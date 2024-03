Dentro del ‘Boom Loop’ de Y Combinator: la fábrica de startups se vuelve más atrevida, más ágil y más ‘mala’

En el verano de 2022, Garry Tan se subió a un avión desde San Francisco con destino a los Cotswolds, una zona tranquila de Inglaterra a unas dos horas en coche al oeste de Londres, para reunirse con su mentor, el cofundador de Y Combinator, Paul Graham.

Veterano del programa YC, primero como fundador y luego como socio, había volado para lanzar su propia empresa de capital de riesgo con un colega, el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian. En el momento de su reunión, siete años después, Tan había alcanzado las filas de poder de Silicon Valley: líder único de Initialized Capital tras la partida de Ohanian, figura en la Lista Forbes Midas de los principales inversores en tecnología, presentador de un canal de YouTube con cientos de miles de suscriptores.

Pero Graham, un influyente fundador y ensayista de la era de las puntocom convertido en susurrador de startups, que se había retirado a su país de origen con la cofundadora y esposa Jessica Livingston y sus hijos en 2016, tenía una nueva misión para él: restaurar Y Combinator en todo su esplendor. “Si aceptas este trabajo, si lo hacemos bien, el futuro llegará antes”, le dijo Graham, que ahora tiene 59 años, a Tan, que ahora tiene 42.

El trabajo de Tan fue ser presidente y director ejecutivo de Y Combinator, la histórica aceleradora de startups que incubó a Airbnb (capitalización de mercado de 106 mil millones de dólares), Stripe (65 mil millones de dólares) y DoorDash (53 mil millones de dólares), donde Geoff Ralston, otro antiguo asociado de Graham, planeaba renunciar. Asumir el puesto más alto de YC fue una oportunidad “una entre 10 mil millones de vidas” para liderar “la fuente de prosperidad para la innovación y el riesgo”, como lo describió Tan a Forbes cuando anunció su nuevo cargo.

Pero después de varios años que alcanzaron un récord de más de 400 empresas que pasaron por el programa al mismo tiempo, la excelente reputación de YC había sufrido algunas mellas. Con un capital del 7% por 125,000 dólares, con otros 375,000 dólares que se convierten en una futura ronda de financiación, la participación en Y Combinator no es barata, especialmente porque sus materiales educativos están disponibles gratuitamente en Internet. Y aunque algunos posibles rivales como Techstars se han retirado, una nueva ola, desde la casa de hackers HF0 hasta Sequoia’s Arc, está compitiendo de nuevo por talento. Y algunos fundadores novatos en categorías de moda como la IA generativa renuncian por completo a los aceleradores en favor de recaudar grandes sumas de dinero desde el primer día.

Cuando incluso la más leve percepción de una oscilación podría resultar devastadora para las ambiciones de YC de seguir siendo relevante durante cientos de años, como dijo Tan, apareció como el agente de cambio perfecto: un outsider que en realidad no lo era. Y en enero de 2023, se había convertido posiblemente en el líder de una empresa de capital de riesgo de más alto perfil en abandonar su empresa mientras aún estaba en la cima.

Para una institución que históricamente había promovido desde dentro, primero con Sam Altman, ahora director ejecutivo de OpenAI, luego con Ralston, la era Tan fue un shock. Dentro de YC, muchos empleados querían que Michael Seibel, cofundador de Twitch y líder de lotes de YC desde hace mucho tiempo, consiguiera el trabajo. Varias fuentes recordaron que su socio de toda la vida, Dalton Caldwell, expresó lo que otros también sentían: todos somos solo empleados que trabajamos aquí, mensaje recibido. Mientras tanto, Seibel escribió una carta a la junta directiva de YC para explicar su decepción por haber sido ignorado, a pesar del amplio apoyo interno. De todos modos, prometió apoyar a Tan en el futuro. Caldwell y Seibel se negaron a comentar sobre esos incidentes a través de un portavoz de YC.

Durante más de un año desde entonces, Tan ha trabajado para ganárselos remodelando YC en un “regreso a las raíces”, como él lo describe. Eso ha significado reconfigurar sus lotes, desde admisiones hasta agrupaciones y actividades sociales, para restaurar su estatus como meca para que los fundadores técnicos (en su mayoría nerds) en sus primeras etapas aprendan los conceptos básicos de la creación de empresas en tres meses. Desde una nueva sede en el barrio Dogpatch de San Francisco, Tan está proyectando la influencia de YC dentro de la ciudad como nunca antes (junto con la suya propia) a través de un impulso por más contenido y eventos públicos, intercalados con el propio activismo político local de Tan.

