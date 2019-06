Deporte profesional: apuestas y corrupción (II)

Por Fernando J Cabrera*

De los ejemplos descritos en el artículo anterior podemos inferir una grave tensión conformada entre deporte profesional y las apuestas, esta tensión toma grandes dimensiones por las exorbitantes ganancias económicas que se generan, así como por la aparición de las tecnologías de información que han llevado la actividad de apostar a cruzar fronteras y al alcance de cualquiera con un teléfono celular. Esta realidad está provocando cambios trascendentes en el tema de las apuestas deportivas.

Anteriormente en los Estados Unidos de Norteamérica las apuestas deportivas eran prohibidas en los estados bajo el Acta del Congreso de 1992 «Professional and Amateur Sports Protection«. Los estados de Delaware, Montana, Nevada y Oregon, tenían loterías y apuestas deportivas establecidas antes que el Acto de 1992 estuviera vigente, por lo tanto, fueron eximidos de los efectos de este.

En el 2012, a pesar de las leyes federales preventivas, la legislatura del Estado de Nueva Jersey y el gobernador Chris Christie firmaron una ley que permitía las apuestas deportivas en las pistas de carreras del Estado y en los casinos de Atlantic City.

En junio de 2017, la Suprema Corte de Estados Unidos anunció que escucharía el caso de Nueva Jersey. El 14 de mayo de 2018, La Suprema Corte decidió que la prohibición nacional de apuestas deportivas era inconstitucional. La resolución de la Corte norteamericana abrió la posibilidad a más estados a legalizar las apuestas deportivas y sacar a la luz la gran industria clandestina de apuestas que existe en ese país.

Algunas ligas han expresado preocupación sobre las consecuencias que la legalización de las apuestas dentro de los deportes puede tener sobre la posibilidad de arreglar competencias, y han propuesto una cuota de integridad del 1% en todas las apuestas tomadas, lo cual parece una propuesta poco convincente para la industria del azar. Aun así, existen muchos caminos que las ligas pueden tomar, para conseguir una ganancia de las apuestas deportivas, desde derechos por colocar centros de apuestas en los estadios, hasta asociarse con las casas de apuestas por medio de patrocinios.

Mark Cuban, mencionó en la cadena televisiva CNBC que la legalización de las apuestas deportivas tenía mucho tiempo llegando, y todos las llevaban a cabo de todas formas. «Todos apostaban desde hace tiempo, no es una industria nueva» Cuban también mencionó «Con las nuevas tecnologías, aplicaciones y con acceso siempre, es algo que se convertirá en una nueva forma de entretenimiento que, nos afecta a todos». Cuban cree que los dueños de las franquicias, dentro de los cuatro deportes de mayor relevancia han visto sus inversiones duplicarse tras la decisión de la Suprema Corte.

La posición de las cuatro ligas más importante deportivas (NBA, NHL, NFL y MLB) se ha hecho más compleja desde su decisión de adaptar el «Daily fantasy sports» (DFS) en el 2014, que es descrito por los usuarios como casi idéntico a un casino en naturaleza.

En 2014 el comisionado de la Asociación Nacional de Basquetbol Adam Silver salió en favor de las apuestas deportivas, mientras que ligas de otros deportes han sido más conservadoras sobre la idea. Ahora que la Corte marcó un nuevo camino, las ligas están mayormente preocupadas en como quedarse con una ganancia de este nuevo mundo de las apuestas.

Mientras que la NBA, estaba activamente involucrada en la prevención de apuestas, el actual comisionado, fue el primero dentro de las cuatro grandes ligas deportivas del país en romper silencio sobre la legalización de las apuestas deportivas. En el 2014 Silver escribió en el New York Times «creo en las apuestas deportivas monitoreadas y reguladas». En el 2017, con un creciente soporte para la legalización Silver confirmó «legalicen las apuestas deportivas son inevitables».

