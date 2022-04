Crece consumo de suplementos alimenticios en México, pero ¿son eficaces, hay alternativas más económicas?

Por: Dra. Brenda Sandoval*

La pandemia nos hizo a reconocer la importancia de cuidar activamente nuestra salud y sobre todo prevenir su deterioro. Ante este panorama, los mexicanos encontraron en los suplementos alimenticitos un fiel aliado y adoptaron su consumo como nunca antes pues, de acuerdo con datos del INEGI, en 2021 se registró la venta de $10,026 millones de pesos en estos productos. Pero ¿son realmente eficaces o existen alternativas más baratas y efectivas?

En +Dinero de Forbes México te contamos más sobre estos productos, su efectividad y otras opciones que pueden brindar mayores beneficios a tu salud y a la de tu familia, mientras cuidas de tu bolsillo.

¿Qué son los suplementos alimenticios?

Este término hace a los productos que incluyen nutrientes individuales (por ejemplo, vitamina A, B, C, D, E y K y minerales como calcio), multivitaminas o determinadas combinaciones de vitaminas, minerales, fitonutrientes y otros compuestos.

Aunque se tiene la idea de que consumir estos productos mejorará de alguna manera la salud o que nos protegerá contra la enfermedad, el Dr. Pieter Cohen, internista y profesor de la Escuela de Medicina de Harvard, indica que aunque algunas personas pueden llegar a necesitar ciertas vitaminas o suplementos para cubrir determinadas deficiencias, para la persona sana promedio, seguir una dieta con muchas frutas y verduras le proporcionará todas las vitaminas y minerales esenciales que requiere.

Entonces, ¿por qué su popularidad?

Una de las razones principales de su elevado consumo es la publicidad, el marketing digital y la ausencia de normativas más estrictas de su promoción. Sin embargo, los médicos coinciden en que no hay milagros en esos productos, dado que múltiples estudios han evidenciado que tomar vitaminas y minerales adicionales no protege contra las enfermedades, ni mejora la salud general de las personas sanas.

Consumirlas o no… esa es la cuestión

Mientras que algunos médicos indican que no son necesarios, otros consideran que su consumo podría ayudar y no perjudicar; según informa Cohen, los estudios han demostrado que tomar multivitaminas, tal como se prescriben, no suele causar problemas graves. No obstante, hay que tener en cuenta que las multivitaminas tienen sus límites.

Algunas vitaminas o minerales pueden causar problemas de salud cuando se toman en cantidades elevadas. Por ejemplo, el consumo elevado de calcio se ha relacionado con un mayor riesgo de cáncer de próstata, mientras que un elevado consumo de vitamina A puede causar mareos, náuseas, dolores de cabeza y, en casos raros, incluso la muerte.

¿Quiénes sí requieren un suplemento?

Aunque una dieta bien equilibrada suele proporcionar cantidades suficientes de micronutrientes, hay que prestar especial atención a las vitaminas D, B12 y B6 sobre todo en las siguientes situaciones:

Los veganos estrictos pueden no obtener suficiente vitamina B12 de los alimentos, por lo que requieren un suplemento justo de B12

La deficiencia de vitamina B12 también puede tener su origen al reducirse la producción de ácido estomacal a consecuencia del envejecimiento o por un consumo constante de fármacos inhibidores de la bomba de protones o bloqueadores H2 usados para controlar la acidez o la enfermedad de reflujo gastroesofágico

La insuficiencia de vitamina D es especialmente común en los adultos mayores, ya que pocos alimentos tienen un alto contenido natural de esta vitamina, además, recibir suficiente luz solar para que la piel la convierta en vitamina D puede convertirse en un reto a cierta edad

Como señala el especialista, es importante recordar que realizar un análisis de sangre es lo que permite identificar a detalle la mayoría de las deficiencias de nutrientes y, a partir de esa información, tu médico podrá prescribir una vitamina individual o un multivitamínico para ayudarte de manera específica y orientada.

¿Cómo puedo obtener estos nutrientes de manera efectiva y más económica?

También vale la pena recordar que ningún suplemento alimenticio puede sustituir una adecuada alimentación, sus beneficios o la protección a la salud que brinda.

Por ello es bueno incluir en tu dieta alimentos que te ayuden a cubrir tus requerimientos de manera más efectiva -y muchas veces más económica- y así disfrutar de una adecuada salud y vitalidad en el día a día.

Algunos ejemplos de nutrientes y dónde encontrarlos

Proteína: Ayuda en la producción de anticuerpos y células del sistema inmunitario, además de tener un papel importante en la recuperación de alguna afección a la salud.

¿Dónde puedes obtenerla? Huevos, leche, yogurt, pescado, carnes magras, pollos, pavo, frijoles, productos a base de soya, nueces y semillas.

Vitamina A: Mantiene la piel, los tejidos de la boca, el estómago y los intestinos y también propicia un sistema respiratorio sano.

¿Dónde puedes obtenerla? Alimentos coloridos como las zanahorias, espinaca, calabaza, melón.

Vitamina D: Ayuda a regular de manera apropiada la función de las células inmunitarias.

¿Dónde puedes obtenerla? Alimentos fortificados (leche, cereal), pescado alto en grasa saludable (salmón, atún) y el sol.

Vitamina C: Ayuda a formar una piel sana y ayuda a proteger a las células contra el daño pues funge como un antioxidante.

¿Dónde puedes obtenerla? Frutas cítricas, fresas, papaya, pimientos, coles de Bruselas.

Vitamina E: Protege las células inmunitarias pues también tiene una función antioxidante.

¿Dónde puedes obtenerla? Almendras, semillas de girasol, mantequilla de maní, aceite vegetal y espinaca.

Zinc: Apoya la formación de células inmunitarias nuevas. Favoreciendo la capacidad del cuerpo para sanar heridas.

¿Dónde puedes obtenerla? Carnes magras, pavo, leche, granos enteros y semillas.

*Brenda Sandoval es médica cirujana egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México especializada en creación de contenido y traducción médica.