“No podemos tener a Garry a tiempo completo en Twitter representando a San Francisco, y a tiempo completo en Twitter representando a YC”.

Alumno anónimo de YC

Y al cerrar abruptamente su fondo de continuidad, un grupo de ocho años centrado en la etapa de crecimiento dentro de YC que tenía grandes inversiones en muchas de sus empresas de exalumnos más brillantes, Tan tomó una acción inusual y decisiva celebrada por algunos como una estrategia prudente, sorprendió a otros por su frialdad, dejando a algunos fundadores (generalmente los activos y defensores más preciados de YC) todavía descontentos hasta el día de hoy.

Si eso no fuera suficiente: YC ni siquiera es la única institución histórica que Tan quiere revitalizar. Al mismo tiempo, está trabajando para restaurar San Francisco, la ciudad que ahora considera su hogar, a una prosperidad que Tan, un nativo del Área de la Bahía, cree que se ha perdido. Incluso mientras Tan trabaja para optimizar los programas de Y Combinator y elevar su perfil público, también ha estado encabezando una campaña para reformar el gobierno de la ciudad bajo un liderazgo demócrata moderado que lo ha convertido en un héroe para algunos (principalmente otros técnicos) y hace que otros deseen que se concentre más en su trabajo diario. (Los detractores totales no ven nada de esto: han sido bloqueados). Como lo expresó un ex-fundador de YC: “No podemos tener a Garry a tiempo completo en Twitter representando a San Francisco, y a tiempo completo en Twitter. representando a YC”.

Tan, por supuesto, no está de acuerdo. Forbes habló extensamente con él y con más de dos docenas de empleados, fundadores, inversores y pares actuales y anteriores para explorar su reinado hasta el momento. Hay muchas opiniones fuertes.

Un fundador, que dijo que hablaban sólo porque todavía se preocupaban por la misión de YC, advirtió que Tan estaba llevando a YC por un camino más politizado y beligerante. Otros, como Brian Chesky, cofundador y director ejecutivo de Airbnb y director de la junta directiva de YC desde 2022, dijeron que ven en Tan (y sus peleas en las redes sociales) el espíritu de Graham, conocido por muchos simplemente como “PG”: “Garry es propiamente intelectual en una buena manera que se basa en la curiosidad”, dijo Chesky. “Es un gran narrador. Es un verdadero defensor de los fundadores y un verdadero creyente. Los fundadores gravitan hacia él”.

Incluso Altman de OpenAI, cuyas iniciativas como presidente de YC, Tan, ahora se están deshaciendo, dijo que apoyaba la campaña de “reenfoque” de Tan como parte de la “experimentación constante” del lugar. Altman citó a un fundador de lotes al que recientemente había pedido un veredicto temprano: “YC se siente muy de regreso”.

Los cofundadores de Y Combinator, Paul Graham y Jessica Livingston, comparecieron ante todo su grupo de fundadores en febrero, respondiendo preguntas sobre inteligencia artificial general y cómo los fundadores que abandonaron la universidad podrían enorgullecer a sus padres.

Un martes por la tarde de febrero, un grupo de fundadores de startups que tienen a Tan como inversionista y mentor (“socio de grupo” en YC) durante el lote de YC de este trimestre se congregan en el edificio original de Mountain View de la aceleradora, durante el horario de oficina. Sentados en círculo alrededor de Tan y otros cuatro socios del grupo YC, los 17 fundadores (todos hombres) se turnan para recitar el último discurso de dos frases de sus negocios, una “visión única” que impulsa su trabajo y un informe de estado. Tan y otros cuatro socios han escuchado miles de estos antes; los deconstruyen y reconstruyen mejor sin esfuerzo.

“Si la cifra es cierta, deberías decirla”, le dice Tan a un fundador que temía que cuantificar su oportunidad de mercado pudiera parecer presuntuosamente grande. “Una frase sobre tracción tiene tres caminos por recorrer: mejor, más rápida o más barata”, advierte Tan a otro sobre una vaga descripción de por qué la gente está probando sus herramientas. Cuando un tercero dice que está luchando por cerrar un cliente de prueba clave en Atlanta, el socio del grupo Brad Flora le dice que se suba a un avión, esa misma noche. Al principio, el fundador cree que está bromeando. “Haz un poco de espeleología en LinkedIn y haz ingeniería social para que estés allí”, responde Tan. “Haz el trabajo y hazlo allí en persona.” Los demás socios, todos antiguos fundadores, asienten: “En esta etapa, te compran más que el producto”, añade Flora.