El comisionado de las grandes ligas de beisbol (MLB) Rob Manfed, manifestó que la liga cambiaría su posición sobre las apuestas. Notando que la escala de apuestas deportivas ilegales hacía que la oposición a las apuestas no tuviera sentido. También ofreció ayuda para la creación de futuras legislaciones a nivel federal.

Oposición de la NFL

La NFL permanece como el único deporte de los cuatro grandes del país norteamericano que mantiene públicamente su oposición contra las apuestas deportivas, sin embargo, las críticas han notado que, con la llegada de los Raiders de Oakland a su nueva sede en Las Vegas para la temporada de 2019, la NFL se ha posicionado a sí misma para la legislación, mientras simultáneamente se contradice sobre el asunto de las apuestas.

En febrero de 2018 un documento salió a la luz, en él se mencionaba una nueva posición tomada por la NBA y la MLB, en el cual las ligas deportivas debían ser compensadas financieramente por la realización de apuestas.

En este sentido han actuado diversas ligas deportivas a nivel internacional; por ejemplo, la Asociación de Futbol Alemana (DFB) recientemente extendió su contrato con la empresa de apuestas Bwin. Como parte de los cuatro años de extensión, que terminarán en 2022, la operadora austriaca de apuestas continuará colaborando con el cuerpo del futbol en un rango de mercadotecnia y proyectos integrales, focalizados en la prevención de la adicción a las apuestas y el arreglo de juegos.

Bwin también tendrá los derechos de promoción para la DFB y equipos nacionales de Alemania, así como para la Bundesliga femenil. Los términos financieros permanecen en la sombra, pero se comunicó que la agencia de apuestas tendrá presencia en la comunicación de la federación y dentro de sus canales de redes sociales.

El escándalo más reciente sucedió este mismo mes de mayo en el que se vivió una operación policial contra amaños de partidos en la Primera y Segunda División de España, con acusaciones de «pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales». Se incluyen en este operativo al ex jugador de la UD Las Palmas, Carlos Aranda, y al ex futbolista del Real Madrid, Raúl Bravo, al quien señalan como uno de los autores intelectuales. Entre los responsables figura el presidente de la SD Huesca, Agustín Lasaosa -ex jugador del CD Tenerife. El partido bajo escrutinio es el Huesca-Nástic mismo que acabó con la victoria del equipo catalán. La denuncia presentada por la Liga habría desencadenado entonces la operación Oikos, con investigación en varios puntos de España, con partidos de las categorías Primera, Segunda y Tercera División.

México tampoco escapa a esta realidad, sin embargo, poco se conoce o se ha descubierto sobre este tema. Sin embargo, lo anterior hace pensar en la necesidad de incorporar en el deporte profesional de México la figura del Comisionado de la Liga, como se utiliza en numerosas disciplinas de Estados Unidos y Canadá. Dicho comisionado es elegido por los propietarios de los clubes y sus poderes o facultades deben acuñarse exclusivamente en un Reglamento para dirimir temas de disciplina, controversias arbitrales entre clubes y corrupción deportiva. De hecho, ¡la figura del comisionado surgió en los Estados Unidos hace 100 años! en 1920 con motivo de un arreglo de partidos en la serie mundial de beisbol de 1919 por parte de jugadores del equipo de Chicago WhiteSox que se dejaron ganar.

La función del comisionado en esta nueva era de las apuestas deportivas es reflexionar del tema e involucrar a gobiernos, ligas y franquicias deportivas para trabajar conjuntamente y establecer reglas y controles transparentes que impidan, limiten y sancionen, la posibilidad de partidos arreglados o desempeños fraudulentos durante la competencia, sin la necesidad de prohibir o erradicar las apuestas.

El reto está en saber capitalizar la inclusión tecnológica que facilita el acceso a las apuestas deportivas en todo el mundo, integrándola al espectáculo en las canchas, generando mayor interés de los aficionados y garantizando en todo momento el principio de sana competencia, libre de fraudes o arreglos ilícitos. No cabe duda de que queda mucho por escribirse respecto a este tema que forma parte del nuevo orden mundial del deporte.

*Experto en Derecho del Deporte.

