De tu cocina al Metrobús: así mueven autobuses con ‘aceite quemado’

La crisis climática y la pandemia por Covid-19 evidenciaron que la economía lineal es insostenible. Esto ha obligado a mirar hacia la economía circular, basada en el reaprovechamiento de los residuos que generan las grandes ciudades. “Acelerar el cambio hacia una economía circular es esencial para alcanzar los objetivos climáticos acordados por la comunidad internacional y para ayudar a reconstruir las economías del mundo de forma más fuerte, verde y mejor”, fue una de las conclusiones del Foro Mundial de Economía Circular (WCEF), celebrado en abril pasado.

En ese foro, la secretaria ejecutiva de ONU Cambio Climático, Patricia Espinosa comentó que “la economía circular juega un papel definitivo y debe expandirse si queremos reducir las emisiones en todos los sectores“. La Ciudad de México ya avanza en esa ruta: con aceite vegetal quemado mueve 10 autobuses de la Línea 2 de Metrobús, que cruza la capital de oriente a poniente y viceversa. Se trata de un proyecto piloto que reaprovecha residuos de aceite que de otra forma habrían terminado en el drenaje, causando taponamientos en las tuberías y por consiguiente anegaciones.

No es que se inyecte aceite de cocina quemado en el motor de los autobuses Se trata más bien de un bioaditivo que se produce en la Central de Abasto de la ciudad, considerada el mercado más grande de América Latina y donde, naturalmente, se generan centenas, o quizá miles de litros de aceite vegetal quemado. Es un biocombustible de tercera generación, es decir, como resultado del reaprovechamiento de residuos urbanos y no del cultivo exprofeso de plantas que producen aceite vegetal. Economía circular, en dos palabras.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) destaca que “cambiando la forma en que producimos y utilizamos el acero, el cemento, el aluminio y el plástico se podrían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de estas industrias hasta en un 40% para 2050. En el plano económico, el uso de acero reciclado o reutilizado para la construcción de edificios podría generar a su vez hasta un 25% de ahorro en los costos de material por tonelada de acero”.

A esa tendencia se montó la capital mexicana. “Frente a los problemas ambientales locales y globales, es indispensable generar un desarrollo económico sustentable e incluyente que potencie la vocación de servicios, de cultura y turismo, pero que también genere cadenas productivas sustentadas en la economía circular (asociadas al manejo y reciclaje de los residuos sólidos)”, dice el Programa de Gobierno 2019-2024, y agrega: “además, impulsar sectores productivos que disminuyan la contaminación y promuevan nuevas tecnologías como energías renovables”.

Uno de estos proyectos es la producción de bioaditivo para usarlo, por ahora, en autobuses de Metrobús y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que operan con diésel. El precio por litro ronda los 20 pesos, pero se buscará un costo menor para hacerlo más competitivo frente al diésel derivado de petróleo. “El precio que buscaríamos para el biodiésel tendría que ser menor al que estamos adquiriendo el diésel tradicional”, dice en entrevista con Forbes México el director general de Metrobús, Roberto Capuano Tripp, desde una de las unidades que ya usan el bioaditivo.

“Hay múltiples beneficios en el uso del bioaditivo. Uno es que la ciudad está tomando basura que costaba cero y que, de hecho, costaba desecharla, para convertirla en un combustible que tiene un valor de 20 pesos por litro. Eso es maravilloso. Es muy importante que la basura ahora tiene valor. El biodiésel en sí no es novedad. Lo que es novedad es tomar basura y hacerla combustible. Segundo, generarle un beneficio a las empresas concesionarias y a sus accionistas al reducir sus costos de operación”.

Desde hace dos meses Metrobús implementa un programa piloto (que continuará por cuatro meses más) que consiste en usar un combustible híbrido en 10 de sus autobuses, a los que deposita 90% de diésel derivado de petróleo, equivalente a 360 litros, y 10% de bioaditivo derivado de aceite vegetal quemado, que equivale a 40 litros. Hasta ahora está comprobado que esta mezcla no afecta los motores ni el rendimiento de las unidades, pero se medirán las emisiones para evaluar si hay una mejora notable en el desempeño ambiental, cuenta Capuano Tripp.

El Inventario de Emisiones más reciente, publicado por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México en 2016 dice que “en la Ciudad de México se consume básicamente energía secundaria como la gasolina y el diésel”, ambos son combustibles fósiles que están directamente relacionados “con la generación de contaminantes y de compuestos de efecto invernadero”. Y es el sector transporte el de mayor demanda de este tipo de combustibles derivados de petróleo y altamente contaminantes.