“He financiado 1,000 empresas. Es como si fuera un gran modelo de lenguaje entrenado con todos estos datos”.

Dalton Caldwell, socio de Y Combinator

Tan dice que estos intercambios son el mejor funcionamiento de YC. “Estamos enseñando a los ingenieros a vender”, explica más tarde. Tome principalmente gente técnica con grandes ideas y podrá enseñarles a bloquear y abordar. “¿Estoy trabajando en lo correcto? ¿Qué quiere la gente? ¿Cómo trabajo con mi cofundador? ¿Cómo consigo usuarios? Son cosas básicas”, dijo Caldwell a Forbes. “He financiado 1,000 empresas. Es como si fuera un gran modelo de lenguaje entrenado con todos estos datos”.

Dos lotes de 25 empresas al año, cada año, por socio: son muchas nuevas empresas con las que hacer malabarismos. Y con las solicitudes aumentando a miles, Caldwell creó en 2015 un equipo de admisiones para seleccionar y entrevistar a los solicitantes. En 2021, ese equipo había crecido a cinco y estaba utilizando software para analizar las respuestas de los fundadores para manejar el volumen de más de 30.000 solicitantes. Ese año, a pesar del bloqueo de COVID, YC admitió un récord de 748 empresas en todos sus lotes, que recibieron 125,000 dólares cada una, una cantidad de cheque menor que las cohortes prepandémicas que, hasta 2020, habían recibido 150,000.

Era una nueva dirección: en 2020, Seibel (entonces director ejecutivo de la unidad de aceleración, ahora director general que supervisa el lote) dijo que esperaba que YC se pareciera a “un sistema universitario estatal grande y exitoso en lugar de una red de la Ivy League”. Después de todo, un YC completamente remoto podría respaldar a más empresas internacionales e ignorar limitaciones como el espacio físico. Ralston cerró 2021 diciendo que imaginaba un futuro de 1.000 empresas por lote, siempre que su control de calidad pudiera mantenerse al día.

Pero esos controles ya estaban tambaleándose. Fundadores de esos enormes lotes remotos como Matt Donahue, director ejecutivo de Kodex, que ayuda a las empresas a gestionar solicitudes de documentos gubernamentales, y el fundador de Ellosaurus, James Ruben, que vendió su plataforma de vídeos educativos en 2022, dijo que disfrutó de su experiencia y que seguiría recomendando YC. Sin embargo, ser parte de uno de los lotes más grandes jamás realizados en YC “diluye la importancia en cierto modo”, dijo Donahue. “Si pudiera cambiar algo en mi experiencia con YC, sería la sensación de que, como empresa unipersonal, todavía era importante en este enorme ecosistema”, dijo Rubén.

Entre la comunidad tecnológica en general, la percepción de un YC a la deriva se recuperó en esos años, marcada por el cambio de su Demo Day presencial en línea. “La marca quedó un poco dañada. La gente diría que la calidad no era tan densa”, dijo un inversor que ha respaldado varias empresas emergentes de YC. “Esos tiempos fueron difíciles para ellos”, dijo un fundador de YC del grupo actual que pasó por el programa dos veces antes. Un ex empleado añadió: “PG sintió que nos habíamos desviado demasiado del camino”.

¿Los tamaños de lotes sobredimensionados eran la enfermedad o simplemente un síntoma? En un correo electrónico, Ralston le dijo a Forbes que el tamaño de los lotes ya se redujo durante su último año a cargo, en 2022. Simplificar al menos el proceso de lotes, desde las funciones de los socios en las admisiones a la organización hasta cómo YC controla a los fundadores después, fueron principales puntos de venta para Tan antes de unirse, y ocupó un lugar destacado en su primera reunión estratégica con la junta directiva de YC en enero pasado, dijo Chesky. YC llevó a cabo un análisis de datos de los fundadores de la Serie A para desglosar las características que debería buscar y estudiar por qué algunos aplicaron o no.

“Garry fue muy minucioso cada vez que perdimos una empresa”, dijo Chesky. “¿Qué aprendimos? ¿Y estábamos brindando un buen servicio? Porque YC es casi un negocio de servicio al cliente, donde los clientes son los empresarios”.

