los reclutadores mexicanos considera fundamental incluir en el CV un resumen de su trayectoria profesional. En comparación, el 68% piensa que la experiencia previa es más importante que la educación para adaptarse a un puesto de trabajo.

“Esto resalta la importancia de que los solicitantes de empleo se tomen el tiempo para analizar las tareas que han realizado en sus trabajos anteriores para aprovecharlas al máximo, así como las habilidades que han aprendido en su carrera y resaltarlas en su currículum. Los reclutadores a menudo pueden necesitar una habilidad específica y es importante encontrarla en este documento”, recomienda Madalina Secareanu, Senior Manager de comunicaciones corporativas de Indeed para LATAM.

Adicionalmente, 76% de los reclutadores encuestados dijeron que contratarían a alguien con las calificaciones adecuadas con respecto a su trabajo anterior, incluso si no tuviera una formación profesional precisa (es decir, una licenciatura, una maestría, etcétera).

No subestimes ninguna tarea que hayas hecho, no resaltarlas en tu CV puede marcar la diferencia entre conseguir el trabajo o no.

Echa un vistazo a: Los 15 empleos con mayor crecimiento en México, según LinkedIn

Que no dejes de aprender es importantísimo

Los reclutadores también valoran la educación, no solo las licenciaturas tradicionales; los estudios complementarios y las habilidades que el candidato obtenga durante su trayectoria profesional son igualmente relevantes.

Para lo reclutadores encuestados lo que marcaría la diferencia entre dos o más candidatos con el mismo perfil profesional o experiencia previa, sería la formación complementaria, es decir, cursos, diplomados, másteres o recursos educativos que hayan mejorado sus conocimientos y habilidades; un segundo idioma y habilidades interpersonales figuraron también como elementos a tomar en consideración.

Ya lo sabes: resaltar todas esas habilidades es fundamental para el 70% de los encuestados. La regla básica de incluir habilidades y capacidades personales en el currículum se aplica incluso en los casos más simples. Por lo tanto, hay cualidades humanas que son imposibles de omitir en este documento, como capacidad de comunicación,disposición para resolver problemas, adaptación y pensamiento estratégico, entre otras.

Checa esto: Tips de ahorro para asalariados y freelancers

Personaliza tu CV

Tener un documento genérico para enviar al mayor número de puestos de trabajo posibles, parece ser la solución perfecta para optimizar la búsqueda de empleo, y si nos basamos en la correlación tiempo/resultados, podríamos inferir que esta es la clave del éxito.

Pero la encuesta de Indeed revela algo diferente: 40% de los reclutadores encuestados mencionó que durante los primeros segundos y antes de leerlo, el título es la parte del documento que más les llamó la atención; el 62% de ellos prefirió que el candidato sea personalizado e indique directamente qué puesto de trabajo está buscando.

“Sugerimos que cada candidato preste especial atención al puesto al que postula y personalice su CV. Por ejemplo, si están buscando un puesto determinado que sea similar al último o actual que tienen, deben poner su nombre, y justo después del título del trabajo, en lugar del título académico. Sin embargo, si el trabajo al que postulan exige un título académico muy específico, deberían centrarse en eso”, sugiere Madalina.

Agrega solo la cantidad adecuada de información

Organizar toda la información en un CV también puede ser un desafío al tener tanto que mostrar. Encontrar el equilibrio adecuado entre ambos es una clave muy importante para captar la atención de los reclutadores.

La información distribuida y fácil de desplazar, capta la atención del 25% de los reclutadores durante los primeros segundos. Sin embargo, para 7 de cada 10 reclutadores, un CV no debería tener más de 2 páginas, incluyendo toda la información. Para conseguirlo no es necesario eliminar cosas, ya que para el 63% de ellos, lo contrario (no tener suficiente información en un CV) es por lo que descartarían a un candidato.

“A primera vista, encontrar el equilibrio y la capacidad del candidato para mostrar lo más importante sin ser demasiado extenso puede resultar complicado, pero como comentábamos antes, elegir la información adecuada es importante, así como elegir la forma adecuada de mostrarla. No es sólo el texto; pueden utilizarse imágenes, gráficos e incluso infografías o enlaces. En un CV digital, los enlaces a otros documentos pueden ser una herramienta muy útil. Si el reclutador está interesado en algo en particular, puede investigarlo”, menciona Secareanu.

Sé honesto y auténtico

Es importante verificar la información y referencias laborales en el documento, ya que los reclutadores se aseguran de llamar o comprobar que la información referida es cierta, así como las personas con las que se colaboró en el pasado. Por tanto, es fundamental no omitir dicho detalle.

La encuesta reveló que 75% de los reclutadores pide referencias de las empresas anteriores en las que ha trabajado el candidato (aunque no se ponga ninguna referencia personal), y 60% también pide estas referencias a las personas que el candidato puso en su CV.

Además, la presencia online es importante: el 35% de los reclutadores consultan los perfiles de redes sociales de los candidatos y el 22% de ellos “busca en Google” los nombres de la persona.

“A la hora de presentar un CV es clave mostrar información veraz y concienzuda, es decir, que si alguien busca al candidato o le pide referencias, coincida con lo que ha puesto en su resumen de trabajo o con la información ‘pública’ que existe. Esto no sólo aumenta las posibilidades de ser considerado para el puesto, sino que también proyecta la imagen de una persona honesta”, concluye Madalina.

Con base en todo lo anterior, te sugerimos refinar tus aspiraciones, mejorar tu CV y aumentar así tus posibilidades de conseguir el trabajo soñado.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información