“El sector transporte es el principal emisor de partículas en la CDMX, contribuye con 53% de las emisiones de PM10 y con 56% de PM2.5, provenientes en su mayoría de unidades pesadas que utilizan diésel y autos particulares a gasolina”, menciona el documento y advierte: “las partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5) son de importancia por los impactos a la salud de la población, ya que son partículas que se introducen al sistema respiratorio, y que además participan en la formación de aerosoles secundarios”.

El carbono negro forma parte de estas partículas finas y al respecto el Inventario de Emisiones de la Ciudad de México señala que “el transporte pesado a diésel es el mayor emisor, por lo que la implementación de las mejores tecnologías en este sector traerá consigo la reducción de este contaminante de vida corta que contribuye significativamente al calentamiento global”. Para la ONU “la economía circular plantea un enfoque completamente distinto que permite estimular el crecimiento económico […] con bajas emisiones de carbono”.

Tras la pandemia, el comercio electrónico se aceleró, lo que trajo consigo un incremento de la flota vehicular de las empresas de reparto de mercancías, algo que podría tener impacto ambiental. Un estudio del Foro Económico Mundial indica que “para satisfacer el deseo cada vez mayor de los clientes de comprar productos en línea, el número de los vehículos de entrega en las 100 principales ciudades del mundo aumentarán en 36% hasta 2030. En consecuencia, las emisiones del tráfico de entrega aumentarán en 32% y la congestión aumentará en más de 21%”.

Por eso es imprescindible optar por combustibles alternativos, remarca el director de Metrobús, un sistema de transporte público que antes de la pandemia movía a 1.6 millones de personas a través de una flota de más de 600 autobuses, la mayoría con motores a diésel. “Si bien estamos trabajando para migrar hacia una flota eléctrica, es un proceso que va a tardar tiempo ¿cómo podemos hacerla entonces más sostenible? El biodiésel es una posible respuesta. Hemos sustituido el 20% de la flota, pero queremos ver cómo podemos hacer más limpios los autobuses a diésel”, comenta.

“El CO2 (dióxido de carbono) que se quema con diésel tradicional de petróleo es CO2 que no estaba en la atmósfera. El CO2 que se genera con el biodiésel es CO2 que ya había sido absorbido por una planta, lo convertimos en biodiésel y lo volvimos a emitir. Es un ciclo de CO2, no es CO2 que estaba abajo en la tierra, en el petróleo, sino es CO2 que ya existía en la superficie de la Tierra”.

Lo que el director de Metrobús ve como una “posible respuesta” a la pregunta de cómo mejorar el desempeño ambiental de los autobuses, tiene su origen en un pequeño laboratorio ubicado en la Central de Abasto. Ahí han entrado más de 10 mil litros de aceite de cocina quemado que han salido convertidos en bioaditivo gracias a la química verde, explica a Forbes México el ingeniero Felipe Neri Rodríguez Casasola, responsable técnico de la Planta de Bioaditivo de la Central de Abasto, construida con una inversión pública de 4.5 millones de pesos e inaugurada en julio del año pasado.

El proceso de transformación inicia con la recepción del aceite vegetal quemado, que se obtiene a través de donaciones. Domicilios particulares, restaurantes, cocinas establecidas y callejeras, locales de dos mercados de la alcaldía Miguel Hidalgo, 10 de Iztacalco, 15 de Iztapalapa y 9 de Coyoacán, así como una famosa cadena de comida rápida y una tienda departamental que también ofrece el servicio de restaurante. “Empezamos con cinco y en el transcurso de unos meses ya eran 200 donantes. En el último corte ya llevamos 10 mil 300 litros de aceite donado”, detalla el ingeniero.

“Llegado el aceite, nosotros lo tenemos que acondicionar, es decir, quitarle restos de comida, partículas sólidas derivadas del proceso de cocción, carbón, alimento quemado. Eso se lo retiramos a través de cribas y también verificamos que su contenido de humedad no sea alto. Posteriormente se realiza un segundo filtrado con mallas mucho más cerradas para retirar partículas más pequeñas y después se ingresa al reactor para transformar el aceite quemado en bioaditivo a través de un proceso químico al vacío”, detalla el también maestro en ciencias por el Politécnico Nacional.

“Hace algunos años se decía que no era muy recomendable hacer bioenergéticos, porque competían por ciertos cultivos agrícolas que producen alimentos, a esos se les llamó bioenergéticos de primera generación. Después llegaron los bioenergéticos de segunda generación, en los que se hacen cultivos diferentes a los que se utilizan para los alimentos, son específicos para producir bioenergético. Los de tercera generación, que es nuestro caso, son los que utilizan residuos. No utilizamos ningún producto que compita con los alimentos, no utilizamos cultivos exprofeso, sino que ocupamos un residuo”.

Felipe Neri Rodríguez Casasola, encargado de la planta productora de biodiésel de la Central de Abasto.