Tan tomó algunas soluciones importantes: los socios del grupo liderarían las admisiones nuevamente, y el mismo socio actuaría como persona de contacto para una empresa durante todo su mandato, desde la entrevista inicial hasta la oferta pública inicial (con suerte), e YC dejaría de respaldar a demasiadas empresas en etapas posteriores que ya habían recaudado fondos y comenzado a generar ingresos, así como a empresas no relacionadas con el software.

Dentro del lote, Tan agregó Launch Bookface Live, una sesión de demostración para fundadores que buscan lanzar un producto al programa. Este tipo de revelaciones han ocurrido durante años, pero anteriormente solo sobre Bookface, el directorio de software y tablero de mensajes que sirve como una plaza digital para cualquiera que haya pasado por YC (cuya primera versión Tan construyó hace más de una década). Esta nueva versión viene seguida de un viaje de celebración.

Y para que los lotes aún más grandes parezcan más íntimos, Tan formalizó “The Sharding” (un término tomado de la ingeniería de bases de datos), que divide los grupos de YC en pistas paralelas. Los grupos ya pasaban más tiempo juntos que entre sí, especialmente en los años remotos. Además de imponer un discurso más nerd en el programa, “fragmentar” a los fundadores los formalizó en pistas, con cenas y eventos individuales dedicados, lo que significa que el cofundador de Pinterest, Ben Silbermann, podría dirigirse a los fundadores en un piso y al director ejecutivo de GitLab, Sid Sijbrandij, en otro.

Un récord de 27,000 empresas solicitaron el lote más reciente. Entre las 260 empresas aceptadas, los fundadores (algunos identificados por Y Combinator, otros contactados directamente por Forbes) generalmente dijeron que estaban contentos con su experiencia a mitad del camino. Ka Ling Wu, cofundador y director ejecutivo de la startup de análisis Upsoft AI, se mudó temporalmente desde Londres para participar; sin embargo, es posible que ahora se quede en San Francisco, después de encontrar una comunidad entre sus fundadores pasados y presentes. “Me encantan algunas de estas antiguas empresas de YC”, dijo. “Y yo estaba como, ‘Mierda’, porque ahora los tengo en mi WhatsApp para pedir consejos al azar”.

Umur Cubukcu vendió su empresa anterior a Microsoft y ha trabajado como socio visitante de YC asesorando a otros. Ahora está de regreso con la startup de infraestructura en la nube Ubicloud. El programa sigue siendo el mejor lugar para que los fundadores forjen juntos un producto temprano, dijo, incluso si los fundamentos de la formación empresarial no cambian. Luego, muchos fundadores de YC tienen la posibilidad de recurrir a sus compañeros de lote como clientes iniciales. Entre ellos, socios y exalumnos, “hay decenas de millones de dólares de potencial”, dijo Cubukcu.

Por supuesto, los fundadores de IA que quieran iniciar un negocio directamente desde Anthropic, Google y OpenAI pueden recaudar millones antes de dejar sus trabajos; y todavía es poco probable que se apliquen, incluso al nuevo YC. Pero esos “fundadores obvios” nunca han sido su pan de cada día, dijo Liz Wessel, socia de First Round, alumna fundadora y reciente socia visitante de YC. “Al pasar a una etapa más temprana y potencialmente más joven, creo que YC ahora está obteniendo fundadores de tan alta calidad como cuando comenzó”, afirmó.

“Esto no es McDonald’s. En realidad, esto es The French Laundry”.

Garry Tan, director ejecutivo de Y Combinator

Ahora que los ajustes por lotes de Tan están implementados, YC también enfrentará la tentación de volver a aumentar sus números. Ya está buscando más socios para el grupo, y según Chesky, si se mantuviera el número típico, podría agregar capacidad para docenas de participantes más. YC no tiene una fórmula fija para limitar el tamaño de sus lotes, dijo Caldwell, quien descartó la antigua cuestión del tamaño de los lotes como “un debate tedioso”. Pero otros, incluido Graham, ya están lamentando la actual tasa de aceptación históricamente baja del programa. “Deberíamos aceptar cualquier startup suficientemente buena”, dijo. “Si no tienes suficientes socios, tendrán que trabajar de verdad”.

Por su parte, Tan dijo que entendía el atractivo de la Ley Metcalfe y la noción de que cuanto más grande sea la red de YC, mejor. Pero al recordar la comparación de Seibel con la universidad estatal, Tan rechazó la idea de plano. “Esto no es McDonald’s. En realidad, esto es The French Laundry”, dijo, evocando el exclusivo restaurante de Napa Valley abierto por el chef Thomas Keller, ganador de siete estrellas Michelin. “Lo que intento hacer con cada socio del grupo es ayudarlos a darse cuenta de que hay 14 lavanderías francesas y que cada una de ellas es su propia versión de Thomas Keller”.

LOS DIEZ MEJORES DE YC

La lista de antiguos alumnos de Y Combinator todavía comienza con Airbnb y Stripe. Pero los graduados más recientes como Brex y Deel están ascendiendo en sus filas de mayor valor de todos los tiempos.

Sin embargo, entre algunos ex alumnos fundadores respaldados por el fondo de crecimiento de Y Combinator, hay mucho menos entusiasmo por los cambios característicos de Tan. Sus medidas para cambiar las prioridades del grupo y consolidar el poder en torno a los socios del grupo ayudaron a precipitar el despido abrupto de una cantidad de personal complementario el año pasado, incluidos los equipos de admisiones, inversión e investigación de YC.

Ante lo que, según él, era la presión de que la noticia se filtrara (finalmente apareció en The Information), Tan siguió el consejo de Chesky de manejar los recortes con rapidez y decisión. En marzo de 2023, el fondo de crecimiento Continuity de Y Combinator y sus programas relacionados se cerraron. Diecisiete personas (alrededor del 20% de su personal de tiempo completo) fueron despedidas en lo que Tan dijo que fue un cambio de estrategia, no de desempeño.

Ali Rowghani, líder del fondo junto con su socio Anu Hariharan, informó al personal a través de Zoom, junto con un empleado de recursos humanos. (La pareja había hecho un último esfuerzo para escindir el fondo, dijeron cuatro fuentes; tales ideas fueron rápidamente descartadas por considerarlas poco prácticas y los líderes del fondo también se marcharon). Tan no asistió al Zoom y la mayoría de los empleados nunca supieron de él directamente, dijeron las fuentes, ya que sus correos electrónicos fueron desactivados antes de que saliera la nota de toda la empresa sobre la medida.

Más dañina para la reputación dorada de YC fue la reacción de algunas de las aproximadamente 20 empresas que de repente se encontraron sin un director de la junta directiva. Como se informó en ese momento, los fundadores de algunos de los ex alumnos recientes más destacados de YC, incluidos Brex, Deel, Monzo, Rappi y Whatnot, firmaron una carta a la junta directiva de YC para condenar la medida y pedir que YC reconsidere o al menos mantenga a Rowghani y Hariharan en la nómina. No tuvieron éxito. Rowghani declinó hacer comentarios. Hariharan no respondió a una solicitud de comentarios.

“Eso también me enojaría”, dijo Tan ahora. “YC apoya a Anu y Ali en sus próximos proyectos y espera colaborar con ellos de forma continua”.

Un fundador respaldado por Continuity dijo que la forma en que se manejó la medida y sus consecuencias sacudieron su fe en la capacidad de Tan para liderar una organización tan importante. “Parecía que había subestimado el sentimiento y la reacción negativa, o que estaba bajo presión de otra persona”, dijeron. Ese fundador no fue el único que sugirió que la medida olía a influencia de Graham. Hasta 2022, YC había operado una junta de supervisores, llamada en broma BOO, que en gran medida había dejado en paz a Altman y Ralston, dijo una fuente con conocimiento, aparte del correo electrónico ocasional de Graham. Pero Tan fue el líder elegido por Graham, afirmaron múltiples fuentes con conocimiento, aprobado por una junta compuesta por él, Livingston, su socia desde hace mucho tiempo Carolynn Levy, Chesky y el director ejecutivo saliente Ralston que se había formado apenas unos meses antes.

Cuando se le preguntó sobre esos hechos, Tan dijo que él era el único responsable. En una entrevista separada, Graham y Livingston dijeron que apoyaban la decisión de Tan como un cambio necesario para que YC dejara de actuar como una empresa de capital de riesgo. “El tipo de preguntas que ‘le importan’ a un VC, ni siquiera puedo decirlas sin comillas, porque son muy aburridas”, dijo Graham. “Si te metes en ese negocio, empiezas a ser como esa gente. Y son personas muy diferentes”.

“Comienza el ciclo del auge”.

Garry Tan, director ejecutivo de Y Combinator

El miércoles, Tan visitó X, el sitio anteriormente conocido como Twitter, para celebrar que los candidatos moderados respaldados por la organización sin fines de lucro GrowSF dominaron las elecciones del partido en San Francisco. Como director de la junta directiva de GrowSF, fundada por Sachin Agarwal, cofundador de Tan en su startup respaldada por YC hace 15 años, Tan había pasado los días anteriores en una avalancha de publicaciones y publicaciones compartiendo su apoyo a sus esfuerzos con sus 422,000 seguidores y amplificar las voces que critican a sus oponentes. “Estamos ganando”, escribió Tan junto a una fotografía de él y Agarwal de 2009. “Comienza el ciclo de auge”.

Para cualquiera que esté perplejo por un “boom loop”: es el opuesto natural de un “bucle fatal”, que se ha convertido en una abreviatura sarcástica de los problemas de delincuencia, educación y vivienda de San Francisco. Por un lado, están los “YIMBY” pro “abundancia” y con mentalidad de crecimiento, y por el otro, los “NIMBY” progresistas de San Francisco, como los consideran Tan y sus aliados, quienes creen que impiden que la ciudad construya más viviendas y aborde otros problemas. cuestiones como la delincuencia. Tales puntos de vista se superponen con “e/acc” (abreviatura de aceleracionismo efectivo), pero son independientes de él, un movimiento reciente que él mismo describe y al que Tan se suscribe, que cree que “la tecnología tiene la capacidad de rehacer la sociedad y crear abundancia”, dijo. explicó el lunes. Tan se apresura a señalar que algunos en el movimiento creen en el “totalitarismo extremista” y en un futuro en el que los robots sean lo primero. No Tan, que prefiere a los humanos.

La creación de marca pública, particularmente en YouTube, jugó un papel importante en elevar el perfil de Initialized, su firma de capital riesgo. Ahora está aplicando el mismo manual en todo YC. “Cuanto más eres tú mismo en las redes sociales, más funcionan”, dijo. En sus años dorados, los fundadores descubrieron YC a través de los populares ensayos de Graham, dijo Tan, y el efecto halo de sus instrucciones compartidas sobre startups. Para la era X, los nuevos puntos de contacto de YC son los podcasts de vídeo, como una serie reciente llamada Lightcone, en la que Tan y otros tres socios hablan sobre nuevas tendencias tecnológicas (los dos primeros episodios cubrieron la IA y el lanzamiento de Vision Pro de Apple). Tan explicó: “Tengo una marca, pero quiero que haya 14 PG en YC”.

Pero la propia marca de Tan no ha evitado la controversia. Es posible que sus publicaciones personales solo tomen unos minutos al día, pero cuando explotan (una vez se disculpó y eliminó un mensaje que decía a sus oponentes políticos locales que “mueran lentos, hijos de puta”, tomando prestadas las letras de Tupac) sigue siendo el presidente y director ejecutivo de Y Combinator que aparece en los titulares, incluso fuera de horario. En otro incidente, Tan acusó al líder de otra aceleradora llamada Neo de “calumnia” por decir que tenía una proporción de mentores preferible a YC, lo que llevó a una pelea pública en X.

Eso ha hecho que al menos algunos miembros de la comunidad de YC hagan una pausa; algunos dijeron que ya no se sentían cómodos publicando opiniones disidentes en Bookface, donde podrían recibir un voto negativo masivo de los leales a Tan, o en X, donde Tan bloqueó a un exalumno fundador de Gaza que cuestionó que compartiera lo que consideraban pro-Israel, anti-israelí o publicaciones palestinas (después lo desbloqueó). La cuenta oficial de Y Combinator, señaló otro fundador, había publicado únicamente en apoyo de sus miembros vinculados a Israel; una solicitud de los fundadores para que la organización compartiera un sentimiento similar al de Tan hacia la comunidad palestina quedó sin respuesta, dijeron dos fuentes con conocimiento. Al respecto, la portavoz de Y Combinator, Lindsay Amos, declinó hacer comentarios.

“No creo que el hecho de que Garry exprese mucho estos asuntos sea beneficioso para la marca y para el nombre de YC”, dijo un fundador. “Sigo creyendo firmemente en YC”, añadió otro. “Pero mi ideal sería que Garry hiciera una pausa en la política y se concentrara en mejorar YC”.

Tan calificó esos argumentos como “retroalimentación útil”, pero dijo que no tenía planes inmediatos de prestarles atención, aunque insistió en que no está motivado por la fama personal o una futura candidatura a un cargo, lo que, según dijo, le costaría su matrimonio, de donde saca la mayor parte. “No quiero que se trate de mí, pero si debe ser así, entonces está bien”, dijo. “Lo haré. Estoy dispuesto a apoyar la causa”.

Este artículo fue publicado originalmente por Forbes US.

